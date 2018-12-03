一個「川習會」各自表述：兩張圖看「美中貿易戰」真的停火了嗎？

文字：李修慧｜圖表設計：高嘉宏

G20高峰會12月30日在阿根廷展開，其中最受矚目的便是美國總統川普與中國國家主席習近平的會談，會談結束後，雙方各自發表聲明，美國原本放話，將在2019年年初再提高一波關稅，但經過會談，這波關稅將暫緩實施，被外界認為中美貿易戰「休兵」。但其實，雙方的會後聲明中，還藏了些細微的差異，包括一中政策、朝鮮問題等，都可以觀察出兩國領導人各自的盤算。

川習會達成共識：預定2019年年初提高的關稅，暫緩增加

本屆的「20國集團高峰會」（G20）12月30日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）舉行，美國總統川普與中國領導人習近平於12月1日G20峰會期間，率領各自的團隊，相談超過2個小時。會後，兩國沒有發表共同聲明，但都各自發表了會後聲明。（美國聲明英文原文、中文翻譯｜中國聲明）

其中最大的突破，莫過於中美貿易戰「休兵」。從今年3月，中美貿易戰開打以來，美國已經對價值2500億美元的中國銷美產品加徵25%關稅，今年9月，美國更宣布第2波關稅戰，從9月24日到2018年底，對2000億美元中國商品加徵10%關稅，並放話將在2019年1月1日起將第2波商品的關稅提高到25%。

但經過G20的雙邊會談，兩方的聲明都指出，美國不會如原訂計畫，把關稅提高到25%。不過，美國白宮發出的聲明附了「但書」表示，如果沒能在90天內完成貿易談判，仍會繼續對2000億美元中國商品施行25%關稅。

此外，中、美的聲明都指出，中國將購買美國產品。中國的聲明說，中國和美國領導人都要求團隊「加速協商」，朝向「取消所有關稅」的協議而努力，美國則表示，協商重點將在「強迫科技移轉」、「智慧財產保護」、「非關稅障礙」及「網路竊取商業機密」這幾個能結構性的調整中國產業的項目上。

魔鬼藏在細節：中美貿易戰真的降溫了嗎？

然而，美國與中國在G20後各自發表的會後聲明，卻也有許多不同之處。從這些細微差別，可以觀察出兩國領導人各自的盤算。

在貿易戰的談判內容方面，美國聲明指出，中國將購買「非常大量」的美國農產品、能源、工業產品。此外，中、美也將針對「強迫科技移轉」、「智慧財產保護」、「非關稅障礙」及「網路竊取商業機密」進行談判。但對中國聲明中不斷提到的「開放市場」、「取消關稅」等美國一個字都沒提。

而中國的聲明則說，中國會購買美國產品，但沒有確切點出是哪些產品、也沒說是否包括貿易戰中的最關鍵的「農產品」（比如大豆，就是兩國貿易佔重要的指標，中國畜牧業大量倚賴美國進口的大豆作為飼料）。而談判方面，中國聲明則表示，中國和美國領導人都要求團隊「加速協商」，朝向「取消所有關稅」的協議而努力，但沒提到會有哪些談判重點。

（中央社）對川普來說，11月初的期中選舉成績並不理想，為了挽回聲勢，也為了2年後的總統大選，美中貿易戰這個被他視為重要政績的政策措施，只許成功不准失敗。這次在G20能獲得中國的大規模採購承諾，讓川普對核心選民有所交待，特別是生產種植大豆的農業州。美國正值耶誕假期前夕，貿易戰休兵也給了消費者可以在購物季大開殺戒的心安，刺激消費，也能讓大家安心過節。

至於習近平，美中貿易戰已經讓緩成長的中國經濟內傷。獲得美國暫緩加徵關稅至25%承諾，讓中國經濟得以喘口氣，沒有承諾進行「強迫科技移轉」、「智慧財產保護」等結構性改革，也能壓下中國蠢蠢欲動的反對勢力。

