《35個影響歷史的關鍵大事》：讓教宗權勢一落千丈的「十字軍東征」

文：宮崎正勝

西元14世紀，教宗沒落王權抬頭

羅馬帝國周邊的歐洲，曾經意圖形成歐洲帝國，卻以失敗告終。號稱繼承了羅馬帝國權勢的「教宗」和「皇帝」都沒能建立起統一的局勢，因為地理條件等因素，歐洲各地逐漸形成以「國王」為中心的中規模國家林立的局勢。

蒙古帝國衰退及滅亡的西元14至15世紀期間，比起義大利和法蘭德斯（相當於現在的荷蘭、比利時）的繁榮，西歐中央區域曾經參加十字軍東征的諸侯和騎士的勢力相對衰微。受到三級會議等身分制議會支持的「王權」逐漸增長，昔日各領主私訂主從關係的封建制度逐漸動搖。

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西元1309年，法國國王逼迫教宗遷居到南法的亞維儂（亞維儂之囚，西元1309至1377年），也彰顯出王權的勢長，十字軍東征失利的教宗權勢一落千丈。西元11世紀的大開墾時代，農村處於大規模開墾森林變做良田的時期，當時由於氣候的寒冷化，經常導致農作物大歉收。

【鼠疫爆發使人口銳減】西元1340年左右的蒙古帝國時期，中國雲南地區的風土病鼠疫（黑死病）經由東地中海傳播到義大利半島，最終擴散至歐洲全境，造成歐洲三分之一人口死亡的慘況。鼠疫的傳染媒介是黑鼠和跳蚤。森林的開墾使黑鼠的生境範圍擴大，都市人口集中、氣候惡化導致免疫力下降等，都是導致鼠疫爆發流行的原因。鼠疫使歐洲的勞動人口銳減，領主與農民之間經常發生糾紛，領主的勢力因此逐漸衰微。

由於有身分制議會（由特權階層代表組成）和都市商人的支持，國王的勢力愈來愈大。大砲問世後，國王掌握了新的戰爭技術得以進一步擴大自己的領土。

隨著國王權勢的擴張，各國的國王勢必會為了爭奪領土而頻繁發動戰爭。其中，為了爭奪毛紡織業的中心法蘭德斯和紅酒的產地圭亞那區域，加上卡佩王朝子嗣斷絕等原因，英法之間就曾為了爭奪法國王位的繼承權而爆發了「百年戰爭」（西元1339至1453年）。

【百年戰爭長年持續的原因】這場戰爭持續百年之久的原因之一，是因為當時的騎士一年僅須履行40天左右的從軍義務。

百年戰爭期間，占據了法國一部分領土的英國國王原本占有優勢，就在英國即將獲得勝利時，法國國王利用聖女貞德（西元1412至1431年）再次奪回權勢，終於在西元1453年將英國勢力趕出歐洲本土。經過此戰役，英國只得退守本島，法國國王的權勢則相對高漲。

之後，英國因為王位繼承的問題由權勢貴族引發了「薔薇戰爭」（西元1455至1485年），許多貴族家族紛紛捲入戰役，付出了極大的代價。戰後，英國建立了都鐸王朝（西元1485至1603年），英國的王權也逐漸強盛。百年戰爭後，隨著大砲的普及，地方的領主逐漸無法固守莊園，只得依附於王權之下。

【解讀歷史】百年戰爭使原本將勢力越過英吉利海峽延伸至歐洲本土的英國只得退守本島，法國也因此得以在日後成為歐洲大陸的強國。

基督教國家VS伊斯蘭教的對立．收復失地運動

伊斯蘭教徒打敗西哥德王國後統治了伊比利半島，西元711年，伊比利半島北部發起「收復失地運動」（Reconquista），由基督教各國對伊斯蘭教徒展開激烈的戰爭，西元12世紀以後，基督教徒們終於收復了伊比利半島。

