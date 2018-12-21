8種醫美手術將列管：「全身麻醉」須由麻醉專科醫師執行

文：易禹昕（健康傳媒）

醫美糾紛頻傳，因麻醉不當而造成的醫療糾紛時有所聞。有鑑於此，衛生福利部於107年6月8日預告《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法修正草案》（以下稱特管辦法）特定美容醫學手術相關條文之建議，並邀集專科醫學會與醫界團體召開會議，共識決議削骨、中臉部與臉頸部拉皮、鼻整形、義乳植入之乳房整形、全身拉皮手術等8類風險性高之美容醫學手術，明定施術醫師資格。並規範醫療機構施行手術時，若為全身麻醉或重度鎮靜之靜脈注射麻醉，應由麻醉專科醫師執行；若為中度或輕度鎮靜麻醉，則須有受麻醉鎮靜訓練之另一名醫師在場，以確保病人安全。

衛福部表示，為強化美容醫學手術之管理以保障病人安全，經邀集醫師公會全聯會、專科醫學會及各層級醫療機構協會代表等討論後，將調整特管辦法修正草案第25條列管之「特定美容醫學手術」項目，明定下列美容醫學手術之施術專科醫師的資格：

臉部削骨：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、神經外科。 臉部以外其他部位削骨：整形外科、骨科。 中臉部與臉頸部拉皮：整形外科、耳鼻喉科、口腔顎面外科、眼科、皮膚科。 鼻整形：耳鼻喉科、整形外科。 義乳植入之乳房整形：整形外科、外科。 脂肪抽取量達1500毫升或抽脂總量達5000毫升：整形外科、皮膚科、外科、婦產科。 腹部整形：整形外科、婦產科、外科、皮膚科。 全身拉皮手術：整形外科。

在上列手術中，施術醫師如果沒有該部明定的專科醫師資格，則應接受相關訓練並領有證明，向直轄市、縣（市）主管機關申請核准登記後，才能施行相關手術。

此外，考量施行美容醫學手術的醫療機構，可能受限於規模而沒有急診室的設置，為確保病患發生緊急狀況時能得到適當的緊急處置，因此這次還規定施行內容提及的特定美容醫學手術項目、且是99床以下的醫院及診所，應該訂有緊急後送轉診的相關計畫。

衛福部強調，基於國人對於美容醫學手術之需求，並營造良好的醫療環境，特別修正特管辦法，強化美容醫學手術的管理措施。此外，為了兼顧實務運作與病人安全保障，診所也可以與周邊醫院合作，建立麻醉科專科醫師人力與緊急後送轉診之相互支援機制。

對於一般民眾，衛福部也呼籲在接受美容醫學手術前，應多方收集資料、審慎思考，並詳閱手術同意書與麻醉同意書的相關內容與執行醫師的資歷。

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責任編輯：朱家儀

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