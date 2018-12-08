《愛因斯坦的宇宙》：教授們都低估了當年那個翹課、沒希望的學生

文：加來道雄

與光賽跑的白日夢

在1895年秋天，愛因斯坦終於進入蘇黎士技術學院，自此展開人生新的一頁。他覺得，這是第一次自己能接觸到全歐陸都在熱烈探討的最新物理學發展，他知道革命風潮正在襲捲物理世界，許多新實驗正在進行，最終更挑戰了牛頓與古典物理的法則。

在蘇黎士技術學院時，愛因斯坦想要學習關於光的新理論，特別是馬克士威方程式，他後來寫道：「這是我當學生時最吸引人的科目。」當愛因斯坦最後終於學到馬克士威方程式，他自此才能回答長久以來心裡的疑問。正如他所猜想，他發現馬克士威方程式裡不存在光波凍住的解。但是他的發現不只如此，令他感到震驚的是，不管你移動得多快，在馬克士威的理論裡光束總是以相同速度前進。現在終於找到這個謎題的最後答案：你永遠不可能追上一道光束，因為光束總是以相同速度超越你而去。這個結論違反他對世界的常識觀點，他得花好幾年才解開這項重要觀察所得到的矛盾：光總是以相同速度前進。

教授不曾看好的學生

革命的時代需要革新的理論以及大膽的領導者。可惜愛因斯坦在蘇黎士技術學院裡並未遇到這樣的領導人物。老師喜歡沉浸在古典物理中，所以愛因斯坦便蹺課自修，大多數時間花在實驗室或自己研讀新理論。教授認為他經常缺課是個性怠惰所致，這些老師又再一次低估這名學生了。

其中一位老師是物理系的教授韋伯，當年他對愛因斯坦的入學考試表現大為讚賞，並且允許他到課堂旁聽，甚至承諾在愛因斯坦畢業後，可以留下來當助理。不過隨著時間過去，韋伯開始討厭愛因斯坦沒有耐心且藐視權威的姿態，最後教授不再支持他了，明白表示：「愛因斯坦你是個聰明的孩子，非常聰明的孩子，但是你犯了一個大錯，你聽不進任何話。」

物理系導師讓・沛尼（Jean Pernet）也不喜歡愛因斯坦，有一回愛因斯坦看都不看一眼實驗課手冊，便丟進垃圾筒，這使沛尼覺得受到侮辱。不過沛尼的助教為愛因斯坦辯護，指說愛因斯坦雖然不是循規蹈矩的學生，但是他的答案每次都是對的。沛尼還是訓斥了愛因斯坦：「你很熱衷物理，但你是沒有希望的。為了你自己好，你應該換到別的科系，像是醫學、文學或法律都好。」又有一回，愛因斯坦撕毀實驗說明，結果意外引起一場爆炸而使右手受重傷，還需要縫上幾針。他與沛尼的關係降到最低點，沛尼給他「1」的成績，這是差到不能再差的成績。另外，數學教授赫曼・明科夫斯基（Hermann Minkowski）甚至叫愛因斯坦是「懶狗」。

相對於教授的鄙視，愛因斯坦在蘇黎世結交到終生摯友。那年他們物理課上只有五名學生，他有機會好好認識全部同學。其中一人是數學系的馬歇爾・格羅斯曼（Marcel Grossman），每堂課的筆記鉅細靡遺。因為他的筆記做得太好了，結果愛因斯坦經常沒去上課而向他借筆記，考試還常拿到比格羅斯曼更好的成績（至今格羅斯曼的筆記仍保存在學校裡）。格羅斯曼向愛因斯坦的母親吐露，「偉大的事情」有朝一日一定會發生在愛因斯坦的身上。

但是吸引愛因斯坦注意的是班上另一名同學，來自塞爾維亞的女孩米列娃・馬里奇（Mileva Maric）當時很少有物理學生來自於巴爾幹半島，更別說是女生了。米列娃個性堅毅，她決定隻身到瑞士求學，是因為這是唯一講德語並願意讓女孩子進入大學的國家，她也是第五個獲准進入蘇黎士技術學院唸物理的女生。愛因斯坦遇到旗鼓相當的對象了，這個女孩懂得他摯愛的語言「物理」。愛因斯坦對她情不自禁，於是很快與瑪麗（編按：現任女友）分手了。他幻想自己和米列娃能夠變成物理系教授，共同獲得重大發現。

