焦點院線《小美》：專訪導演黃榮昇與女主角饒星星

「原本我以為拍電影很簡單，其實比拍電視廣告更複雜、更困難多了，在整過過程中，我最害怕的，就是意志力被磨掉。」活躍於廣告圈的導演黃榮昇，因為媽媽送的一台攝影機，開啟了他的影像創作生活，透過視覺呈現人生百態。

執導過200多支廣告影片，轉戰電影圈的第一部長片《小美》就入圍柏林影展「世界大觀」單元、香港電影節開幕片與金馬獎最佳攝影、原創音樂、原創歌曲3項大獎提名，更榮獲「法國史特拉斯堡奇幻影展」評審團大獎。「其實這是一部邊拍邊修正的電影。」

《小美》描述吸毒的邊緣少女小美，從台東到台北工作後突然離奇失蹤的故事，片中的小美尿布不離身，交友、工作與生活都遭遇到麻煩。透過小美生前接觸過的前任及現任男友、服飾店老闆娘、工作的經理、哥哥、母親等9個熟人的敘述與回憶，拼湊出小美的生活輪廓與生命樣貌，反應許多邊緣少女被現實環境孤立的處境，展現出對社會邊緣人的關懷。

「我們時常看到社會上有個漂漂亮亮的女生，很不湊巧地發生這種事，我覺得這個現象蠻讓人好奇。我們常說要主動關懷他們，就只是講講而已，若我們身邊的朋友發生問題時，我們的關懷是真心的嗎？真的達到有效的關懷嗎？」

台灣年輕人吸毒問題嚴重，電影開拍前，黃榮昇就先做足了功課，前置作業花費一年多，訪問許多相關單位與工作人員，了解青少年面對的問題。

Photo Credit：甲上娛樂 納豆在《小美》片中演出女主角的哥哥

「電影中小美的年紀沒有那麼小，真實人生會更年輕一些。」主角原型並沒有模擬特定的個案，而是綜合了幾個人的現況。黃榮昇強調，重點是拍出銜接人生缺口時，可能會碰到的問題。

「其實每個人都沒辦法管好自己了，怎麼還能去管別人？」

小美是社會邊緣人，在群體裡永遠當不了主角。「她可能就是比較無趣，比較不會說話，可能也不會主動聯絡，大家見面時就在旁邊附和著別人意見。我們身邊應該都有這樣的朋友，他們只是餘光而已，只有在悲劇發生後，才會成為被談論的主角。」黃榮昇表示，本來這部片的人物更多更複雜，制定出這9個角色後，剛好滿足他心目中原來的規劃。

「血緣是人與人間一道有力的聯繫，親情才是讓家人之所以為家人的原因。這9個人是我設定北漂者身邊可能會碰到的人，因為主角是生病的人，沒有家庭親友的愛，獨自一人在台北，誤入歧途了也得不到援助。」

「我們上一次無聊沒事，打電話給朋友是什麼時候？都是有事情才會打吧！」黃榮昇認為，現代人的情感連結越來越薄弱。「以前我們去朋友家，就是直接去門口按電鈴、聊天喝茶，現在不一樣了，去誰家都不好意思，打電話也不方便，因為你可能正在忙。」

「然而，朋友就是沒有要幹嘛，但就會一起去幹嘛。其實沒事打通電話，就是問候關心一下，可是現在聯繫溝通的方法變得現代化、科技化了，人與人之間的連結也變了。」黃榮昇自嘲，拍片時打電話給朋友，朋友都會開玩笑說：你要借錢喔？「但我真的只是在這個瞬間想到這個人，沒有其它目的，只是想跟你聊天而已。」

電影拍攝手法不落俗套，採取仿紀錄片與劇情片交錯的形式，黃榮昇以人物獨白為主視角，透過9個角色的第一人稱觀點，讓觀眾自行組裝小美的故事，並使用大量長鏡頭增強電影的真實感，藉此反映現代都市人的自我與冷漠。

