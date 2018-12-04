習安會確立「新時代三原則」，將對台日關係造成什麼影響？

文：王德

日本首相安倍10月結束的訪中行程，會晤了習近平、李克強、全國人大委員長栗戰書，並參加「中日和平友好條約」40週年招待會及「第三國市場合作論壇」等活動，同時也簽署了「中日雙邊本幣互換協議」及泰國東部開發計畫等50多項合作備忘錄，中國隨後也稱將積極考慮放寬日本核食進口。

可以感受到的是安倍與習近平就雙方新時代關係確立化競爭為協調、成為合作夥伴及推進自由公平貿易的三個原則；安倍也邀請了習近平2019年訪日，並預訂2019年「中日韓高峰會」時再度訪中。

據日本媒體報導，在當前美中關係冷卻時，安倍行前已向美方說明，日中第三國合作非對「一帶一路」之合作，安倍特別向習近平強調，日本以美日同盟為主軸對亞太和平穩定做出貢獻的基本立場，但日本經產省幹部坦承，安倍與中國接近的確有迫美方回歸自貿體制與TPP的目的。

而且安倍在中國陷入困境時造訪，當然獲得了中國積極反應，如果中國同意加速東海海空連絡機制的運作協商，中國便會承諾基於科學評估積極考慮放寬日本食品的進口，更會在北韓綁架日人及日朝峰會上表達協助意向。

中日雙方這次在台灣問題、歷史問題、釣魚台問題上僅各自表述立場；但中國並非守株待兔，而是利用日中關係緩和契機，在這些問題尤其是台灣問題上有所斬獲。

中國社科院日本研究所近期專文稱，可以改善中日關係為籌碼，要求日方在臺日關係上收斂。台灣正設法就禁止日本核食進口解套，一旦突破，台日關係可能全面提升，提升的領域包含了擴大高級官員的互訪，然後在持續推動日本版「台灣關係法」，啟動雙邊自貿協定談判，促使「台日安全對話機制」的常態化，好在國防情報交換、軍民兩用設施上的合作有所突破。

由於核食問題是制衡台日關係的利器，所以大陸研究機構建議在台灣地方選舉等關鍵點大造聲勢，以拖延台日密切關係的時機，另繼續加強與東南亞國家經濟合作，防止日本與台灣「新南向政策」的合流，才壓縮台日合作空間。

中國在安倍訪問前後，如上述日媒所稱加速海空連絡機制協商、積極考慮放寬核食品進口、協助北韓綁架日人及日朝峰會等，已對日本作出若干讓步。

日本防衛省9月中旬宣布海上自衛隊潛艦與直升機航母在南海進行反潛演習，中國除當時抵近跟監外並無進一步反應；安倍也在大幅改組內閣後，率領農水省副大臣高島修一、首相輔佐官衛藤晟一、自民黨總務會長加藤勝信等人參加靖國神社秋祭，中國也沒有重要反應；而西藏精神領袖達賴喇嘛的第22次訪日行，亦未見中國有強烈反應，可見中國已在對日本累積涉台籌碼。

此外，中國亦利用對台灣基層一線的工作，影響台日關係。台灣漁會幹部近期曾訪北京，向國台辦表達台灣漁民在釣魚台海域作業遭日本公務船驅趕，向台灣政府陳情，但台灣政府為維護台日友好關係消極以對，故轉向大陸尋求保護。國台辦方面允協助，並請台灣漁會提供魚場位置、日方驅趕方式等資料。

基於上述討論，對於近期可能對台日關係產生負面影響之事件，可能都需要從上述中國策略的視角加以審視，冷靜判斷，直到2019年習近平真的訪問日本時，中日關係都應該會持續回溫，持續提高操作台日關係的空間。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航