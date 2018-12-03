一張圖看懂驗票流程：丁守中的「選舉延長賽」，140萬票至少花1週

台北市長投票11月24日結束，但激戰還沒落幕，由於最高票的柯文哲和次高票的丁守中，僅差3254票，丁守中11月28日向台北地方法院（台北地院）申請驗票，今（3）日台北地院出動超過100名人員、兩方陣營也各派出超過150名律師，正式開始驗票，預計1週內驗完台北市1563個投開票所、總計142萬7643張票。

九合一選舉於11月24日結束，中央選舉委員會12月30日正式公告全台當選名單，台北市長部分，柯文哲以3254票的差距小贏對手丁守中。丁守中對此不滿，加上《公職人員選舉罷免法》規定，差距小於有效票總數的0.3%者可以申請驗票，丁守中於是在上月28日向台北地骯法院聲請驗票。台北地院確認兩位候選人得票差距僅約有效票的0.2%，在丁守中繳納428萬2929元驗票保證金後，今日上午9點正式開始驗票。

《蘋果日報》報導，這次共有50組人力同時驗票，台北地院估計，若每組每天消化5、6個投開票所，則每天可消化250～300個投開票所，如此一來，有望在1周之內驗完台北市1563個投開票所、總計142萬7643張票。

140萬張選票怎麼查驗？如果有「爭議票」誰說了算？

《蘋果日報》報導，台北地院提供驗票會場的佈置照片及驗票流程等資訊，驗票地點位於台北市信義行政中心大禮堂，柯文哲2名律師代表、丁守中2名律師代表、北院選舉法庭蔡政哲庭長、北院這次驗票總指揮姜悌文庭長、北院值班庭長都會在現場。

而驗票處，擺放了50張大桌子，就是50組驗票人員的座位，每張桌子圍坐著法官、書記官、2位選務人員，丁守中律師代表及柯文哲律師代表6人。

《蘋果日報》報導，台北地院行政庭長黃柄縉表示解釋，原則上選票從拿出和收入，都不經由法官和書記官的手，而是由兩名配戴白手套的選務人員負責，由選務人員舉出票（上圖左側選務人員），經過法官和兩造律師面前，再由另名選務人員收回（上圖右側選務人員）。

如果雙方律師或法官對票有爭議，由選務人員舉手，經現場台北地院的機動人員影印後交還選票正本及影本，影本由兩造簽名，由北院帶回，未來供各方辯論；正本則集中收到袋子中封存，放回選票箱由選委會保管。書記官也會將爭議票記入筆錄，最終由台北地院合議庭做出判斷。

我國選舉訴訟採「合議庭」形式，因次這些爭議票影本，最後會交由3位法官（審判長、受命法官、陪席法官）進行「言詞辯論」，並進行不對外公開的「評議」程序，以表決做出最後判斷。根據台北地院的新聞稿，經過抽籤，這次驗票的合議庭，由法官陳靜茹擔任受命法官、法官蔡政哲擔任審判長，洪文慧擔任陪席法官。

（中央社）整裡了台北地院也提供驗票的9大流程：

驗票組人員坐定後，即由書記官（於協助下）領取「選票箱」、「選舉人名冊」、「投開票所報告單」（下稱報告單，上開三者下合稱「三標的」），進行驗票。 驗票時授權由各組法官指揮並認定，由書記官作成筆錄。 由選務人員拆封清點票數是否與報告表數字相符。 選票的開封、提示、收攏等，均由其中選務人員戴手套提示處理，聲請人（丁守中）及關係人（柯文哲）的律師均不得碰觸選票，由另一名選務人員（也戴手套）收攏選票集中整理。如法官要接觸選票，也請戴手套。（即由A選務人員將選票經律師、法官傳遞到B選務人員） 相關選票、選舉人名冊的計算原則上亦由選務人員計算，律師有意見時，再依法官指示記載於筆錄。 驗完選票後，相關選票歸屬或無效爭議由律師向法官表示意見，由法官認定並作成筆錄，相關爭議意見均由書記官作成附表（詳細理由不記載，謹就其所為2號或4號有效票、無效票的主張作記載），將附於筆錄為筆錄一部分。 有爭議選票會由選務人員舉手，經現場北院巡迴人員影印後交還選票原本及影本，影本由兩造簽名，由北院帶回；原本則集中封存，置回選票箱由選委會保管。 驗完的三標的仍由書記官（於協助下）歸還後，再行領取下一個三標的進行驗票。惟其中計票紙請自箱中取出，不再與選舉票一起封回，與報告表於歸還時，由北院人員收齊帶回法院保管。 相關筆錄、重新計票結果表、爭議選票影本等，由書記官整理後交由書記官（筆錄、計票結果、爭議選票影本收取處）收取後，彙整帶回法院。

Photo credit: 中央社

台北地院出動上百人員，兩陣營3天內募集360位律師

《蘋果日報》報導，目前台北地院共有兩百多位法官，台北地院規劃每天動員50名法官、50名書記官投入驗票工作，另有5組法官及書記官待命。為了避免影響訴訟當事人權益，有預排庭期的法官仍如期開庭，不參加驗票，等不開庭時再投入驗票工作，台北地院預計在1周內驗完。《ETtoday》報導，今日驗票丁守中方面派出約168位律師，柯文哲陣營則派出約200名律師。

《中央社》報導，丁守中早上8時左右抵達台北市選舉委員會，並接受媒體訪問指出，非常感謝有那麼多律師站出來，願意一起守護台灣民主，讓市民大眾有一個了解真相的機會。律師會依據驗票結果，來進行後面訴訟程序。

《聯合報》報導，丁守中的委任律師葉慶元表示，法院11月30日通知今天驗票，由於不少律師一般早就排好的會議、法庭都無法臨時挪開，因此今天上午就是盡量請大家再挪。葉慶元也提到，對兩造來講，找律師都是一個負擔，尤其法律圈本來就是綠的比藍的多，所以對對手而言比較輕鬆，但正常來講，要一下子在兩周內把律師們的時間清出來不是一件容易的事情。

對於驗票結果，葉慶元直言「審慎樂觀」，因為總共才差三千多票，只要有1800票就回來，換算下來，一個投開票所有3張就回來了。

《聯合報》報導，柯文哲陣營律師林容以則表示，接到通知後，就召集了200～250位律師，但因每人工作都很繁忙，所以在排班上仍有困難，而此次驗票結果直接關乎是誰當選，「大家壓力都很大」。林容以說，柯文哲因認為律師團隊十分辛苦，都會酌給車馬費。《ETtoday》報導，而柯文哲3日沒有公開行程，他上班前接受媒體採訪，被問及是否擔心這次驗票結果，柯文哲回應，「我跟你講，這一次喔，我們沒有派監票員，只有對手有派，所以放心好了」。

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核稿編輯：羊正鈺