Photo Credit：甲上娛樂 吳慷仁在電影《小美》片中走進滿地是水的漆黑涵洞

「最初沒打算用這種方法做為敍事觀點。當時我先嘗試建構出小美的故事線，讓角色清晰點，後來想到可以用身邊的人作為連結，角色會更立體。」

整部片分成兩部份拍攝，前面先單獨拍小美這條線，她的各式各樣痛楚悲苦，與殘破悽慘的狀態，再拍小美身邊的角色，9個人從側面談論她。「只是每個人的回憶都不一樣啊！就算回憶，我們也會加油添醋的敘述，只留下對自己有利的部份。」

本片監製為鍾孟宏，女主角小美由新人饒星星飾演，「當饒星星飄進試鏡間時，我就決定她是小美。」影帝吳慷仁、視后尹馨、柯淑勤，與陳以文導演、納豆、巫建和、張少懷、邱隆杰、劉冠廷等人也參與演出。

Photo Credit：甲上娛樂

拍攝期間每個演員大多是分別獨立開鏡，拿到的劇本只有自己的部分，也完全不清楚還有那些演員，彼此幾乎沒有碰過面，互相也沒有對手戲，每個人的獨白都很多，很考驗演員自身的想像力，卻都能演得十分到位。而全體演員更是直到首映會時，才第一次合體相聚。

為了一圓電影夢，黃榮昇甚至賣掉房子才能補足拍片的資金缺口，拍片期間還跑去拍廣告賺些費用。然而片子開拍了兩個多月，剪接時卻發現錯誤。

「在拍攝與剪接時，自己就覺得不太對勁，發現有很多bug，可能是因為我沒有拍長片的經驗，第一次拍電影有些東西抓不到，首次剪接時節奏很快，更能看出我的幼稚與輕浮部份，剪接後可以用的片段竟湊不成一部長片，自己差點也要去跳懸崖了。」

於是黃榮昇只好不斷補拍重拍，前後又花了兩年的時間。「第一次拍就是有很多想說的東西，可能每一段都希望有各種顏色、各種發展，可能就拍到失心瘋了。還好有鍾孟宏導演拉住我，鍾導是我拍廣告與技術的師傅，幫忙很多。後來我決定重新補拍重剪，讓節奏變緩慢才能沉澱，鍾導就協助把事情變簡單，用更精準的視角，讓電影更精緻地完成。」

「剪接是失去的藝術，剪接時才會發現問題。最後我拍片，只要不好就現場刪掉、砍掉，這也是需要勇氣的。」而攝影中島長雄（鍾導）獨特的攝影風格，豐富了角色的人物性格。璀璨亮麗的影像美學，讓電影越到後面，越具迷幻的影片風格與特殊氛圍。

恰如其份的配樂，出自作曲家盧律銘之手。做過幾張電子音樂的他，跟著這部電影3年，反反覆覆地不斷修改，刪掉許多情緒與矯情，才成為現在的模樣。黃榮昇表示，「我很喜歡音樂裡有古典底子，有古典底子的人來做現代樂，與一直做電子樂的人很不同。」

原本黃榮昇還設定整部片都由素人演出，「可能是拍習慣廣告產生的自大感，當時覺得好像不難，很容易就搞定了，後來才發現我徹底搞錯了，拍電影跟廣告完完全全不同。」

Photo Credit：甲上娛樂 巫建和在電影《小美》展現散打技能

所幸已先建立了故事架構與角色，後來在拍攝陳以文、柯淑勤的時候，已經清楚了解9位角色的關係。「我覺得電影需要在主軸之外，塑造出個性的豐滿，是一種生命態度。於是我重新補拍一些部份，希望用幾個簡單的角色，訴說出小美複雜的人生面相。」除了孤立與痛苦，電影也充滿幽默的基調。

