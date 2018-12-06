《科技選擇》書評：你想活在《瘋狂麥斯》還是《星際爭霸戰》的世界？

文：喬蘭雅

我們對於未來可以很多的想像，但如果一個是《星際爭霸戰》，一個是《瘋狂麥斯：憤怒道》，兩種極端，你選擇哪一個？

《星際爭霸戰》裡人類與進步科技高度交融。除了在2366年擁有高超奈米技術的博格人入侵之外，地球完好如初，井然有序又祥和，聯邦委員會、星艦司令部等星際聯邦的重要機構都在舊金山，人類所有的基本需求都獲得滿足，有更多時間投入與鑽研更高深的智慧與知識。

而瘋狂麥斯的世界，則是混屯不安的末日黃土，在戰爭能源的主宰下，地球陷入失序的爭奪之戰，人類僅抓生存的本能，成為自己求生的附庸。

這兩部電影刻畫的未來，是《科技選擇》的作者們給讀者的功課：盤點你眼前的科技與新技術、提出問題，然後幫未來做出選擇。

來源：Star Trek 官方粉絲頁

這本書適合誰？

《科技選擇》是一本輕巧易讀的讀物，儘管暢談科技，卻沒有艱澀難懂的用詞。如果你對新科技認識不廣，或是不確定這些發展對生活與環境的具體影響，那這本書會是個很好的起點。每個章節深入淺出，像是懶人包一樣囊括當前正夯的科技新進展。

本書最大的特色，是作者設計的「三個問題」，環繞公平、風險、自主三個面向，向科技提問（後面會再說明）。作為理解科技與人類關係的第一層過濾網，這三個提問很清楚也很簡易，透過作者輕鬆的筆調，一步步帶領讀者檢視每項科技所的正面與負面意義。整體而言，是本很好入門的工具書。

Photo Credit：經濟新潮社

相較於由美國奇點大學（Singularity Univerisity）創辦人 Peter Diamandis所寫的《富足》，以極低比例關注科技風險，一面倒的將創新科技描述為解決人類難題的解方，《科技選擇》的作者做了功課，較均衡的提供了基本資料，也透過自問自答及經驗分享，供讀者評估。如果你是已看過《富足》的讀者，建議搭配閱讀這本書，讓自己在全盤接受「富足論」之前，有機會停看聽。

而如果你對新科技的發展與應用已有較全面的了解，只是需要更紮實的討論，來協助你做出更深層的判斷，那麼《科技選擇》可能會太過「科普」。同時作者在三個提問的分析上也太過鬆散，在科技對於人類倫理與道德的衝擊上，並沒有做出太深入的討論，只是不停的拋出更多問題。因此，如果你是對這個領域有興趣的朋友，可能會覺得作者終究是一群對科技感到樂觀的人。那麼，你可以參考文末的延伸書單，找到能夠跟你一起尖銳提問的讀物。

科技「中性」，以及不得不面對的問題

前陣子在書店櫃上看到這本新書時，第一眼覺得書名跟書封都沒有太深的記憶點；但還是遵循以往的選書步驟，瀏覽了作者介紹跟推薦人、評估了目錄與題材、並尋找吸引我的關鍵字。

很剛巧的，我在作者介紹與推薦人的地方，各別看到了幾個關鍵字──奇點大學、指數型成長、Peter Diamandis。這些關鍵字與前陣子寫的兩篇「群眾外包（crowdsourcing）」文章有些關係。在當時查資料的過程中，我透過《富足》認識了所謂的「科技樂觀派」（Techno-optimist）。

科技樂觀派是一群思考大膽、假設也大膽、不畏懼風險，將科技創新視為能夠解決人類生存問題的人。同時，他們認為科技是「中性」的工具，而主流媒體及好萊塢電影對科技的描述都過於負面跟浮誇。

在一場與美國前總統柯林頓的對談中，柯林頓調侃Peter Diamandis：「你怎麼這麼樂觀？難道你都不看報紙嗎？」他回：「我盡量不看！」現場一陣大笑。可是，不管假戰爭、選舉、假新聞、隱私喪失再怎麼混亂又悲觀，仍是人們真實的感受，倘若輕忽擺在眼前的問題，又怎能寄望科技去解決更大的難題？

