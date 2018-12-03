「不只是睡覺的地方」，村却酒店的快樂經營學

宜蘭一直是台灣人輕旅行的最佳首選，但宜蘭的觀光飯店多位於蘭陽溪以北，鮮少有大型國際酒店座落於溪南，尤其是擁有有親水公園、羅東夜市、親水公園、武荖坑風景區、傳統藝術中心‧‧‧‧‧‧等最多觀光景點的「羅東鎮」。近期永泰集團董事長蔡建庭有鑒於希望讓更多外國觀光客可以體驗到蘭陽平原的美，打造了三千多坪的國際級溫泉酒店，讓宜蘭的國際觀光知名度更上一層樓。

Photo Credit: 村却國際溫泉酒店 董事長蔡建庭於頂樓空中酒吧介紹羅東美景

以父母親為名，矢志打造國際級酒店

「村却」名字的由來，是由董事長蔡建庭取父親跟母親名字中的單字而來，加上身為宜蘭女婿對羅東的情感連結，加上觀察到全球旅遊人數不斷創新高、國際觀光旅遊的發展趨勢，蔡建庭毅然決然在羅東興建國際級酒店，幫助宜蘭推向國際，同時提供羅東在地人才國際化的發展機會。

Photo Credit: 村却國際溫泉酒店 村却國際溫泉飯店大廳擺設

要做「國際級飯店」，就必須做出差異化。因此，即使一開始不被看好，被許多友人勸說在台灣經營飯店擁有100多間客房已足夠，不需要蓋超過200間房的酒店。蔡建庭仍堅持興建擁有453間房的國際酒店，搭配可容納300多桌客人的宴會廳，讓國外的參訪團、旅行團、企業活動等，所有參與者都能一起住在同一間飯店，不需要分住不同飯店。這點一開始就做大的飯店硬體服務，深受外國相關企業認可，開幕以來已吸引超多外國企業包場。

「讓客人快樂，是最重要的！」服務才是飯店競爭力的關鍵

Photo Credit: 村却國際溫泉酒店 村却每間房都有雙溫泉，包含碳酸氫鈉美人湯與奈米氣泡牛奶浴

過去在建設業擁有豐富經驗的蔡建庭，相信「如果飯店做得好，深山還是會有人會去」，「顧客至上」是村却的服務要旨。為了要打造顧客滿意度高、且願意一來再來的環境，從決定蓋飯店的第一天開始，所有事情親力親為，自飯店地基的鋼筋水泥、到房客們在餐廳使用的杯盤碗筷，甚至是牙籤，還有餐廳食材的選用等等，飯店內近20萬項大大小小用品，都是蔡建庭親自挑選與採買。

除了嚴格的選物標準，各種休閒設施也是村却的一大特色，入住村却彷彿住進度假村，每間房間皆配置碳酸氫鈉美人湯與奈米牛奶湯的雙湯池，房客亦可到5樓的尊爵俱樂部體驗奈米溫泉、兒童遊樂設施、溫水游泳池、三溫暖、健身房。23樓東西匯餐廳可享用各國美食，頂樓空中酒吧更是宜蘭俯瞰百萬夜景的唯一去處！