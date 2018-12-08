《玩命再劫》導演潑灑色彩創意，〈Colors〉MV重現復古歌舞

文：黃鈞浩（DCFS編輯部）

喜劇導演Edgar Wright以《玩命再劫》、「血腥冰淇淋」系列聞名，常以豐富的影像設計，巧妙融入活潑樂曲，碰撞令人拍手叫好的戲劇效果。近期，他更為音樂人Beck拍攝MV〈Colors〉，影片佈滿藍、黃搶眼色彩，藉大排場舞蹈設計、生動精巧的動畫，潑灑出另一精彩視聽之作。

Edgar Wright向1930、40年代好萊塢歌舞片取經，找來《玩命再劫》動作指導，重現「人體萬花筒」般的華麗舞蹈。另外，全片追求復古風情，並未使用綠幕，全為實景拍攝，由後製團隊「The Mill」合成影像，添加趣味動畫，忠實呈現導演的狂想影像宇宙。

Edgar Wright執導MV〈Colors〉：

向音樂人致謝──「資深樂迷」導演Edgar Wright以影像回報

圖片來源：beck, twitter, themill, slashfilm

做一部沒有劇情，只關乎音樂的MV，是件非常自由和有趣的事。 ──導演Edgar Wright

導演Edgar Wright長年活躍於電影圈，善於以音樂節拍，「對點」人物動作及畫面變化。身為資深樂迷的他，常於作品中，選用各年代音樂人作品，包含：Simon & Garfunkel、T. Rex、The Beach Boys等人的著名經典。他說：「作為製作電影的音樂好愛者，最棒的就是可以選用這些歌曲，向曾啟發你的音樂人致謝。」

此次，Edgar Wright為相識超過15年的好友Beck執導MV〈Colors〉，兩人曾於《歪小子史考特》合作，Beck為劇中譜寫數首插曲對Edgar Wright來說，本次合作更像是「回報」Beck，但也因此承受極大壓力：「我是他的大粉絲，不想在製作影像時搞砸一切，我竭盡所能呈現出聽到這首歌時，腦袋中浮現的想像。」

由專輯封面發想，創作獨特黃藍色調MV

圖片來源：beck, twitter, themill, slashfilm

〈Colors〉為Beck新專輯的同名曲目，專輯封面以鮮豔、油漆狀的藍黃色塊，「澆淋」在Beck的黑白臉孔上。Edgar Wright以此為靈感發想，思考整支MV可僅從「顏色變化」，反映歌曲歡愉、節奏感強烈的樂風。

Edgar Wright說：「它可以像封面那樣簡單，隨著畫面發展，先從藍色開始，再加入黑、白、黃，最後再以各種顏色集合為收尾。」因此，造就〈Colors〉全無明確劇情，僅以搶眼吸睛的色塊，呈現天馬行空想像的MV風貌。

向經典歌舞片致敬──編舞設計玩出「人肉萬花筒」

圖片來源：beck, twitter, themill, slashfilm

我希望它看起來，像一部復古懷舊的歌舞片。 ──導演Edgar Wright

全片除色彩外，最令人驚嘆的莫過於華麗的舞蹈設計，共有Beck、《大災難家》女星Alison Brie以及20位舞者參與，由知名舞蹈指導Ryan Heffington編舞，他曾創作的作品，包含歌手Sia的〈Chandelier〉、導演Spike Jonze執導的Homepod廣告，更曾擔任《玩命再劫》的動作指導。

此次，Edgar Wright再度與他合作，渴望重現1930、40年代，著名歌舞片導演Busby Berkeley的舞台排場。Busby Berkeley常編排盛大繁複的舞姿，構成變化多端的幾何圖形，並常以鳥瞰視角（Bird's Eye View）拍攝，彷彿觀看巨大絢爛的「人體萬花筒」。

Edgar Wright十分喜愛Busby Berkeley的作品，他說：「這根本是由人形組成的數學藝術，那些場景設計、轉場效果，都很難在2010年代的影像裡重現。」但團隊還是盡力，以有限的預算和時間，參考電影《第四十二街》、《春滿瑤台》等，排演出「人體萬花筒」、以及如千手觀音般的「扇形舞步」等。

導演Busby Berkeley《第四十二街》著名的「萬花筒」舞蹈：

追求復古懷舊風情──劇組打造真實佈景

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綠幕拍出來的效果，就像騙人一樣。 ──導演Edgar Wright

Edgar Wright也找來《玩命再劫》攝影指導Bill Pope、《不存在的房間》藝術指導Ethan Tobman，加入劇組完成高難度的製作。團隊僅用3天時間搭建實景、粉刷迷幻陳設及服飾。Edgar Wright說：「巨大場景中，我們把部分佈景漆成黑色，另一部分漆成藍色、黃色。」