其實黃信堯的聲音在《大佛普拉斯》之後就很受歡迎，黃榮昇直言，「很感謝他無條件支持我的電影。我認為黃導演是『新台灣之聲』，他的聲音具有穿透銀幕的魅力，非常巧妙精準，我認為他甚至可以超越吳念真導演，成為代表新台灣人的聲音。」

Photo Credit：甲上娛樂 《小美》片中的「五分埔」場景

陳以文飾演來自香港的房東，位於西門町「新加坡理髮廳」的人與在台灣生活的香港人，則是另一種族群的聲音。陳以文特別在網路搜尋曾在台灣生活的香港人影片，模擬用廣東國語腔調說台詞，再錄製傳給導演與監製確認，成功揣摩出道地的香港口音，讓不少人誤以為他是正港的香港人。而片中一段長達7分鐘的獨白，陳以文更是一氣呵成，展現絕佳演技與聲音口條。

「原先並沒有設定房東的香港背景，其實是陳以文主動為人物添加個性幫忙加分，也是讓這部電影更精彩的一個關鍵。 因此我們決定乾脆把房東設定成香港人移居到台灣，藉由房東聊到小美的過程中，產生從香港來台北，與從台東到台北彼此之間的共識。」

黃榮昇還很喜歡柯淑勤在火車隧道的那場戲。「台東那段是台灣最老的一段列車，山洞特別多，演一演就會經過山洞，在火車裡面耳朵會受不了。火車隧道的戲是現場收音，收音很麻煩，人的聲音要乾淨清晰，又要有過山洞時很悶的壓力聲。」

柯淑勤則展現出敬業風範及爐火純青的演技，拍片時其實她在生氣，但是她會安靜地等過完山洞，才又繼續講台詞。黃榮昇表示，「我覺得剛剛好，非常符合媽媽對小朋友的無奈，非常貼切。我期待演員們可以超越我的想像。」她則淡然地說：「演員的厲害，就是把他丟到哪個環境，就要懂得利用那個環境。」

Photo Credit：甲上娛樂

為了揣摩吸毒邊緣少女的內心世界，饒星星刻意暴瘦到36公斤，壓力大到「吃什麼東西都不會胖」，超入戲的她甚至揣摩小美的心思： 「對我來說，小美就是在電影裡努力活下去，是社會角落的縮影，想要用緬懷的心情去演，所以我不在片場隨便討拍。」她坦言，整個拍攝過程都非常難忘，像是過了兩個月的角色生活，殺青後花了半年才胖回來，「透著跑步及吃高蛋白食物才補回來」。

饒星星自承是採「身體帶動心理」的演技，她在片中打滾、泡冰水，身體上有很多的挑戰。導演更曾經向她說某場戲請把自己想成「下水道爛掉的死魚」。「當初看劇本時，我就覺得這女生很痛苦不快樂，完全沒有笑容。拍攝60多天，我大概有40天都在地上爬。」她在劇組位居最底層，任務是跟著小美一起吃苦。「拍攝第2天回家時快要瘋掉，想到接下來還有60天，這要怎樣熬過去？」

Photo Credit：甲上娛樂

隧道裡的水最後流向大海，最後一個下水道的鏡頭，大膽的結束在一道白光中。「大海就像父親，缺少父愛的小美，跟着水流走到隧道，最終回到大海，象徵著小美渴望父愛，合在一起。」小美站在海邊，面向大海，一個陌生的婚禮攝影師正在看着她。

「我覺得人生最可怕也最美妙的，是發生在陌生人眼裡的事，而不是最親近的人。人生的悲慘性與娛樂性，真實呈現在陌生人的眼裡。」

喜歡觀察四周的黃榮昇，自認為很適合拍攝商業動作大片，最想執導DC、漫威的超人、鋼鐵人類型電影。「我認為電影有種神奇的魔力，很多人都願意付出人生中寶貴的2小時，全心全意進入它的奇幻世界，希望我的創作也會有這種吸引力。」

台灣院線上映：2018/12/01

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航