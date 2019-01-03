小朋友為何跟爸爸一樣鼾聲如雷？大人、小孩打呼原因大不同

文：陳鴻謙（健康傳媒）

爸爸鼾聲如雷，孩子也可能遺傳打呼？那可不一定。醫師指出，雖然都是上呼吸道出問題，但大人跟小朋友打呼的原因卻不盡相同，小朋友打呼的原因主要為扁桃腺體及腺脂體異常、鼻過敏，以致鼻腔、口腔等呼吸道遭受阻塞。至於成人打呼，則較大機會為鼻中膈彎曲造成的構造問題為主。

弘光耳鼻喉科診所院長、中山醫院耳鼻喉科主任醫師及博仁綜合醫院耳鼻喉暨頭頸部外科主任許文龍醫師表示，許多人以為打呼是會遺傳的，其實如果兩代都胖，屬於肥胖體質，確實可能比較容易打呼，但最主要仍與呼吸道結構異常有關。

許文龍醫師強調，小朋友打呼絕非小問題，如果夜裡呼嚕打呼，恐將影響睡眠和腦部發育，白天容易昏沈、注意力下降，學習表現當然也會變差。此外，長期打呼，若變成張口呼吸，嘴巴一直打開著，牙齒牙弓都會變形。

曾經有一家3口齊至診間，爸爸與6歲兒子都有打呼問題，媽媽感到相當困擾，晚上睡覺時，家裡就會出現打呼二重奏，有時吵得難以入眠。經許文龍醫師詳細的檢查後，發現他的問題在於口腔內扁桃體三度肥大，於是安排兒子接受「口腔呼吸道重建」手術，原本阻塞的鼻腔、口腔等通道，2周後豁然開朗，不再阻塞。最令他開心的是，原本被認為過敏體質，從小不可以接觸冰品，術後則可以大口吃冰。

至於父親打呼的原因，經許文龍醫師詳細的檢查，因鼻中膈彎曲、鼻過敏導致鼻黏膜肥大而鼻腔呼吸道構造異常，且口腔呼吸道因為扁桃體三度腫大也阻礙了呼吸道，所以先接受「口腔呼吸道重建」的手術。術後，提高了2至3倍進氣量，呼吸也有明顯改善，1個月後，再安排鼻腔呼吸道重建手術，又提高3至5倍進氣量。這時鼻腔呼吸道及口腔呼吸道完全改善，頓時感覺神清氣爽，充滿了活力，不再像以前好像怎麼睡都睡不飽。

許文龍醫師特別指出，大人跟小孩處理方法不同。小孩頭部發育構造尚未完全發育，要先處理扁桃體問題，打呼問題導致上課不容易專心、運動跑一下就喘，手術後，整個人狀況都改善了。不僅睡覺嘴巴可以閉合、精神好、上課也不會打瞌睡，體力完全恢復，再也不會打呼影響健康和學習狀況。

至於大人呼吸睡眠中止的治療方式，鼻腔及口腔構造異常的部分都要處理，一般要先處理口腔扁桃體，傳統是用手術切除跟雷射打掉，現在是以新的高頻溫控無線電波處理器，把扁桃線處理掉，待傷口癒合2周到1個月後，方能進行第二步，鼻腔構造異常的部分要用呼吸道重建的方式，將鼻中膈彎曲、鼻粘膜異常等部分加以完全處理後，固定在正常位置並加大呼吸道的空間。

許文龍指出，要維持腦部正常運作，營養及氧氣缺一不可，許多人在呼吸道重建手術後，感覺像是獲得重生，黑白人生頓時變為彩色。千萬別忽視打呼及睡眠中止症的問題，更要建議打呼的民眾找出病灶，尤其小孩睡覺打呼更要注意。

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