不同於《富足》選擇性關注，對科技影響不予平衡評估，《科技選擇》在第一部第一章便以2016年川普與希拉蕊之爭、英國脫歐跟德國極右崛起當作引子，帶領讀者直視民眾的憤怒，並指出資訊科技的失衡難辭其咎。

然而，不管是支持科技創新還是抗拒，二分法的選邊站絕對不是最佳作法。我們該思考的是學會從風險中找到能掌握的、從益處中找到能延伸的。當科技的指數型成長勢不可擋時，有沒有方法協助判斷它的利與弊？最重要的是，我們為何需要學會判斷？

我想從這本書的英文原名──《The Driver in the Driverless Car》──以及原版書封的圖片設計，作為回答這些問題跟介紹該書的入口。

Photo Credit：Berrett-Koehler Pub 是我們在「駕駛」科技，還是科技在「駕駛」我們？

原版的書封是一台自駕車，車內的人類手握著方向盤，坐在跟車頭反方向的駕駛座。這圖看起來非常滑稽，駕駛為何反著開車？自駕車還需要方向盤嗎？反坐握方向盤又有什麼意義？自駕車的世界裡，誰才是那個「駕駛」？

作者在前言介紹了一段他與Google自駕車的邂逅，Google自駕車本身沒有方向盤，乘客面向哪方其實都沒有差別。但書名跟書封設計，傳遞的卻是很尖銳的訊息：

是我們在「駕駛」科技，還是科技在「駕駛」我們？

當「科技始於人性」6字琅琅上口時，你相信科技公司始於人性嗎？當我們一邊擔憂工作將被機器人取代，又一邊埋頭滑手機時，我們該如何自我提問？向科技提問？

亞歷克斯・沙基佛（Alex Salkever），《科技選擇》的共同作者，在說書會上介紹該書。

你肚裡的那顆數位藥丸

百年前工業革命引進機械，取代了人們工作的雙手，社會面臨空前絕後的變革跟大失業。作為第一線被淘汰的勞工，將報復的怒氣宣洩在工廠的機器上；但自動化的齒輪沒有停止，如今「人工智慧」冒出，大失業潮的預言再次浮出。

失業或許能借鏡歷史得到解答，但資訊科技進展帶來的新問題，卻是前所未見。想像有一天，你只需吞下有感應功能的數位藥丸，就能即時監控身體，並將結果回傳給醫生，「數位醫生」的即時診斷與照護讓人覺得方便。可是，你會不會擔心關於自己身體的資料外流？或是有人遠端操控你胃裡的藥丸？

資訊科技發展的速度多快？隨著網路普及，2018年全球77億人口中有40億人口已聯網，回想1990年World Wide Web問世一年後，還不到300萬人；而十多年前還不存在的智慧型手機，僅花了個人電腦滲透速度的四分之一時間，就稱霸世界。研究機構Statista預測2019年全球智慧型將達到25億使用者。而這一切，都可溯及知名的「摩爾定律」【註1】。

來源：Our World in Data；CC-BY_SA

那些借助摩爾定律、透過強大運算及聯網力而崛起的矽谷巨擘，例如Apple、Facebook、Goolge、Neflix等，以翻倍的指數型速度在建立科技帝國、挖深護城河，逐步支配消費者的習慣、行為跟話語。

作者在書中反覆提到，我們現在創造的資訊量，比過去幾十年、甚至幾世紀以來創造的更多；不出50年，人人都能與超級電腦連線，且iPhone 11或iPhone 12的運算能力將會比人腦還強。改變的速度已無法操之在你我手上，而更多的改變，可能開始不請自來。該書中有一句話堪稱金句，一語道破人類文明與科技的共生關係 ──

「科技追求的是社會的寬恕，而不是許可。」

《科技選擇》的兩位共筆作者皆是長年生活於美國矽谷的科技人。費維克・華德瓦（Vivek Wadhwa）是多所頂尖大學的研究員、創業家，亦曾任教於奇點大學（這個身份或多或少也說明了他對科技的樂觀立場）。

第二位作者亞歷克斯・沙基佛（Alex Salkever），科技編輯出身，曾在Mozilla工作，但這些經驗都不比他另一個特殊身份來的奇特：未來學家（Futurist）。書的前言一段話，「我靠思考未來和其他人討論未來維生」簡潔有力的介紹未來學家的工作──他們觀察歷史跟當下，透過論證與分析來預測未來。

