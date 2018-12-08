《後半輩子最想住的家》：自在舒服的分開住，勝過委屈求全的孝親房

作者：林黛羚

長輩雖然體力退化，但尊嚴與安全感並沒減少，想接老人家來住的兒女，需留意長輩心理上在乎的點。

因為擔心爸媽身體而就近照顧，兒女當然會有壓力。但有時過度的擔心與壓力，會不小心表現在強勢或過激的言行上。若處理不慎，反而容易讓長輩反彈抗拒挫敗、甚至自我放棄。

無心的語言暴力諸如：「不要自己去拿、很危險，你要什麼？我幫你去拿？」「你不要吃這個，太硬牙齦會受傷（或者太軟容易哽到），你只能吃流質食物。」「我還沒回來之前，不准跟看護出門。」「不能打電話、不可以把電話留給親戚。外面詐騙這麼多，誰曉得你會不會又被騙錢？！」

無暇多想的空間配置，有時甚至變得粗暴。讓長輩產生被遺棄或輕忽的感受、甚至寧可回鄉下老家獨自生活。

只是安身，沒能安心的長輩房

其中一例是台南的小鄭一家。位於台南市重劃區新蓋的連棟透天，共有一到四層樓，新型透天的縱深較早期短，每層僅能配置前後兩房。

兒子小鄭（化名）有感於母親過世後，有糖尿病的父親一個人住新化老家，三餐自己隨便弄隨便吃、又不按時搭配降血糖藥，半年內就因兩次急性併發症送醫。身為長子的小鄭，與其他弟妹們商量後，決定要把父親接來市區住。

臥房都配置在三、四樓，房屋縱深過短、也沒有空間再裝電梯，兒子擔心父親爬樓梯容易摔倒，只好緊急在一樓車庫後方隔出一木造房間。

房間短短兩週就搞定，內部裝潢算精緻，但這房中房的開窗卻都開在室內，窗戶一個朝前車庫、一個朝後方樓梯口，樓梯口側還有一道高聳鞋櫃。鄭爸看了房間之後感嘆「好像管理員室。」在兒女們的半哄半脅迫下，還是勉強搬入。

一樓前段依舊是車庫，倒車時汽車排放的廢氣、殘留在地上的車油，都散發陣陣異味，即使把朝車庫的窗子關起來、擺了空氣清淨機，還是隱約聞得到油煙味。「我明明還可以自己照顧自己，偏偏叫我來住這。明明可以爬樓梯，只是走比較慢而已，兒子偏偏不讓我住樓上。前有臭油味、後有臭鞋味，我又不是地下停車場的守衛，聞這些廢氣，我會活比較久嗎？！」住慣鄉下三合院、習慣了新鮮空氣的的鄭爸，半年不到，就一直嚷著要回家，已經好幾次叫計程車來載，搞到後來小鄭只好跟車行說，只要是鄭爸的來電就想辦法推托。

我收到小鄭的來信到現場評估，「為什麼不把鄭爸的房間直接與後面這扇對外窗相接？這樣鄭爸房間才能通風吧！」小鄭指著房間與窗戶之間的鞋櫃解釋，「新家剛完工時，我們整棟都有做裝潢，這鞋櫃是我們一樓唯一的櫃子，放全家鞋子、雨具跟我的電鑽維修工具的，因為是特別找系統櫃廠商訂做，花不少錢。增加孝親房的時候，沒想太多，直接避開櫃子，就變成房中房。」

「拆掉鞋櫃吧！鞋櫃改到二樓入口，除了鄭爸之外，你們改在二樓換鞋就好。」我說，「令尊若住一樓，就要讓他的房間有對外窗。車庫與孝親房之間應該做一道完整的隔間牆，之間裝設氣密式拉門以供通行。徹底隔開車庫與孝親房，避免車子的排氣滲透到鄭爸房間。」除了有真正的對外窗外，我建議還要加裝窗型換氣機、或於天花板安裝省電靜音換氣扇。

「如果要改住三樓以上房間，最好裝設樓梯升降椅，糖尿病高齡患者比中低齡患者更容易感到疲勞。尤其是剛起床、半夜如廁等，若沒有先坐一下就立刻站起走動、又要上下樓梯，其實蠻危險的。」但人類的通病就是愛逞強，通常以為自己身體可以承受，直到無預警跌倒或癱軟就來不及了。

「剛過來的時候，你們隔壁社區就是電梯大樓了。有空房可以租嗎？」我問，「你們可以幫鄭爸租一間啊！電梯很方便，而且不必住一樓，空氣比較好、採光又好。」

「這……沒想過耶，通常不是住在一起比較好嗎？」小鄭認真思考可能性。

Photo Credit：原點出版 廚房餐廳是一個展現自主權的空間，和父母共住，要特別注意規畫。

Photo Credit：原點出版 連棟透天常見的形式，車子停在一樓前段、後段則安排樓梯、房間（或廚房餐廳），但近年透天縱深越來越短，已不適合再安排居住空間。（圖片提供_聶志高老師）

Photo Credit：原點出版 明亮通風，行走動線開闊的臥室，無論在安全或心情上，對長輩來說都很重要。（圖片提供_寬 空間設計美學）

近距離，也是一種「住在一起」！

有時我們不知不覺會陷入「大家都這樣」，所以「這樣比那樣好」的泥沼，其實不一定的。貌合神離的夫妻，為了小孩不離婚，「有完整家庭對小孩比較好，」把責任推給小孩。小孩每天看父母吵架、互相言語暴力，偶爾被掃到颱風尾，真有比較好？夫妻倆理性商議、離婚後各自生活，父母心情回歸平靜、把專注跟關愛放在孩子身上，孩子自然會懂的。

