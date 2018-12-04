從非洲豬瘟的肉品偷渡，看見台灣人的投機和貪婪

文：在宇宙牧羊的擺渡人

近期除了選舉外，最引起討論的就是非洲豬瘟的議題了。或許有人認為在台灣沒有相關疫情，所以依舊維持漠不關心的態度。

但你不知道的是，非洲豬瘟被認定為超級病毒疾病，豬隻感染後沒藥醫，對豬的殺傷力之大，死亡率近乎100％。中國非洲豬瘟疫情緊張，仍未得到控制，而台灣才剛要從口蹄疫疫情中走出來，如今面對非洲豬瘟這波疫情夾擊，一旦傳入台灣，對於台灣養豬產業後果將不堪設想。

農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）11月30日在小港機場「旅客農產品棄置箱」中，查獲中國豬肉香腸帶有非洲豬瘟病毒基因，明明已經明文禁止，卻仍然查獲不少聲稱「不小心」帶入的產品，不禁讓人懷疑是政府宣導不周，還是真的有那麼多「未注意」呢？

這次來談談在非洲豬瘟所延伸的效應上，再度看見台灣人取巧和貪小便宜的心態。

俗話說：「民以食為天」，不論你相信與否，台灣人對於吃還真的是情有獨鍾，對飲食的追求甚至到了狂熱的地步。不論是之前一蘭拉麵新開幕、飲料買一送一或特／優惠的狀況，講究CP值的精算和嚐鮮，還真讓不少人為之瘋狂。

台灣經濟近幾年已不如以往經濟起飛時蓬勃，年輕人普遍低薪、工作和生活陷入赤貧，也讓CP值這樣的名詞越來越常套用在我們飲食生活之中。雖然不如中國文革時期，人人捧個大碗公，搶著飯吃的狀況，但也突顯出了一個道理：

當一個人什麼都沒有的時候，只能剩下吃。掏空了，填滿它，在空與滿之間，緊緊抓住瞬間稍從即逝的滿足感。

非洲豬瘟的狀況看似與台灣飲食生活無關，但卻讓台灣人再度顯現出早期「窮怕了」的心態。

當工作壓力大，就買一杯珍珠奶茶來喝；當心裡抑鬱苦悶，就買一瓶酒來喝；當覺得外形不佳，想要減重，就買果汁來做輕斷食；當睡不著，就吞個助眠劑……也許是時候，我們該靜下來，思考這個問題：

為什麼我們的人生，都用「吃」來解決問題？

除了吃喝之外，我們的心靈、生命難道沒有其他可以獲得充實的辦法，找不到其他意義了嗎？目前台灣追求美食的狂熱現象，也讓看見商機的商人、有心人士，開始用更有效率的化學食品和低價的成本，來掙到更多錢。也有人為了做代購，暗渡陳倉希望過一關是一關。

不管偷渡者各自目的為何，說明大家透過吃喝來滿足、麻痺對生活的苦悶抑鬱，達到一種暫時的小確幸，也成了一連串的惡性循環，大家希望便宜，想要CP值高，就會有更多人找到更多廉價、有風險的原料來滿足你。一來一往，也成為「貪婪」背後複雜深沉的原因。

對於無法杜絕的中國肉品偷渡狀況，農委會副主委黃金城11月30日表示，為加強防堵非洲豬瘟，立法院已三讀通過「動物傳染病防治條例第45條之1」修正草案，將罰鍰修改為1萬元以上、100萬元以下，有可能提早至12月上旬施行。

重罰是否有用？我想多少有用，但絕對不會根絕。因為長時間累積的民族性和心態，不可能因為幾個百萬罰鍰就停止。那我們能怎麼做？只能寄望海關繼續維持嚴格的查緝，以及我們人民的道德感，讓這類問題慢慢消退。

本文經飴-關於食的黑與白授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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