這本書簡單說，即是兩位作者對未來觀察的結晶。他們以數據跟事實模擬未來世界的可能樣貌，並丟給讀者一個大哉問：我們該怎麼做選擇？，希望激發大家思考人類與科技的互動關係。書中，作者透過「兩種未來」及「三個提問」一步步引領讀者去抽絲剝繭、自我檢視。

三個提問：走一趟「科技評估」之旅

兩個未來，即是文章一開頭展示的兩部電影──《星際爭霸戰》跟《瘋狂麥斯：憤怒道》。作者不斷告訴讀者，兩種極端未來都有可能變成現實，但我們有能力、有權利，也有機會做出選擇。

2014年Uber與美國政府的法規之爭白熱化，這間矽谷公司大動作動員乘客跟司機利用Email跟電話灌爆美國市議會。作者援引Uber案例，解釋普羅大眾可以適時介入，去參與跟形塑科技在我們生活跟國家政策上的樣貌。只是在介入與選擇之前，作者也強調我們需要對科技進展及社會需求有完整的了解，才能做出最好的決定。

至於怎麼做選擇？該書提供了三個與公平、風險，以及自主／依賴相關的判斷標準：

這些科技有沒有「公平造福每個人」的潛能？ 它有什麼風險與報酬？ 這些科技能促成我們自主，還是造成我們依賴？

書中，作者分別談論了人工智慧下的人機關係、數據為王時代的自主與依賴、聯網世界的隱私矛盾、生醫技術上的道德界線，從中穿插介紹了許多正在發展的前瞻新技術，例如人工智慧IBM華生提供個人化療程、基因編輯技術CRISPR、使用生物墨（bio ink）的3D列印、無人機、自駕車，以及物聯網技術下能共享資訊的家電。接著，作者透過上述三個關鍵問題，就灰色地帶一一提問。

在一次訪問中華德瓦坦言，嚴格來說三個提問是不夠的，而且答案並非非黑即白。確實，在看書中的分析時，不難發現作者有時可以很快告訴讀者自己的判斷與決定，有時卻拋出更多沒有解答的問題。

舉例來說，前些天（2018年11月26日）世界第一個免疫愛滋病的基因編輯嬰兒案例在中國「誕生」了。這則消息引發科學界的爭論，儘管用意是為了解決醫生都束手無策的愛滋病，但這類技術涉及直接干預人類演化，不僅冒著極大的道德風險，還包括作者在書中提醒的，基因編輯後可能引發的未知疾病，以及新型生物恐怖主義，皆是新技術的風險。如此一來，這項技術能夠達到「公平造福」的標準嗎？

在這個議題上，作者清楚且快速的表明了反對立場。但在其他議題上，選擇變得更困難。例如過去健康不佳的華德瓦，對能夠即時追蹤與診斷身體狀況的電子裝置持開放心態，但他也知道科技公司拿走他這些私密數據訊息後，會以此賣廣告。他同時也很尖銳的問：如果哪天老闆可以像購買信評報告一樣，購買你的DNA數據，可以嗎？

來源：IHGES 直播 2018年11月29日在第二屆國際人類基因組編輯技術高峰會（International Human Gene Editing Summit）上，主導HIV免疫基因編輯飽飽的中國科學家賀建奎遭台下學者圍剿逼問。一位學者問道：如果是你的小孩，你讓他基因編輯嗎？（來源：IHGES直播）

你可以怎麼閱讀它？

三個提問，是這本書最大的特色，但也有許多模糊之處，例如如何衡量「公平」？而「自主」與「依賴」又是一體兩面。比方說，身體有殘缺的人，能夠仰賴「人體電子科技」（3D列印的器官或支撐物）達到更多自由跟自主，但也同時只能仰賴這些輔助。那如果是將同樣技術運用在美觀上，是對自我外貌的自主，還是不必要的依賴？

由於太多問題未解，讀完後我有種隔靴搔癢的失望感，認為作者沒有更用力、更尖銳的去提問。但或許作者的目的也非幫我找到答案，而是拋磚引玉。

那我們可以怎麼閱讀這本書？

首先，我會建議讀者在運用三個提問時，時時自我提醒，問題的背後還有更多問題可以被催生出來，而非點到為止。同時，面對作者的決定跟答案，讀者也要試著更進一步思考隱藏的邏輯跟爭議，並回頭問問自己的實際需求，以及未來的需求為何？畢竟，作者也是依據他們的需求跟經驗在做判斷。