為了報復美國，中國擋下美商「高通」的併購案

此外，另一個在這次聲明中被提及，且與貿易戰相關的，是美國半導體大廠「高通（Qualcomm）收購案」。

「高通收購案」則是指美國半導體大廠「高通」希望收購荷蘭半導體公司「恩智浦」（NXP Semiconductors）。《大紀元》報導，高通早在2016年10月就對外宣布，將併購恩智浦。因為兩家都是全球大型的半導體公司，該併購案需要經過全球9個國家反壟斷監管機構的批准，在比較棘手的歐盟、韓國都獲得獲批後，中國政府成為最後一個且唯一一個尚未批准這筆交易的機構。

（中央社）在美中貿易戰啟動後，中國官方就卡住這項併購案審查，高通已於2018年7月底到期日宣布，取消這筆價值430億美元的交易，並向恩智浦付出20億美元的「分手費」。

不過，白宮發布的川習會會後聲明表示，習近平說，對於中國官方未批准的高通收購案，如果高通再次送出申請，習近平對同意併購案會持「持開放態度」，等於表示不在「卡住」美商高通的收購案。但中國發出的聲明，則完全沒提到「高通收購案」。

管制毒品「芬太尼」，是中國送給川普個人的小禮物

「毒品芬太尼」是川普一直以來關注的問題。中國與美國的聲明也分別提到「毒品芬太尼（Fentanyl）」、一中政策以及朝鮮問題。對這些事項，兩方的聲明也都有所不同。

（中央社）「芬太尼」是一種「鴉片類藥物」（Opioid），是一種具有嗎啡作用的化學物質，主要用途是鎮痛。芬太尼則屬於其中非常強效的類鴉片止痛劑，藥效迅速且作用時間極短，效力比嗎啡高50至100倍。

美國聯邦參議院今年1月下旬公布報告指出，中國經銷商在2年的時間內，利用網路匿名性和電子商務，將價值近8億美元（約新台幣246億元）的芬太尼透過美國郵政系統非法銷入美國。《紐約時報》（New York Times）曾報導，美國光在2016年就有近4萬3000人因鴉片類藥物喪命。

川普因此在2017年10月就宣布，美國鴉片類藥物危機是全國性公共衛生嚴重事件，還說美國必須阻止「廉價又致命的芬太尼」從中國湧入。而G20後，中國的聲明指出，中國將修改藥品法規，嚴格監管芬太尼止痛藥。美國的會後聲明則表示，中國將把芬太尼止痛藥列為「管制性物質」。

長期觀察中美貿易戰的自由撰稿人楊路在《端傳媒》發表評論，中國「加強管制芬太尼」可以說是在「取悅」川普本人。一直以來，川普在他的政治口號中長期強調毒品的威脅，以鞏固「法律與秩序」，這也是其當選的重要政治基礎。如今，川普有了「中國將加控管毒品」的承諾，川普更有理由向他的核心選民邀功。

朝鮮、「一中政策」都無關經貿，但通通都是中國的籌碼

關於「一中政策」，中國聲明表示美國在會中說他們「尊重一中政策」，但美國並沒有提到一中政策。朝鮮問題方面，中國表示川普與將與朝鮮領道人金正恩會談，美國則表示「美、中及北韓將朝向朝鮮半島無核的目標努力」，特別強調了「無核化」。

楊路在《端傳媒》的評論中表示，由於中國進口的美國商品遠小於美國進口的中國商品，中國在關税報復上的選項非常有限，只好在非經貿問題上尋找談判籌碼，那就是「一中政策」與「朝鮮問題」。以「朝鮮問題」來説，美朝關係此前迅速緩和，川普與金正恩的歷史性會晤，背後都缺不了中國的支持與推動。「以朝核換貿易」也是北京可以考慮的一種策略。

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核稿編輯：羊正鈺