很快地，他們無可救藥地陷入熱戀，當兩人因假期分隔兩地時，他們會交換情感濃烈的長封情書，並以可愛的暱稱互稱彼此，像是「強尼」與「桃莉」。愛因斯坦寫情詩給米列娃，也會說些甜言蜜語：「我可以到任何想去的地方，但我不屬於任何地方。我思念妳那雙小手臂，以及充滿柔軟甜蜜親吻的動人雙唇。」愛因斯坦與米列娃書信往返逾430封，往後都由他們的一個兒子保存下來。（當年兩人生活幾近貧困，就只差債主登門討債了，但諷刺的是，最近有幾封書信在拍賣場上以40萬美元賣出。）

愛因斯坦的朋友不明白他在米列娃身上看到什麼。愛因斯坦個性外向又詼諧幽默，而大他四歲的米列娃則陰鬱多了，她陰沉不定、極為內向，且不信任他人，又因為天生長短腳而明顯跛腳，這也使得她更為孤立。朋友會在背後說她妹妹卓爾卡（Zorka）的怪異行徑，最後卓爾卡因精神分裂症而住進療養院。但最重要的是，米列娃的社會地位受到質疑，就像有時瑞士人會看輕猶太人，有時猶太人也會看輕南歐人，特別是巴爾幹人。

反過來看，米列娃十分清楚愛因斯坦的個性，他的聰穎與藐視權威皆眾所周知。她知道他已放棄德國國籍，更對戰爭與和平抱持與眾不同的觀點。她寫道：「我的甜心愛耍嘴皮，還是個不折不扣的猶太人。」

然而愛因斯坦與米列娃交往越深，與父母間的裂隙越大。他的母親先前應允他與瑪麗交往，現在則徹底討厭米列娃，認為她遠遠配不上艾伯特，缺點是年紀太大、身體太差、沒有女人味、太陰鬱不定，以及太塞爾維亞了，恐怕會毀掉愛因斯坦與家裡的名聲。

愛因斯坦的母親向一位友人吐露心情：「這位馬里奇小姐讓我的人生極為痛苦，如果我有能力的話，我會盡一切努力讓她消失在地平線上，但是我已經失去對艾伯特的所有影響力了。」她警告兒子：「等你到30歲的時候，她已經是老巫婆了。」但是愛因斯坦決意要與米列娃交往，即便這意謂著他們關係緊密的小家庭將會決裂。有一次愛因斯坦的母親來探望兒子，問道：「那她以後呢？」愛因斯坦回答：「她會變成我太太。」母親聞言撲倒在床上，不可自抑地啜泣，指控他為了一個「出身不佳」的女人而自毀前程。面對父母親的強烈反對，愛因斯坦只好暫擱與米列娃結婚的念頭，等到他畢業後找到好工作再說。

相關書摘 ▶《愛因斯坦的宇宙》：黑洞不再是科幻想像，連時空之旅都變得可能

書籍介紹

本文摘錄自《愛因斯坦的宇宙：想跟光賽跑、從椅子摔落……世紀天才這樣想出相對論及量子力學》，時報文化出版

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作者：加來道雄

譯者：郭兆林

一個從寄宿學校逃回家、學業表現不被看好的白日夢青年，

他的發想如何改變人類對宇宙的認知、奠定現代物理學基礎？

當代大師加來道雄回溯物理學黃金年代，

細數愛因斯坦的研究、奇聞軼事和21世紀影響力

假使回到過去，來到愛因斯坦提出狹義相對論之前，我們會很驚訝地發現，當時人們認為物理學走到了盡頭，無需再投入研究。豈知委身於專利局的小職員愛因斯坦，對牛頓的力學定律和馬克士威的電磁理論兩相矛盾的狀況產生興趣，遂提出統合物理和數學的理論，就此開啟光速、量子論與相對論的新時代！

在《愛因斯坦的宇宙》這本書中，物理學家加來道雄以簡單扼要又不失趣味的方式，描繪愛因斯坦一生事蹟、物理學界之爭和歷史局勢的交互影響。愛因斯坦的存在惹得納粹不快、他所到之處民眾熱烈崇拜卻無從理解其學說、他拋出的問題引發學界跟進研究和爭論，開啟一個又一個的未知領域，進而啟發後世無數諾貝爾科學家研究重力波、黑洞、凝聚態、場論、弦論等新物理學門。

身為超弦論奠基者，加來道雄坦承他的成就受到愛因斯坦影響甚深。他認為世人誤解愛因斯坦的靈感來源，他從物理學者的角度，指出相對論起源於兩幅非常簡單的畫面：與光線賽跑、想像自己從椅子上摔倒，這些圖像中的物理現象最後發展成為相對論，以及著名的E= mc2（2要平方）方程式，解開了宇宙運行的祕密，更一舉改變過去對時空和重力的理解。

Photo Credit:時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航