再來，透過如作者這類相對樂觀的科技人視角，我們確實能看到未來科技的潛能跟益處，但也正因創新科技勇於挑戰風險的本質，導致人們在創造力大開時，容易輕忽人類社會的複雜度，尤其是歷史、社會與文化結構等多重因素。

在第15章節中，作者針對能源做出大膽推斷，認為能源跟水源相關的技術研發以指數型速度成長，供應成本大幅降低，有天全人類的能源需求都能獲得滿足，所以過去因能源爭奪而引發的衝突跟戰爭，也可以得到解決，「免費的電，意味更和平的世界。」

可是，這樣的推斷太過直線思維。書中舉了烏克蘭與俄羅斯的天然氣管之爭作為例子，但卻忽略烏俄間的摩擦有其深遠的歷史與民族情結因素，倘若根深蒂固的歧見未解，就算烏克蘭擁有自給自足的乾淨能源，也可能成為持續抗衡俄羅斯的有力籌碼。這些都是作者未察覺、也未在書中提供讀者的資訊。

選擇完後如何行動？《科技選擇》沒教的事

《科技選擇》透過三個提問帶讀者走了一趟「評估科技」的流程，但在我們判斷完自己對科技的需求與偏好後，如何將選擇轉化為具體的決策跟行動？總不能每次都像Uber那樣被科技公司招喚動員吧？又如果哪天我們希望改變的是Facebook這種不當運用使用者個資的科技巨擘時，我們又能從何切入去發聲？當我們避不掉某些科技的必然發展時（例如資訊科技），我們又該如何應對隨之而來的風險？

對於「下一步怎麼做」，該書並沒有提供明確的指引跟方向，頂多給予零散的新工具作為應對（如對人工智慧設計安全框架，以防止其暴走，或是史丹福法律資訊中心正在構想一套系統，讓使用者可以管理自己所有的數據）。這也是《科技選擇》讀起來讓人覺得隔靴搔癢的原因，因為留了更多難題給讀者。

當然，沒有一本書是萬靈丹，《科技選擇》作者寫書的目的顯然也不是要說服，或是提供絕對答案，而是拋磚引玉，讓讀者意識到「選擇」與「了解科技」的重要。如果你有興去了解「該如何做」，或許可以看看另一本跟《科技選擇》差不多時間出版的書《修復未來》，這本書作者透過兩個國家的個案研究（愛沙尼雅、新加坡），設計出5個「行動地圖」，來帶大家在數位年代中降低風險、達到人類生存最大價值。

這篇文章的最後，提供了延伸書單，有興趣挖深的讀者可以自己再去進行腦力成長。

延伸閱讀

對「群眾外包」跟科技創新激勵獎有興趣者，可以透過這本書了解過去13年XPRIZE是如何透過高額獎金當作誘因，激發素人參與科技創新，解決像是水資源不足、貧窮地區教育、海上漏油清理，以保護珊瑚礁等政府常常束手無策的龐大議題。

《膽大無畏：這10年你最不該錯過的商業科技新趨勢，創業、工作、投資、人才育成的指數型藍圖》

這本書的作者也是Peter Diamandis。相較於《富足》比較是在佈道願景跟理念，《膽大無畏》則是一本給想成為指數型組織與人才的工具書，從建立規模思考到運用群眾力量，學會乘風站在指數型科技的浪頭上。如果你想要為公司的營運或是自己的人生找到突破框架的機會，這本會是蠻合適的指南。

關於自主與依賴，我們或許可思考，有些科技能夠賦能個體，但是不是也有反效果？例如因網路而生的資訊流通，是讓我們變得更聰明、思考更敏銳，還是更仰賴Google搜尋呢？請參考書評。

除了上述的個案研究與五個「行動地圖」，該書相較於《科技選擇》，談論了更多歷史與社會人文的元素。比較不喜歡高空談論科技的讀者，可以選擇這本書。

虛擬實境直之父傑容．藍尼爾（Jaron Lanier）從在矽谷第一戰線的視角，向世人示警，重新思考數據時代「人」與「思考」的意義。大家可以思考看看，同樣來自矽谷、同樣身為願景家，為何藍尼爾會跟《科技選擇》的作者、《富足》的作者，有著相反的意見？

本文經三創育成基金會授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航