位處內陸的卡斯提爾王國（Kingdom of Castile，西元1035至1479年）是基督教徒與伊斯蘭教徒對抗的中心基地，其國名直譯為英文是castle（城堡之意），由於戰線的推移而建立起許多城堡要塞，「Kingdom of Castile」之名也由此而來。

西元12世紀中葉，葡萄牙脫離了卡斯提爾王國成為獨立王國，之後利用第二次十字軍東征奪回里斯本，逐漸變成一個天主教國家。里斯本做為歐亞西岸海上貿易線南端的重要港口，發展得非常繁榮。

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維京人之海變成德國商人之海

由於北歐也連結了蒙古帝國的大商圈，維京人的商業圈因此復甦。

十字軍東征時期，北歐組成北方十字軍，波羅的海南岸也在條頓騎士團的領導之下進行東向移民運動。「條頓騎士團國」造就了後來統一德國的普魯士。

西元12世紀中葉，德國商人和羅馬帝國商人為了往返哥得蘭島行商而結成商業聯合會，他們為了對抗非基督教徒的維京人，必須全副武裝航行波羅的海。西元13世紀，商業聯合會更進一步以呂北克為中心締結了「漢薩同盟」（漢薩是「集團」的意思，西元13至16世紀）。

西元13世紀中葉以後，蒙古武將拔都（西元1207至1255年）滅掉基輔公國在俄羅斯建立了欽察汗國。隨著俄羅斯被納入蒙古商圈，波羅的海也得以連結蒙古帝國的大商圈，當時皮草的貿易非常活絡。

【鹽醃鯡魚與漢薩同盟】漢薩同盟最初主要以皮草、蜂蜜、鹹肉、木材等森林地帶的特產做為貿易商品，之後逐漸將鯡魚、鱈魚、穀物和銅鐵等礦產也納入貿易的範圍。西元一三五○年以後，呂北克和漢堡因為鹽醃鯡魚大量輸出歐洲各地而賺取了巨大的財富，這兩個都市成為漢薩同盟的要角，也加深了漢薩同盟的團結。在鼎盛時期，參加漢薩同盟的都市多達兩百個以上，漢薩同盟擁有自己的陸海軍可與國王和諸侯對戰，支配了北海和波羅的海的商業圈。紡織品的主產地法蘭德斯地區，也因為位處北海、波羅的海貿易圈和地中海貿易圈的中心而有繁榮的發展。

宗教改革促成北歐的獨立和發展

波羅的海貿易、法蘭德斯地區的毛紡織業和商業，以及北海的鯡魚和鹽醃鯡魚貿易的興盛，使北歐的經濟大幅成長。北歐隨著經濟的成長，開始對以教宗和皇帝為中心的古老秩序產生不滿，逐漸生出自立的打算。

當時的教皇廳沉浸在華美的文藝復興風潮中，由於鄂圖曼帝國崛起，羅馬教廷從義大利各都市拿取的收入減少，為了籌措資金，羅馬教廷開始對阿爾卑斯山以北的國家發行贖罪券。贖罪券就是罪過獲得赦免的證明書。

西元1517年，馬丁．路德（西元1483至1546年）提出《九十五條論綱》抨擊贖罪券，他否定教皇的權力，甚至提倡建立新教。

法國人喀爾文（西元1509至1564年）也著有《基督教要義》，主張救贖預定論（哪些人可以獲得神的救贖早已預定，人類不能透過善行或捐獻獲得救贖）。喀爾文等人對奉教皇至上，由聖職者支配信仰的垂直體系提出異議，並否定教皇的權力，提倡以《聖經》為本的新教。也就是主張個人可以直接與神連結溝通的橫向社會。

