長時間戴耳機有風險：「耳鳴」有辦法治療嗎？

文：陳鴻謙（健康傳媒）

在人手一機的智慧時代，隨時都能上網看直播，3C產品與網路造就了網紅價值商機，卻也帶來健康危害。根據國民健康署呼籲的護眼守則：用眼30分鐘，休息10分鐘，民眾多數未確實做到。近來更傳出年輕人沉迷直播頻道，戴著耳機24小時連續收看不斷線，導致起身瞬間，頭暈、手麻、耳鳴嗡嗡作響。

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，其實長期觀看手機直播節目，容易產生眩暈症，而長期使用耳機則易造成耳鳴及重聽後遺症。目前收治的臨床案例，耳鳴、重聽多半為年逾40歲以上的中老年患者，病因來自生理機能老化、內耳血管循環差等因素。而年輕人的耳鳴往往是因熬夜、情緒不穩、爆食症，以及過度使用網路3C產品，引發聽力耗損，精神疲弱。

李宏信說明，觀賞直播秀節目與耳鳴看似無直接關聯，但是長期高分貝聽音樂、戴著耳機睡覺，噪音持續性刺激而震傷內耳神經，又耳內循環不順、血路阻塞不通。由於內耳是由蝸牛體、三半規管組成，蝸牛體主管聽覺，內耳神經受到影響，即會出現耳鳴、暈眩等症狀；狀況更嚴重的，則會併發眩暈、重聽及耳聾的病症。

耳鳴的治療主要有3大方向：

給予患者清血藥物，打通內耳血路 神經活化營養劑，幫助已損傷的內耳神經再生 阻止血管過度收縮，防止內耳缺血營養失調

輕微耳鳴的患者服藥後雖然痊癒，但仍需清淡飲食、多休養、控制3C產品與耳機使用時間，大多可自然痊癒。即使較為嚴重的案例，耐心服藥半年至1年左右，病情也能獲得顯著改善。

許多年輕朋友自認身強體壯，將耳鳴歸咎於暫時過度疲勞，只要多睡幾個小時就能恢復活力。結果經常在夜深人靜時，耳邊依舊嗡嗡作響，但卻不以為意，輕忽身體警訊，導致耽誤病情，後續療程拉得更長。李宏信強調，治療耳鳴一定要把握黃金時間，越早治療成效更好，臨床上不乏病況蔓延成走路不平衡、眩暈、重聽、耳聾的患者，後悔傷身傷心。

除非有特別需要而戴耳機者外，否則盡量不宜長時間使用。由於耳機的聲音必須高音量才有動感，而自己常無法察覺音量過大；即使音量不大，長期下來也會感到聽力逐漸吃力，因此不建議戴用太久。特別要注意的是戴耳罩式、軟塞式的耳機傷害較小；栓塞式耳機其音波直接從耳骨進入耳神經，以固體之傳導最快且更有震力，相較之下更容易造成破壞。

家醫科李政道醫師呼籲，無論直播秀、數位遊戲、音樂頻道等都是現代熱門話題，對年輕朋友極具吸引力。然而透過3C產品長時間過度收看、收聽，恐會引發聽力喪失，連帶影響日常生活的學習與工作。因此無論是手機、iPad、電腦等，切勿熬夜沉迷，保持規律作息與運動，多吃蔬菜水果，才能保持聽力健康。

本文經《健康傳媒》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航