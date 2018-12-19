51％的勝率，要「All-in」還是「分散投資」？

文：黃琛為

大家好我是小賈，今天和大家聊一個很有趣的數學問題，同時也能用在投資上。

不知道大家有沒有看過《決勝21點》這部電影？這部電影講述麻省理工學院的天才學生Ben Campbell，畢業前考取了哈佛大學醫學院，但卻無法支付30萬美元的龐大學費。一日在非線性代數課中，坎貝爾成功解開教授的三扇門問題，教授便私邀他加入「黑傑克社」，坎貝爾於是辭去了打工，加入「黑傑克社」。

圖片來源：《《決勝21點》》劇照

週末，教授帶領社員們搭機前往拉斯維加斯賭21點，他們藉由心算、記憶力與團隊合作，在21點賭局中無往不利，具體的方式是：

玩家約定好某一數字A，舉例為0， 每一次發牌只要小於7，就加上這張牌的點數， 每一次發牌只要大於9，就減掉這張牌的點數，

假設目前發了兩張牌分別為1、2，則A＝0+1+2＝3。由此我們可以知道，當A值越大的時候，牌庫剩下的大牌也就越多，因為賭場規定莊家不足17點要強制要牌，這時莊家就更容易爆了，因為牌庫的大牌比小牌還多。

此時社員知道賭局的勝率已經大於51％。

假設你也是社員，這時候你會如何下注呢？是一次將現有資金全部投入，還是將現有資金分散投入？

對機率敏感一點的朋友，會選擇分散投入，因為分散投入才能最大的把51％勝率的優勢反映出來，減少隨機因素的影響。

反過來說，要是今天你只有49％的機率獲勝，那麼我們當然直接選擇梭哈，這樣能減小概略劣勢的影響，增加隨機運氣的影響。

那麼，為什麼到了股市，卻有人認為當有概率優勢時應該梭哈，沒概率優勢時最好分散投資呢？

我們先來分析梭哈的人的心理狀態，

知道自己有概率劣勢 知道自己概率優勢非常高（如掌握某一內線消息） 覺得自己概率優勢非常高

大部分的人都屬於第一和第三種狀況。假如你屬於第二種呢，請私訊我，我請你喝杯咖啡（大誤）

有人可能會問，在《決勝21點》中，勝率低時為什麼社員也要下賭？如果你有仔細觀察，會發現那時候他們下的賭注都很小，主要目的是為了算A值，當勝率大於51％時，就會有另一位社員過來，以更大的籌碼下注，將前面算牌輸掉的錢加倍贏回來。

最佳策略

如果你有51％的勝率，那麼最佳的策略就是重複越多次越好。

對應到投資，如果你分析判斷能力達到51％的勝率，那麼你越分散越占優，越能實現這2％的收益。

本文經懶人經濟學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航