民進黨若有心改革，「租稅正義」就是最值得力拚的政策

文：林啟明（企業財務主管）

民進黨全面執政後，天天都在拼經濟、拚改革，但街頭抗爭不斷，兩年多過去了，有人對改革造成的權益損失不滿，而人民普遍對官員說的「經濟變好的數據」無感，造成民進黨此次選舉的大潰敗。

財訊傳媒董事長謝金河說，台灣拚經濟面臨兩種選擇，一是直接靠攏中國，另一條路是，成為小而美的經濟體，必須「輕稅減政」，把世界變成台灣的腹地。

很多人都說台灣「稅率很低」，但為什麼外資與本土企業不願意在台灣投資？川普降稅吸引全球的資金到美國，但是只有低稅率是不可能辦到的，還需要「法治透明」的稅制，讓企業的稅務成本可以掌握。

身為企業財務主管，對台灣稅制的評語是，離「民主法治」太遙遠。很多中小企業都曾經被國稅局「脅商」繳稅，若是「依法課稅」的國家，該繳多少就是多少，怎可能用協商喊價來繳稅？中華人權協會剛出發布的「2018年十大人權新聞票選活動」，票選結果也是「稅改議題」最受關注。可見「台灣的稅政、稅制與稅法」確實是很多企業與人民的痛。

其實，台灣稅捐機關已掌握了廠商的進銷項資料，卻捨棄電腦查稅，要用人力去查稅，造成稅務人員「任意剔除」企業成本，「恣意認定」稅額，於是很多企業因為難以掌握台灣的租稅成本，寧願選擇稅率高於台灣，但稅政簡易、稅法透明的國家投資。

不透明的稅制，造成不符合比例原則的稅政

歐、美、日商會都曾經提出台灣稅制複雜不透明，影響投資意願。但卻不見政府有任何的改革，財政部的稅改，只是在稅率上敷衍人民，完全沒有觸及弊端核心。這跟蔡政府從執政一開始的「用人不當」有關，財經內閣都是前朝搞壞台灣財政經濟的同一批人，舊腦袋如何有新氣象？民進黨大敗，敗在制度沒有「除弊」，又如何能「興利」？

中興大學法律系教授，同時具備會計師專業的張進德博士曾表示，台灣的稅政「無法無天」。他舉一個案例，一個營業額才3千多萬的廠商，被國稅局要求補稅1億6千多萬，再罰1億6千多萬，總共要繳3億2千萬，這已經很明顯的違反比例原則，但是台中高等行政法院還是駁回。這樣的稅政與司法，誰想冒險投資台灣？

再說，稅政的無法無天，已經導致民不聊生。日前媒體報導，南投仁愛林姓茶農因積欠稅金、勞健保費等20餘萬元無力繳納，遭彰化執行分署聯同稅務局人員，查封其234斤武界的高山茶，這位茶農生產高品質的茶葉，但因不善行銷，生活出現困境，我們政府相關單位竟然沒有先協助他改善經營行銷的問題，而是讓稅捐機關與執行署查封他賴以為生的資產，先拍賣繳稅。

財稅機關都以稅捐保全為優先，權力大到可以不經過法院，就可逕行執行人民的財產，這個茶農不是個案，2017年全台欠稅欠費案新增強制執行就有936萬件，這麼嚇人的數字，政府都沒有知覺嗎？人民都餓死了，以後誰來繳稅？

Photo Credit：AP/ 達志影像

人治而非法治，一條函令就能讓人血本無歸

對於吸引資金的投入，謝金河先生說，台灣應該「輕稅簡政」，但我們財政部有多達「九千多條」的解釋函令，常讓外商、本土企業都很氣憤，很多函令不合時宜，而且還互相衝突，隨便拿一條就要人民繳稅，造成台灣政府很會「A稅金」的惡名中外皆知，此弊端不除，如何吸引投資？

再說，外資來台投資前，都會先做稅務風險的評估，對於台灣稅務法規所提出的疑問，國稅局的總是非常官僚的回覆「依照稅法xx條辦理」。這種回答，連台灣的稅務律師都不敢跟外商說，到底國稅局是「同意」還是「不同意」，因為台灣的稅制是「人治」不是「法治」，都是真正碰到問題時，才看承辦稅務員的認定。外商又問，萬一國稅局的認知跟他們有所不同時，會有怎樣的處罰？「1倍到3倍的罰款」常常讓外商很驚嚇，這樣的處罰，非但會血本無歸，還有可能負債累累，爭訟不斷。

稅務人員的「苛稅」被指與稅務人員的「稅務獎勵金」和「升遷績效」有關，歐美等先進國家是「絕對禁止」查稅金額與獎金或績效有任何掛勾的。這是台灣可以改革的大重點，避免「濫稅」與「勒索式查稅」趕跑企業。

過去民進黨對於台灣民主政治的推進功不可沒，挽救蔡政府的下半場執政，就要先割除阻礙經濟發展的毒瘤——比爛可在全球名列前茅的稅制，而這項改革是社會成本最低、經濟價值最高的，因為改革不合理稅政，清除多如牛毛的解釋函令，還給人民該有的生存權利，更能促進投資，發展經濟，改善民生，也是執政者為台灣民主再一次推升的歷史機會。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航