「可是公公吃飯怎麼辦？」小鄭老婆解釋說，「當初把爸爸接來，就是要督促他定時吃飯的。有時他心情不好，都不到二樓來吃，老公只好用分隔餐盤送到一樓給他。如果他住到另外一棟，不就更難讓他定期吃飯了嗎？」

為了讓鄭爸三餐按時吃飯，小鄭或太太在上班出門前，一定會準備兩份不同菜色的便當給鄭爸，一個當早餐、一個當中餐，晚餐等夫妻倆下班後，在與鄭爸一起吃。

「如果爸爸住那間大樓，更不可能願意過來吃吧！」

「誰說一定要在這邊吃呢？你們可租兩房一廳，只要有廚房跟冰箱就好。早餐看要在那邊做、還是送餐過去，晚餐集中到鄭爸那邊吃飯。反正從你們家走到那裏也才一兩分鐘，這樣就不會有不願意一起吃飯的問題。分開住，他有尊嚴有自由。一起到他住的地方吃晚餐，他不會感覺低人一等，也有被陪伴關愛的感覺。」大樓住宅還有個好處，別間住戶的老人家會到庭院曬太陽，鄭爸有年齡相仿的人可以聊天。

事隔半年、很高興接到小鄭來電，「我們把選擇權交給老爸。看他要跟我們住、還是住附近，他毫不猶豫的說要住外面，好像真的很想擺脫管理員室。」小鄭苦笑，「房租一萬七，三兄弟分攤，妹妹給爸零用金，搞定。」我問鄭爸現在過得開心嗎？「還不錯！交到年紀差不多的棋友，很喜歡泡在中庭下棋，這是在老家遇不到的。」小鄭還提到，鄭爸會幫忙準備晚餐了，「他現在的責任是先把白飯煮好，我們過去只要準備菜色跟湯就好。」這樣有點交集又不會太黏的互動，連小鄭自己都覺得輕鬆許多。

至於孝親房，小鄭沒打算拆、也暫時沒有改造的計畫。「拆了，爸可能心理會不安，以為我們不要他了。留著，他知道他可以有兩個選擇，隨時都可以回來跟我們住。」小鄭細心的分析著，「雖然不希望，但我們也要有備無患。有突發狀況、需要24小時就近照顧，還是住一樓比較方便。」

讓自己安心，還是讓父母開心？

我建議小鄭，若有時間，還是要儘快把孝親房的採光跟換氣問題解決。這房間看似只為鄭爸而設，且暫時沒有使用到，萬一岳父岳母臨時需要，或者家人受傷行動不便，一樓的房間就會顯現出它的重要性。「我們為長輩做的，就是在幫自己做。」

除非長輩像上述的鄭爸一樣，無法規律照顧自己。不然在地老化（aging in place）對能夠獨立自主的父母而言，是最佳的選項。

接父母來住，到底是要讓自己放心，還是要讓父母開心？兒女多少會擔心自己不在身邊，父母可能會有不便、孤寂等。但沒有人喜歡被強制照顧或強制軟禁，有安全沒有尊嚴，更是難以接受。

結論，與其等到要接長輩來住，才急著規劃如何裝修。倒不如從現在開始自問，當父母年老需要照顧時，你要如何安排？如果希望住在一起，那接下來的裝修、或者未來的房子，就要先把父母的房間規劃進來。以父母的角度設身處地想，才能達到真正貼心的照顧。

長輩共住的3個思考 空間如何改善，可以讓長輩感到友善貼心？ 是否有嗜好相投、年齡相仿的同儕，可讓長輩感到親切、不孤單？ 兄弟姊妹之間，出錢、出力、出時間、出空間，如何協調支援？ 長輩共住的3個觀念 接父母來住之前，需先做好心理調適。 善用各式資源、支援體系，有效分攤自身壓力。 幫長輩創造舒適的居住環境，也是在幫自己。

相關書摘 ►《後半輩子最想住的家》：臥室、浴廁到廚房──維護尊嚴的「空間鐵三角」

書籍介紹

《後半輩子最想住的家：先做先贏！40歲開始規畫、50歲開心打造，好房子讓你笑著住到老》，原點出版

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作者：林黛羚

這本書想寫給的對象其實再明確不過了！是鎖定在38～55歲、以「預計透過搬家或第二次翻修，創造住到老的家」的屋主。若要再更進一步聚焦，還包括「預計接長輩來住或住附近」、「僅與伴侶同住或獨居」及「想過簡單安全的老後生活」的人。

後半輩子的居所，在購屋或裝修之前，首先要確定的是：自己住、還是跟別人住？這問題最好即早決定，以便在空間上儘早規劃、及早適應。

因此，書中第一單元，從打破一般在宅養老、高齡住宅常見各式的迷思切入。告訴你，熟年的家不是養護中心，而是讓人可以越住越開懷、行動更靈活自如的好居所。如何讓自身興趣與家空間結合、空間移動不費力、取物置物很便利，甚至要讓機能設備充滿愉悅的美感......這些，才是最應該注重的。

此外，本書更希望協助讀者以較少的預算負擔，較少的裝修更動，逐步計畫，踏實著手後半輩子的好居所。

因此，書中拜訪了7位已經實踐了老後夢想的家的屋主，例如：設計師小曼，為腳力退化的80歲母親調動家的格局，走路更省力；60歲退休的阿俊，家中多了木工房，老後的理想家具自己動手做；阿瑤與小郁將住了8年的舊家改造，創造新的機能，更適合老後的彈性變化；40歲的奈麗，將斷捨離帶入空間中，無形中減少了更多時間與金錢的負擔……

這些早早開始計畫、不再受限於不便的空間，舉手投足更為靈活、好好打造後半輩子的家的人，在可以預見的未來，都能笑著住到老！

Photo Credit：原點出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航