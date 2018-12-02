獄中傳紙條被判死、拒絕加入組織是「知匪不報」，促轉會第二波平反1505位政治犯

促進轉型正義委員會9日將舉行第2波白色恐怖有罪判決撤銷公告儀式，人數達1505人，包含前立委謝聰敏、為台籍老兵權益自焚而死的許昭榮，以及5位，未曾接受補償，這次將首度公告除罪的政治受難者。

（中央社）促轉會發言人葉虹靈告訴《中央社》記者，每年的12月10日是世界人權紀念日，促轉會、文化部與國家人權博物館，將在9日於白色恐怖景美紀念園區舉辦「平復司法不法之第二波刑事有罪判決撤銷公告儀式暨2018年世界人權日紀念活動」。

葉虹靈表示，《促轉條例》規定，曾依《二二八事件處理及賠償條例》、《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》與《戒嚴時期人民受損權利回復條例》的規定，而獲得賠償或補償的政治受難者，自《促轉條例》實施日起，其有罪判決即視為撤銷。促轉會舉辦公告儀式的目的，就是要公告周知，回復這些受難者的社會名譽，繼10月公告的第一波1270人名單之後，這次第二波則將公告1505人。

《中央社》報導，10月，公告第一波除罪名單時，促轉會主委黃煌雄就表示，未來半年將有第2和第3波罪刑撤銷公告，總人數將達10萬人左右。

5名政治受難者未曾獲得平反或補償，首度除罪

（中央社）此外，葉虹靈指出，除了已領過補償的政治受難者將公告除罪，《促轉條例》也規定，促轉會可依職權進行調查，若調查認為應給予除罪，即使沒領過補償，也可撤銷刑事有罪判決，第2波中就有5人是首度依此規定獲得刑事除罪。

葉虹靈表示，這些過去沒有領過補償者，可能是沒有後代在台灣、相關單位聯繫不到當事人或親屬等原因，當年沒有獲得平反與補償。

她說，例如台南人羅財寶，曾被堂哥詢問是否要加入地下組織，羅因為身體不好拒絕，卻被起訴「知匪不報」，羅財寶抗辯表示，他因為生病無法去向官方報告，說詞卻不被法院採用，仍被判刑7年；羅財寶在判刑後不久，就因肺結核過世。

還有一名外省青年崔乃彬，當年在獄中傳紙條，被控將進行叛亂，他在軍事法庭上喊冤，指自己遭到刑求，法庭上當場檢驗，發現崔身上的確有傷。原本軍法官認為崔乃彬不構成叛亂，僅判感訓，但時任總統蔣介石指示從嚴複審，崔乃彬最終遭判死刑。

葉虹靈表示，促轉會透過調查這5人的案子，釐清案件過程，在研讀判決書和各種文件、證物的過程中，也勾勒出過去軍法審判的樣貌；促轉會將有出現在判決文書的人名、加害體制的參與者一一列出，如此就可以比對出當年是哪個層級、做哪個決定，並交叉比對判決書，讓加害體系的面貌更為明確。

曾翻譯「台灣獨立運動」的宣傳小冊，台籍老兵許昭榮最後自焚死亡

（中央社）促轉會指出，曾在1955年因「海軍台獨案」被判刑10年的台籍老兵許昭榮，也在第2波公告除罪名單之列。

許昭榮的一生，先後經歷日本台籍海軍與中華民國海軍兩種身分。他在日本時代，參加日本海軍特別志願役，成為台籍日本兵。戰後因具有海軍術科專長，被國民政府徵召進入海軍，以「台灣技術員兵」的身分前往上海、青島等地，從事戰後接收日本賠償軍艦的修復工作。

促轉會說，許昭榮雖然曾經身為台籍日本兵，但是並未實際參與二次世界大戰，反而在戰後的中國見證戰爭的殘酷，並目睹許多台籍同胞戰死在國共內戰的戰場上。

促轉會表示，1949年，許昭榮隨撤退台灣的國民政府一同返台，1955年被派往美國參與接收軍艦的工作。許昭榮在美期間，看到《紐約時報》報導台灣共和國臨時議會在東京成立的消息，並輾轉獲得一本日、英文對照的「台灣獨立運動第10年」的宣傳小冊。

許昭榮便將這小冊拿給同艦上的幾位台籍士兵傳閱，並夾帶回台，預計將書中內容翻譯為中文，以提供給更多台灣人閱讀。但是翻譯的工作尚未完成，事跡就已經敗露，許昭榮等9人因而被捕。許昭榮後被判處10年徒刑，同案其他8人遭判5至7年不等。

促轉會指出，《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》1998年實施，補償基金會在許昭榮的申請補償審查意見書上說明：「傳閱書籍屬於言論思想層次範圍，無法認定其有意圖破壞國體之行為，同意予以補償。」

促轉會說，許昭榮與同案其他8人，都在第二波公告撤銷名單中。促轉會表示，許昭榮出獄後，開始輾轉海內外找尋台籍老兵的行蹤，為台籍老兵的權益奔走，並在高雄建立「台灣無名戰士紀念碑」、催生「旗津戰爭與和平紀念公園」。2008年許昭榮為抗議政府長期漠視台籍老兵權益，選擇在紀念碑前自焚，以提醒世人曾經有一群台灣人，為了不同的政權上戰場，卻無法獲得應有的權利與重視。

位於高雄旗津的戰爭與和平紀念公園。

Photo Credit：Bunnyman17 @ Wikipedia CC BY SA 4.0

起草「台灣人民自救運動宣言」，前立委謝聰敏也將平反

《自由時報》報導，過去大力推動「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」的前立委謝聰敏也在名單中。

促轉會提及，1964年中秋，謝聰敏、魏廷朝兩人與大學時代的老師彭明敏，3人共同起草「台灣人民自救運動宣言」，主張推翻獨裁政權，實行真正的民主政治。

據促轉會調查，「台灣人民自救運動宣言」印好後還來不及分發，謝聰敏三人就被逮捕，幸好彭明敏的國際聲望引來各方關切，才獲得特赦，謝聰敏也減刑提前出獄。

促轉會也提及，彭明敏偷渡出國後，謝聰敏繼續與其配合，蒐集政治犯名單送往國外，揭露當時國民黨政權戕害人權的作為。

不過，國民黨政權早已盯上謝聰敏，情治機關以犯下1970、1971年的台北花旗銀行爆炸案、台南美國新聞處爆炸案為由，再度逮捕謝聰敏、魏廷朝，並株連提供政治犯名單的李敖。

促轉會表示，謝聰敏第二次出獄後離台，赴美投入台獨運動，後因響應許信良提倡的「組黨返鄉」運動，他於1988年終於返台，成為「黑名單解禁第一人」。

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核稿編輯：楊之瑜