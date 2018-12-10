新生兒黃疸勿輕忽，嚴重可能引發腦性麻痺

文：易禹昕（健康傳媒）

「黃疸」是每個新生兒都會經歷的過程，但卻是最常讓新生兒住院治療的原因之一，到底寶寶皮膚黃黃的要不要緊？

吳媽媽在懷孕38週5天時，在台北慈濟醫院剖腹生下3590公克的小平。雖然是足月寶寶，兒科部醫師蘇一宇考量吳媽媽在產前做羊膜穿刺時曾經破水，擔心小平有感染風險，因此將他收入新生兒中重度病房住院觀察。前2天，小平血液檢查正常、活力、食慾良好，但在第3天測腳跟血時，膽紅素卻上升到18.4mg/dl。

經過照光治療，小平的膽紅素仍未降低，醫療團隊進一步抽血檢驗，發現膽紅素數值高達27.73mg/dl。蘇一宇決定為小平換血，並在換血後持續照光，順利降低膽紅素。同時，檢查結果也出爐，確定小平無溶血性疾病，此外，血液檢查與核磁共振檢查結果皆正常，且沒有黃疸腦病變症狀，因此在14天大時，小平順利出院，持續於健兒門診追蹤。

膽紅素是紅血球的代謝產物，一旦在體內累積過高，就會發生「黃疸」。蘇一宇說明，膽紅素產生後，會經由肝臟代謝，成為糞便、尿液排出體外。但新生兒紅血球壽命短、代謝快、肝臟機能尚未成熟，無法及時代謝膽紅素，加上腸肝循環好，腸道會將部分膽紅素再度吸收到血液中，因此容易使膽紅素濃度增加，進而發生黃疸。

正常的黃疸會在孩子出生3天左右升高，5天到達高峰、7天左右開始降低，對新生兒危害不大。但有些孩子會在某些病理性因素（如溶血性疾病像蠶豆症、先天性球型血球症、與母親血型不合；出血；先天性肝臟酵素缺失或異常；奶量攝取不夠；感染）的影響下導致黃疸異常升高，需進一步治療。蘇一宇表示，亞裔民族的足月新生兒膽紅素超過15mg/dl就是高黃疸血症，超過25mg/dl就有可能造成永久性腦部病變「核黃疸」，引起腦性麻痺，因此必須即時檢測、治療。

檢測膽紅素的方式包括經皮檢測、腳跟血檢測、抽血檢測3種，若數值過高，可藉由照光、換血2種方式治療。蘇一宇醫師說明，照光治療是在嬰幼兒皮膚照射特定波長的藍光，讓膽紅素變成可溶於水的物質由尿液排出，是相當安全的方式；換血治療則是在將新生兒高膽紅素血液抽出的同時，輸入紅血球與血漿，以快速降低血液中膽紅素濃度。

蘇一宇表示，換血治療的血量約是新生兒總血量的2倍（約每公斤170-200c.c.），風險較高，適用於膽紅素濃度高，有核黃疸風險的新生兒，必須在加護病房進行。以小平為例，醫療團隊在1.5小時內，以每次人工抽出5至10c.c.、機器輸入5至10c.c.的方式慢慢進行，過程中密切注意小平體內的電解質變化、血壓變化並補充鈣離子，在換血後持續強力照光治療，將膽紅素降至16.71md/dl。

蘇一宇提醒家長，黃疸是新生兒必經的正常過程，無需過度擔心。在家中可藉由簡易目測方式判斷孩子的黃疸程度，寶寶的黃疸變化通常是從頭往腳黃、從腳往頭退，黃疸範圍在胸部以上尚屬可接受範圍，但若黃到胸部以下就要多加留意。此外，孩子若超過7天看起來仍黃黃的，或在出生1天內變黃很多，也要盡快就醫檢驗，以免延遲治療。

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