紅衫軍、太陽花、韓國瑜效應，或許都是同一種現象？

文：夏途島（高雄人，政大經濟系畢業。嗜讀歷史、哲學，近年來專注於經典哲學與台語文的研讀，組織有哲學讀書會——蘇格拉底捙倒珈琲，以及台語讀書會——念冊會）

2016年台灣人民選擇了主張維持事實獨立現狀的民主進步黨，不到兩年時間，卻立即倒向主張一個中國九二共識的中國國民黨，其間的道理何在，令人困惑。任何個人在這麼短時間180度轉變統獨立場都會讓人驚奇了，何況是如此大規模人口的改變。

另外一個奇怪的事情是，蔡英文是少見地努力實踐競選承諾的總統，而且她一上任，台股就上萬點，並且維持相當長的時間，許多經濟數據也不錯，失業率也較馬英九時代低，物價也堪稱平穩。可是蔡總統的民調卻驚人的低，比馬英九第一任低多了，而當時馬英九可是油電雙漲，紮紮實實的傷人民荷包，具有實感的傷害。蔡總統的低民調從客觀的事實來看，不應該是經濟表現不佳造成的。

那麼究竟是什麼造成蔡總統如此不受歡迎？

一切可能要從太陽花談起，因為在太陽花以前，實在看不出民進黨有東山再起的可能，馬英九油電雙漲都能連任了。可是太陽花一發生，國民兩黨的運勢一下子互換，蔡英文2016的勝選與太陽花運動脫不了關係。

由於太陽花的領頭人物多為台獨主張者，因此讓我們產生了年輕人是天然獨的錯覺，進而認為2016的大勝與天然獨支持民進黨有關。

Photo Credit：VOA Public Domain

可是新的689萬票數較之小英第一次選總統多了80萬，不可能這80萬都是年輕人，除了一向跟風看風向的西瓜票以外，我想可能還有一些其他的組成。

也許我們誤解了太陽花的意義，這邊不是指318，318和太陽花可能不能劃上等號。

太陽花和韓流的成因可能是一樣的。

怎麼可能？

其實，我懷疑紅衫軍、太陽花、韓流是同一種現象。

除了西瓜黨——看風向的人以外，可能還有另一種人，他們不能忍受社會衝突。

只要社會出現大型抗爭，他們就會對執政者不滿，他們並不想了解其中是非曲直，他們只會認為這是政府無能，不論你是收買人心，還是恐嚇威逼，只要能達成社會「和諧」就好。

對這些人而言，秩序最重要，但並不表示他們天生支持中國國民黨，也因為這樣，馬英九任內發生太陽花會造成中國國民黨崩盤。

而上台以後，努力實現政治承諾的蔡總統，一連爆發了反同挺同大戰、八百人年金大戰，這些都是上演了不只一次的大規模的抗爭，使得這些秩序主義者極度感冒，深深認為蔡政府無能，因此決定回去投中國國民黨。

偏獨的綠營支持者常常嘲笑的「不分藍綠，票投國民黨」，背後的道理可能是這樣。每次都投中國國民黨卻聲稱「不分藍綠」，聽起來像在騙人，但可能其中有些人是真的不分藍綠，他們過去一直投中國國民黨，是因為國民黨執政時，民進黨支持者的抗爭常常可以被有效壓制，不像民進黨上任會有長達數週的凱道夜市。如果不是因為馬英九時軟弱無能，坐視太陽花佔領立法院、進攻行政院，他們也不會拋棄中國國民黨。

小英的性格沉穩，不多話。在處理國際關係時，這是個很大的優點，至少很難被敵人抓到攻擊點。但在內政上，這有時會是個缺點，尤其現在這個缺點變成了很大的破口。當一次又一次抗爭發生，總統都不說話，假新聞滿天飛，總統也不說話，這就顯得總統無能，放任亂象叢生。而這些不分藍綠的秩序主義者就會對總統愈來愈多的不滿。

Photo Credit: 中央社

小英總統似乎把這類抗爭當成民主常態，經常傾向不介入，雖然這樣看似中立，尊重民意，可是看在支持者眼中卻是不顧支持者死活，不懂得捍衛黨的立場和價值，這也是一種不滿的來源。當支持者也不滿，秩序主義者也不滿，加上本來就有一些人是敵對立場，永遠不可能滿意，三種不滿匯集在一起，就變成所有人都對她不滿。

至少至少，從現在開始，要更常出來捍衛施政所秉持價值和立場，使支持者有能量協助在民間幫忙捍衛民進黨的政策。其次要更巧妙地避免與敵對勢力正面對決，使秩序主義者滿足於秩序的恢復，但我這麼說，並不是主張放任電視台24小時放送造神，電視台的造神行為早已逾越了新聞的中立性，而淪為全然的廣告，比傳統的置入性行銷還明目張膽，放任這種事並不是言論自由，反而是言論不自由，因為整個言論市場被單一訊息擠滿了，這其實就是洗腦，一個允許媒體大規模洗腦的民主政體，還算是民主嗎？

寬容不是放任，自由不等於為所欲為，造謠中傷不是言論自由。我們的時間並不是很寬裕，14個月很快就過去，該當機立斷了。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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