便宜行事的旅外制度，導致王柏融、陳韻文無法赴美打球

文：Rieder（現職為棒球從業記者）

今（2018）年中華職棒有Lamigo桃猿隊王柏融、統一獅隊陳韻文兩名球員，用符合旅外的年資，並經過母隊同意後申請赴外打球。這時大家才發現，原來中職之前所說的改革，讓年輕球員在站穩舞台後再出國挑戰的德政，原來不是所謂的「自由球員」，只是年資到了、球團同意了之後，用買斷的方式讓你出國打球。

根據中華職棒規章中寫道：「累計年資3個球季的選手，且獲得球團同意後，可取得旅外球員資格。」、「行使旅外球員資格的球員，外國球團不受轉隊費規定限制（自由球員資格），由原球團直接與外國球團接觸。」從以上2段話中可以了解到，中職雖然沒有像是日、韓一樣的「入札制度」，但我們的制度其實就是買斷。

但也由於規章中的條文不夠明確，造成了王柏融想出國挑戰，Lamigo球團自行設計了一套仿效日本「入札制度」的辦法；而統一球團則遵循規章中的文字說明，由原球團自行與外國球團接觸（目前最積極的是美職費城人隊），形成一個聯盟兩種制度的詭異現象，最終也因為沒有真正的入札制度，兩名球員無法赴美打球。

「入札制度」其實就是「競標」的意思，讓有意願的國外球團來投標，但由於中職並沒有跟日職、美職簽署此項協議，也因此Lamigo在處理王柏融的投標事項時，聯盟無權參與，只能代為發送通知。在日、韓職棒對於美國職棒的「入札制度」中是價高者得，但在王柏融的案例中並非如此，應該是「最有利者」得。

據了解，除了入札金（合約買斷費）之外，Lamigo球團還希望，透過王柏融到國外打球一事，與該球團建立良好的合作關係，因此入札金雖然是考慮的原因之一，但並非是決定性原因。其實早在王柏融3年前打出超人般的成績之後，Lamigo球團就已想到現在可能會面臨的狀況。

王柏融在新人合約結束後，與Lamigo球團簽下5年月薪50萬的合約，就是Lamigo球團設想到未來，如果要「賣」王柏融時，才有跟國外球團喊價的本錢。先拉高月薪，提高轉隊費門檻；另一方面在與聯盟提議，建立屬於台灣的入札制度，但最終中職並未採納，會長吳志揚僅說：「不用為了一個人特別設定制度。」

結果沒遠見的聯盟，完全沒想到的是，沒有為了一個人設定制度，卻造成王柏融與陳韻文無法與美職球團簽約的窘境。其實在Lamigo球團對外的接洽過程中，有許多美職球團想要投標，但大聯盟官方以「雙方未簽訂入札制度協議」的理由，阻止這些球團實際去簽下王柏融。而對陳韻文有興趣的美職費城人隊，當然就也沒辦法出手網羅。

所以Lamigo球團只能與日本職棒球團談協議，據了解有4支球隊向Lamigo投標王柏融，最終也由日本火腿隊得標，取得議約權。王柏融是目前中職產出最成功的球員，如果他能在日本打出成績，就可以證明即便沒到日本念高中，但台灣的整體棒球實力，仍有能力自行產出好打者，將成為新世代台灣棒球的代表人物。

而陳韻文雖然同樣在中職的培育下，吸引了美職球探的注意，但兩個聯盟之間的入札協議，雙方談判過程曠日廢時，在中職現在才想到要做入札制度的情形下，陳韻文是否能像王柏融一樣如此幸運成功旅外？只能期待談判速度快一些了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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