未來民進黨調整兩岸政策的空間不大，加大與加速台美關係反而可行

文：董立文（台灣智庫諮詢委員）

2018年台灣九合一選舉結果，民進黨慘敗。民進黨進入檢討與反省的階段，這會像立法院長蘇嘉全所說的：一場選舉的成敗原因很多，民進黨需要時間來釐清。民進黨當然需要反省，蔡主席說他負全責並立即辭去黨主席也不為過，檢討過去2年來的執政缺失，更是必做的事情。但是，集中清算蔡英文一人，這就變成純粹的權力鬥爭，其結果只會親痛仇快，看不出對民進黨有何幫助。

過去政策上的每一項選擇，民進黨內的每一個人都扮演什麼角色？一例一休、軍公教年金改革、乃至於追討不當黨產與促轉條例等等，這樣或那樣的政策缺失都是民進黨全體要承擔的責任。在選舉的時候，連綠營支持者一言一行的負面印象，這帳都要算在民進黨整體的身上，結果敗選後只要蔡英文一人負責，或某一派系負全責，使用「頭號戰犯」這種獵巫式檢討，更是莫名其妙，也符合支解民進黨的算計。蔡英文的領導方式與決策風格可被批評，但結論不應是蔡英文一人負責；派系可被批判與譴責，但結論不該是某一派系負全責；單位主管要負責，但沒有人是「頭號戰犯」。

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未來的台美關係與兩岸關係的走向，當然會跟民進黨政府的檢討與反省的結論相關，但是決定因素還是當前東亞安全結構與中、美關係的現狀。台灣的九合一選舉是地方選舉，基本上不會對台、美關係、兩岸關係產生直接衝擊，意即不會改變蔡英文總統兩岸政策的基本態度與取向，當然也不會改變中共對台政策的方針與原則，更不可能改變美國的東亞布局。而未來民進黨調整兩岸政策的空間並不大。

從中共國台辦在選舉前後的表態「台灣民心思變、民進黨不得人心」，可以看出中共認為自己高壓的策略奏效，在這種情況下民進黨向中共妥協的話，恐怕要付出更高的代價，而付出這樣的代價後，也不太可能換得一年多後中共對台灣選舉的「中立」立場。況且在大敗後對中共妥協，恐怕更可能引發黨內的分裂，以及失去信任民進黨的選民支持（綠營還有近40％的選票）。換言之，兩岸關係的主控權完全不操在民進黨政府手裡。

在美、中貿易戰的格局下，川普政府在不同的領域與議題上，要求各國選邊站，因此不存在民進黨政府大幅調整兩岸政策的客觀環境，反而有可能引發台美關係的倒退。目前台美關係有法律、有溝通與可合作，換言之，還存在可操之於我的空間，於是未來加大與加速台美關係的發展是一條可行之路。

兩岸關係在台灣選舉中所扮演的角色非常微妙，當馬英九前總統在馬習會三年研討會中拋出新三不論述，不排斥統一、不支持台獨、不使用武力，國民黨中央就接到許多韓粉致電抗議，強烈要求馬英九別添亂，不要讓選情回歸到藍綠對決甚至是統獨對決，因為那樣會降低韓國瑜勝選機率。甚至可以看到國民黨的參選人不但沒有呼應馬的新三不，反而極力淡化在兩岸政策中的對決，可以看出，應該不是兩岸政策影響這場選舉。何況國民黨是在兩岸政策最佳的2014年與2016年輸了選舉；而蔡總統所主張的維持現狀的確是台灣的主流民意。

在選舉時刻蔡總統多次宣稱中共對台灣有介入和打壓，而定位這是一場民主價值保衛戰，要求用選票告訴全世界，台灣就是台灣，並提出5個理由包括鞏固民主、確保選舉格調、台灣不會屈服壓力、挺改革及支持會做事的候選人，這一票要鞏固台灣的民主；這一場選舉來自境外力量的干預，可以說是鋪天蓋地，尤其是假消息透過LINE和Facebook到處流竄，這些境外力量的干預，目標只有一個，要用網路霸凌跟網路洗版，讓持不同意見的人閉嘴，讓台灣的民主倒下去。蔡總統的這段論述可以獲得民進黨多數人的同意，因此各候選人與重要的助選人幾乎都有談到。因此，未來該如何處理這件事應該會成為重點。

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中共介入台灣選舉，是無須爭辯的事實。美中經濟與安全審查委員會11月中向國會提交並公布年度報告，報告在「中國與台灣」章節主要研究結果中指出，中國（中共）強化在台政治作戰活動，採用各種手段試圖損害台灣的民主與蔡英文政府，特別是當中還包括支持反對政黨，並使用社群媒體和其它網路工具散布不實消息。

報告引述研究員彼得・馬提斯（Peter Mattis）的研究指出，北京意圖在台建立「假公民社會」，來對付台灣的民主制度。美國在台協會（AIT）主席莫健（James F. Moriarty）日前接受TVBS訪問談及台灣選舉時說：「很顯然在台灣有外部勢力試圖改變輿論、傳遞不實訊息，這是危險的。」事實上，在整個選舉過程中的確發生多起中國資金介入與網軍介入的案情，期望治安單位能將其追查清楚，給國人交代。而韓國瑜也警告有「假韓粉」的事實。

如同美國副總統彭斯（Mike Pence）所說的，中國在美國國內運用「全政府的途徑」（whole-of-government approach），包括政治、經濟與軍事工具來推進影響力並謀取利益。北京正在以更為主動和脅迫性的方式動用這種力量，干預美國的國內政策和政治。中國共產黨政府正在獎賞或脅迫美國的工商企業、電影製片廠、大學、智庫、學者、記者、地方、各州和聯邦政府官員。

最惡劣的是，中國發起了前所未有的行動，以影響美國公眾輿論、2018年選舉和2020年總統選舉前的環境。坦率地說，中國想換個美國總統。相同的，中共以全政府的力量，藉著與台灣社會各階層所建立的管道、媒體與網路介入台灣的選舉。未來，民進黨政府勢必參考美國與其他國家的經驗，全力防堵外國勢力的介入與滲透。

最後，這場選舉與公民投票一樣體現了台灣民主政治的可貴與可愛，無論輸贏，都必須肯定每一個參選人對台灣民主的貢獻，陳其邁說「高雄市他的母親」、韓國瑜說「生在台灣、長在台灣、死在台灣、埋在台灣」，二者都是台灣認同的表現。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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