新教運動逐漸普及法蘭德斯地區、德國、法國北部和英國等地，這就是「宗教改革」。當時適逢谷騰堡發明了活字印刷術，《聖經》也得以被大量印製普及於民間。

【什麼是宗教改革】新教是站在「信徒皆祭司」的立場，認為任何人在日常生活中都可以獲得神的救贖，以個人的信仰心為基礎，注重勤勞、節制和簡約的生活倫理，並允許攢錢累積財富。新教的精神不只侍奉神，也鼓勵民眾致力於商業經營，剛好與新興的資本主義、「個人主義」和「民主主義」一拍即合。不過，新教不只重視經濟條件的充足，也重視精神上的安定和滿足。新教的教義肯定了工商業者的生活方式，同時也反對以教皇為中心的傳統秩序，這股能量最後推動北歐宣告獨立。

另一方面，國王也企圖進一步加強對宗教的控制，發展出國王作為神的代理人統治國家的「君權神授說」。英王亨利八世（西元1509至1547年在位）由於教宗拒絕他的休妻要求，遂於西元1534年制定《至尊法案》（Act of Supremacy），將英國教會納入王權的統治之下，也就是「英國國教會」。

西元16世紀前半到17世紀中葉為止，歐洲陸續發生了「荷蘭獨立戰爭」（西元1568至1648）、「法國宗教戰爭」（胡格諾戰爭，西元1562至1598年）、英國的「清教徒革命」（西元1640至1660年）、德國的「三十年戰爭」（西元1618至1648年）等新舊教派之間的激烈戰爭，這就是「宗教戰爭」。歷經宗教戰爭的洗禮，歐洲也蛻變出新的樣貌。

波旁王朝的第一任國王亨利四世結束了法國宗教戰爭，於西元1598年頒布「南特敕令」，允許國內的新舊教徒享有宗教的信仰自由，為後世的思想自由和宗教自由帶來深遠的影響。

【解讀歷史】宗教改革使北歐脫離了以教皇和皇帝（承襲了羅馬帝國的權勢）為首的傳統權威的禁錮。以教皇為中心的垂直社會，在轉移到以《聖經》為信仰根本的橫向社會過程中，衍生出民主主義。從封建權威獲得解放的這股能量，之後變成航行大西洋的動力。

相關書摘 ▶《35個影響歷史的關鍵大事》：從加勒比大量種植甘蔗開始的「資本主義經濟」

書籍介紹

本文摘錄自《35個影響歷史的關鍵大事》，時報文化出版

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作者：宮崎正勝

譯者：賴詩韻

游牧民族才是世界史裡的扛霸子？

波斯、伊朗系的游牧民族，打造了西元前的數個文明帝國？

蒙古人鐵騎不只打下橫跨歐亞的帝國，還催生了文藝復興？

宮崎正勝發現，中國史、西洋史都忽略了游牧民族的重要性，沒有游牧民族，世界史將全面改寫！

中東為何總在打來打去？

非洲政治為何動盪不安？

大航海時代為何是世界史的分水嶺？

「資本主義」、「民族國家」的形成主導了今日世界局勢，了解兩者的成因與影響，就能培養預測世界未來走向的能力。

統治伊斯蘭世界的是阿拉伯人、土耳其人、波斯人，還是其他？

誰滅了羅馬帝國？羅馬帝國、東羅馬帝國、神聖羅馬帝國到底有何不同？

印度文明、兩河流域誰先誰後？同樣都是河流文明，兩者差異又在哪？



如果你還在為這些細節頭痛，對世界史望之卻步，這本書能打破過往的刻板印象。歷史專家宮崎正勝認為，世界再龐大，人種、宗教、朝代更迭再複雜，24張地圖、35個關件，就能擺脫背誦死記的痛苦，融會貫通一萬年的歷史長河！

本書特色

開頭12張大圖表，統整世界史不同時期的情勢。各章依主題搭配地圖，讓讀者輕鬆理解該時期歷史事件發生的地理位置。 各章附有「重點名詞解釋」，說明應該具備的歷史知識；「解讀歷史」則著重說明歷史事件的意義，並從現代的觀點來解讀歷史。 「35個歷史關鍵」是以簡潔的內容，定位該歷史事件在世界史上的影響。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航