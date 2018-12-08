《後半輩子最想住的家》：臥室、浴廁到廚房──維護尊嚴的「空間鐵三角」

作者：林黛羚

所謂「高齡者」是從幾歲開始算起呢？聯合國、世界衛生組織從20世紀延續至今，始終訂為65歲。而日本老年學會在2017年發表重新定義高齡歲數的研究報告，認為75歲才能算是高齡者。而65至74歲則只能算是「準高齡期（pre-old）」，這個階段。年齡分界只是統計上的參考，並不會真的到了幾歲，才會有突然衰弱的感受，而是漸漸感覺到體力不如以往。依照身體轉變的程度，大致上可把老年期分為初老、中老及老老三大階段。

初老：略微感受生理機制的衰退，或者有些治療就會好轉的積年之疾，但不影響整體的健康狀況。心理狀態是保持在積極有活力的狀態。初老階段仍可以從事正職或副業，退休者也有體力照顧家中長輩，只要生活規律，並不會有太大影響。

中老：慢性病或老化影響身心功能，變得較不活躍。有些生活細節需要有人陪伴或照護。例如，如廁時、走樓梯需要有人攙扶。對近期發生的事情較難記得、或者容易分心

老老：一天內需長時間坐輪椅或臥床，行動不便，日常生活無法自理，需看護或安養機構提供照護。台灣平均需要他人照顧的老老期約為9年，而全球老人的老老期平均約為8至12年。

在規劃老後的家，主要聚焦在初老期及中老期對空間的需求，但期望在宅終老的人，則要讓這個家有老老期的預備能力。

臥室到「浴廁、廚房」維護尊嚴的空間鐵三角

在40歲到60歲這個階段，檢視自己的身體狀況、參考家族病史，較能預先規劃所需要的空間特性。

從生理狀況來看，例如家中母親、外婆及奶奶，都有腰椎、膝蓋退化甚至開刀的狀況，那就要有心理準備，家族的膝蓋、腰椎比別人脆弱、更早老化，應該找有電梯的住家、或者安裝樓梯升降椅。在心理上，我喜歡家中一目了然、不要隔來隔去，因為對自己的了解，在規劃客餐廳跟臥室，就會盡量整合，避免有太多的隔牆。

類似上述與空間有關的生理限制及心理偏好，從中年會延續到老。都要事先檢視清楚。

老老期的長輩，已邁入臥床或坐輪椅階段，心智上也有退化或異常現象。完全癱瘓或鎮日臥床者，多送至安養機構專業照護。至於可由看護與親友照顧的長輩，則可透過空間規劃、在家中安然度過老老期。

Photo Credit：原點出版 熟年的體力衰退，裝修時得將最常使用的衛浴與臥室做鄰近安排。

Photo Credit：原點出版 臥床的高齡者，可在天花板安排軌道吊掛，移至衛浴方便沐浴。

初老、中老、老老的身心狀況判讀法 初老： 身心健康、大致良好

有些仍從事正職或兼職工作

能自主照顧及照顧長輩

樂於參與社交活動及學習 中老： 身體功能下降

社交活動減少

需促進或復健輔助 老老： 需半日或全日照顧

身體功能衰退臥床

神智不清

我外婆的老老期明顯出現在外公過世當年。外公過世半年之後，她在體力及心理上都有明顯衰退趨勢。她的被照護時間僅6年，就在睡夢中過世。這段期間，她幾乎都坐在客廳沙發上，不太說話，每天上午媽媽和看護推著輪椅，帶外婆一起出門散步，當時的狀況，仍在可攙扶狀態下走幾步如廁。

在老老期這個階段，不外就是睡覺、沐浴及排泄，因此空間的規劃，要以便利照護者為主，達到「輔助照護」、而不是「妨礙照護」。尤其，照護者若是家人的話，不便的空間，長年累積下來容易造成身心俱疲。

因此，規劃老後的家，建議以「水區」為核心，廚房、浴廁的管線配置底定後，以後盡量不要大改，讓臥室、廚房、浴廁形成鐵三角，照護者走幾步就會到，不必為了一杯水舟車勞頓。

若受限於條件，則也可選擇家中有衛浴的套房（通常是主臥），再於臥室設置小吧台、小廚房，方便看護者準備長輩的臨時性營養品。

浴廁門可一開始就先做成水平拉門、取代推拉門，使用較方便。全室天花板不做多餘綴飾，若將來有需要，也方便安裝天花板軌道升降椅。

相關書摘 ►《後半輩子最想住的家》：自在舒服的分開住，勝過委屈求全的孝親房

書籍介紹

《後半輩子最想住的家：先做先贏！40歲開始規畫、50歲開心打造，好房子讓你笑著住到老》，原點出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：林黛羚

這本書想寫給的對象其實再明確不過了！是鎖定在38～55歲、以「預計透過搬家或第二次翻修，創造住到老的家」的屋主。若要再更進一步聚焦，還包括「預計接長輩來住或住附近」、「僅與伴侶同住或獨居」及「想過簡單安全的老後生活」的人。

後半輩子的居所，在購屋或裝修之前，首先要確定的是：自己住、還是跟別人住？這問題最好即早決定，以便在空間上儘早規劃、及早適應。

因此，書中第一單元，從打破一般在宅養老、高齡住宅常見各式的迷思切入。告訴你，熟年的家不是養護中心，而是讓人可以越住越開懷、行動更靈活自如的好居所。如何讓自身興趣與家空間結合、空間移動不費力、取物置物很便利，甚至要讓機能設備充滿愉悅的美感......這些，才是最應該注重的。

此外，本書更希望協助讀者以較少的預算負擔，較少的裝修更動，逐步計畫，踏實著手後半輩子的好居所。

因此，書中拜訪了7位已經實踐了老後夢想的家的屋主，例如：設計師小曼，為腳力退化的80歲母親調動家的格局，走路更省力；60歲退休的阿俊，家中多了木工房，老後的理想家具自己動手做；阿瑤與小郁將住了8年的舊家改造，創造新的機能，更適合老後的彈性變化；40歲的奈麗，將斷捨離帶入空間中，無形中減少了更多時間與金錢的負擔……

這些早早開始計畫、不再受限於不便的空間，舉手投足更為靈活、好好打造後半輩子的家的人，在可以預見的未來，都能笑著住到老！

Photo Credit：原點出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航