【插畫】能者多勞（Ｘ），能者過勞（〇）

千奇&百怪

在工作場域裡最怕聽到的，應該就是「能者多勞」這句話。

大部分的人都會想認真把事情做好，但那些最有才能或最具責任感的人，不論是自動自發或被指派，往往在工作上加倍投入來撥亂反正、又或是幫同事擦屁股，直到辦公室的燈都熄了一半還在座位上，反倒那些「不能者」卻早早就下班了。

即便如此，那些人的薪水也不會流入能者的口袋，多勞但不多薪，頂多得到一句主管口中的「辛苦了」，勇者無懼，但能者到了最後，好像就只剩下過勞。

直到有志之士失去信心的那一天，化作另一枚被驅逐的良幣漂向他處，而政論節目上的名嘴們，仍在討論人才外流的話題。

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本文經千奇&百怪授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

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