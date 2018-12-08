老夫老妻性致缺缺，吃巧克力、毛豆可提昇性慾？

編輯：武美齡

許多夫妻有了孩子後房事次數下降，或有性致缺缺的現象，根據日本調查，民眾認為可以提升性慾的食物和飲品前三名，部分居然和台灣人想得不一樣。營養師則建議可多攝取五大類食物及營養素，而巧克力、毛豆竟也包含在內！

你相信鱉料理能夠增加精氣、吃肉幫助提升性慾、酒後會慾望高漲嗎？據日本近日調查，日本民眾認為提升性慾的食物第一名為「讓身體精力旺盛的食物」（65%），第二、三名則為肉類及辣的食物。此外，在提升性慾的飲品項目上，則由啤酒拿下冠軍寶座（44%）。

營養師松田真紀對此表示，目前沒有能夠直接提升性慾的食物，但掌握「提振精神」、「抗氧化（抗老化）」及「改善血液循環」三關鍵層面攝取營養素，將能有效改善性機能與提升性生活滿意度。此外，性慾會因為許多因素而受到牽制，例如壓力過大、新陳代謝下降、血液循環不好等，因此藉由攝取相關營養素來改善這些情形，對於夫妻性事也會有很大的幫助。

提升性慾五大類營養素

1. 提振精神的營養素

魚肉含有色胺酸，是身體製造血清素的主要元素，而「血清素」是一種大腦神經傳遞物質，主要與情緒調節有關。

巧克力所含的可可鹼可緩和緊張情緒，同時具備類似咖啡因的效用，如心跳加速、血管擴張等特點，因此也被稱為「戀愛的催情藥」。

2.具抗氧化作用的營養素

抗氧化作用的營養素可保持年輕體力，同時助於幫助性慾的提升與延續，例如鮭魚內有蝦青素、維生素D。

3. 改善血液循環的營養素

掌管人體情緒、性慾的「荷爾蒙」是透過血液循環輸送到身體各部位，藉由攝取改善血液循環的營養素，一方面能夠增加新陳代謝，一方面也能活化荷爾蒙分泌，增加情慾的流動。例如大蒜素、辣椒素都能促使人體體溫升高進而提升血液循環。

4. 「壯陽」營養素

牡蠣含鋅，可提升男性續航及生殖能力；番茄的茄紅素擁有抗氧化作用，且直接影響睪丸生成睪酮，也具抑制睪丸部位發炎的效果；此外，薑黃以及鱉肉所含的維生素E，也同樣能幫助生成睪酮。

5. 「滋陰」營養素

藉由攝取女性荷爾蒙，來增添女人味，此外也能提升在戀愛、性愛等過程中的魅力。例如啤酒所含的植物雌激素，就與女性荷爾蒙具有相同的作用；毛豆所含的大豆異黃酮，作用也和「植物雌激素」相同，適量攝取可幫助「滋陰」，性致缺缺的夫妻不妨嘗試看看。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九