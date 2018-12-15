超音波、關節鏡⋯⋯「膝蓋軟骨磨損」5種檢查方式，哪個最重要？

請問下列5種檢查膝蓋軟骨磨損的方式，哪一種最重要、不可或缺呢？

（A）病史詢問＋身體檢查

（B）超音波檢查

（C）X光檢查

（D）磁核共振（MRI）

（E）關節鏡

想好了嗎？記住你心中的答案，讓我們繼續看下去。

檢查不是越多項越好

隨著年齡增長，無可避免的，膝蓋軟骨的磨損會持續累積，等到嚴重時我們就稱之為「退化性關節炎」。

先來看看我們膝關節的軟骨磨完會變成怎樣。

圖片來源：作者提供 退化性關節炎：膝軟骨磨損

檢查膝蓋軟骨磨損，可以藉由各種檢查來進行。然而每一種檢查方式都非完美，都有各自優缺點以及極限。所以在適當的狀況下，選擇使用何種檢查就是醫師最重要的責任了。

膝蓋軟骨磨損的檢查不是越多項越好，是越適當越好。

以下介紹5種檢查判斷膝蓋軟骨磨損的方法。第一種最重要，前3種最常用與實用。

1、病史詢問＋身體檢查

檢查敏感性：★★★★

特異性：☆☆☆

重要性：★★★★★

醫師通常會問膝蓋痠痛的位置、持續時間。如果「痠」的感覺＞3個月，會判斷軟骨有受損。

軟骨磨損的感覺跟一般發炎痛的感覺不一樣。會帶有深層「痠」痛感。而發炎的痛，通常是「刺痛感」。醫師病史詢問（history taking）及觸診（註）檢查（physical exam）後，即會產生病情診斷的初步臆測（first impression/diagnosis）。接下來下文的2、3、4、5等檢查，皆須遵循第一項的初步病情臆測。否則即使檢查出來有異常，意義也不大。

註釋：視診、觸診、關節活動度檢查、特殊關節韌帶檢查、步態分析、鞋具分析、足弓檢查等。

2、超音波檢查

檢查敏感性：★★★★

特異性：☆☆☆☆

簡單來說，就是只要你膝蓋（曾經）有積水、積血，就可以判斷有軟骨磨損。

圖片來源：作者提供 超音波檢查判斷膝蓋軟骨磨損

3、X光檢查

檢查敏感性：★★★

特異性：☆☆☆☆

X光檢查用以判斷軟骨是否有壓扁、關節間隙變窄。這些症狀通常要累積一段時間才能看得出來，因此看得出來的話通常就是比較嚴重了。

注意膝蓋軟骨有兩個部分：膝關節（股骨－脛骨）和髕骨關節（股骨－髕骨）。

圖片來源：作者提供 X光檢查－膝退化性關節炎，膝軟骨磨損（knee AP view）

圖片來源：作者提供 膝蓋的髕骨，Ｘ光檢查（skyline view）

4、磁核共振（MRI）

檢查敏感性★★★★

特異性☆☆☆☆☆

價錢$$$$$

磁核共振是醫院等級的終極檢查，通常預備手術前用，或診斷不清楚時使用。也是醫師很容易內心糾結的高貴檢查，因為健保局很容易會砍檢查費用，加倍放大罰錢（泣）。

圖片來源：作者提供

5、關節鏡

檢查敏感性★★★★

特異性☆☆☆☆☆

骨科醫師的終極武器，就是直接開3－4個洞進去，直接看得到，處理得到、修補得到軟骨及其他問題。

關節鏡視為軟骨問題的黃金標準（golden standard），白話講就是目前醫界的標準答案。但屬於侵入性檢查，非必要不會執行。

圖片來源：作者提供 膝軟骨磨損的5種檢查-關節鏡

回到原題：5種檢查膝蓋軟骨磨損的方式，哪一種最重要、最不可或缺呢？

（A）病史詢問＋身體檢查

（B）超音波檢查

（C）X光檢查

（D）磁核共振（MRI）

（E）關節鏡

猜對了嗎？答案是（A）。所有的檢查、治療與診斷都要根據「病史詢問與身體檢查」產生的初步診斷來進行喔。

本文經堡醫師授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航