由於Edgar Wright欲重現復古歌舞片的風格，全片也皆使用真實佈景，未以綠幕拍攝：「你可以看見舞者在舞池上的陰影，看見佈景中真實的弧形曲線。」他表示，寧願讓拍攝過程更加困難，也要換來令人折服的視覺效果。

拍攝時劇組完全依腳本執行，達到精美的構圖，唯一未事先規劃的僅有結尾，因團隊遲遲未有共識。當天，舞者換裝休息時，坐在棚內反光鏡面地板上，Edgar Wright觀察到此構圖極度魔幻，現場即興編出成品中的「笛子舞」，和結尾笛聲相呼應，為全片完美收尾。

讓色彩成為視覺焦點──後期動畫設計與調色技術

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〈Colors〉可以提醒人們，創意一直是、也永遠會是（創作）的優先考量因素。 ──The Mill執行創意總監Phil Crowe

The Mill後期製作工作室，曾製作過BBC、Samsung廣告、Marvel手機遊戲等，此次負責〈Colors〉MV的動畫設計、特效合成及調光，在無綠幕拍攝下完成後製。The Mill的製作人 Daniel Midgley解釋，團隊的工作在於讓「顏色」保持醒目：「從調光、插畫感的動畫，到細緻地合成圖層變化，讓色彩永遠都是影像焦點。」

添加「標號」的動畫設計

創意總監Lisha Tan表示，受概念設計師Oscar Wright（導演Edgar的哥哥）提供的關鍵影格（Key Frame）影響，他試圖讓動畫線條、圖案，以簡單生動、接近插圖的手繪風格呈現。

「動畫像為整支影片，添加漂亮的『標點符號』，給予它格外的活力。」Lisha Tan將這些動畫，作為增色背景的元素，讓視覺更加衝擊。另外，團隊還為拍手場景（約35秒處），加入手掌周圍的「小煙火設計」，她說：「導演Edgar和我們一起研究所有細節......讓我們以最好的方式，完成他的願景。」

細膩繁複的調色與合成影像

調色師Gregory Reese，則以Baselight軟體，執行所有調色項目。他將部分人物影像，調整成黑白，保留胸針及嘴唇顏色，並保留舞者、背景的藍黃色彩，無需去背處理。他說：「Baselight可以單獨處理所有色彩內容，讓你一次合併所有元素，不用去背破壞畫面。」片中，快速切換的色彩及舞蹈轉場效果，亦為透過後製軟體，以合成技術完成。

導演Edgar Wright的趣味MV作品回顧

〈Blue Song〉MV為《玩命再劫》前身

Edgar Wright曾多次跨界拍攝MV，運用其豐富影像技巧，與音樂碰撞出強烈的視聽風格。2003年，他為電子團體Mint Royale拍攝〈Blue Soug〉，捕捉搶劫車手應對節奏的演唱及表演。當時，他因拍攝MV時發想不出腳本，只好「偷用」構想中的《玩命再劫》情節，最後才「抱佛腳」趕出作品。

他當時懊惱地想：「我本來要用在電影裡的素材，現在卻拿來拍MV，一切都太遲了。」但他多年後，仍將相似拍攝手法用於《玩命再劫》裡，片中的電視也曾出現〈Blue Soug〉的MV畫面。

〈Gust Of Wind〉以色調向張藝謀致敬

Pharrell Williams及Daft Punk的〈Gust Of Wind〉MV中，Edgar Wright拍攝女舞者揮舞衣袖與彩帶，其豔麗的視覺風格被評論者指出，近似他所喜愛的張藝謀電影《英雄》。MV同樣由The Mill進行後製，以數位繪景（3D Matte painting）技術為背景添增細節，更設計片中象徵Daft Punk的巨大頭盔。

我真心喜愛製作結合音樂的影像，很樂意再創造出更多作品。 ──導演 Edgar Wright

Edgar Wright長期為影像及音樂，翻轉出各式逗趣的表現可能。他也透露，除《玩命再劫》續集正在構思，手上有數個劇本也於發想階段，創作力蓬勃的他，仍持續將他腦中的奇想，幻化為深受影迷喜愛的作品。

延伸閱讀：

參考資料：redbullmusic, jimmyturrell, slashfilm, theplaylist, dancefilms, themill, vulture,themill

圖片來源：beck, twitter, themill, slashfilm

本文經影製所 DC Film School授權刊登，原文刊載於此

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核稿編輯：翁世航