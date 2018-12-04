《大清帝國與中華的混迷》導讀：何謂「中華」或「東亞」，無一不是清帝國的遺緒

清朝大概是中國歷史上，最常被大眾傳媒作為素材的年代，就以影像為例，無論電影或電視劇，不管是從過去的瓊瑤劇到今日的穿越劇，我們看過無數男演員薙光前額裝上長辮，女演員戴著誇張的頭飾，在螢光幕上訴說著各式各樣的故事。這些故事或者動人，但往往以劇戲效果為重，尤其涉及清朝皇室，多半夾雜著大量的失真，即使有些劇組刻意強調細節的考究，最後的成果仍是當下想像的投射。

不管是皇親國戚或市井小民，「清裝劇」就真的只有外表裝扮（許多時候連裝扮都充滿錯誤），演員演出的是一則現代的故事，裡面沒有滿漢的差異，沒有國家治理必然的張力，取而代之的，只有無關痛癢、騙取收視率的小情小愛，和把天下大事簡化為勾心鬥角的人治觀點。換句話說，清朝雖然反覆出現在通俗文化之中，但只是人們加深了人們對清朝的誤解，也或許從一開始，廣大的閱聽人就從來沒有理解歷史的興趣。

這似乎也是沒有辦法的事，「所有歷史都是當代史」，連專業研究者對過去的關注，在專業歷史知識的探索過程中，也都直接或間接反映出對當代議題或視角的關切，更何況對於一般通俗文化，訴諸於情感的刺激往往比生硬厚重的理性論辯，更能吸引人們的目光。在這樣的邏輯下，在大眾文化中反覆出現的清朝身影，反而使清代成為「最熟悉的陌生人」，人人都能用「四爺」稱呼著清代皇帝，然而又必須面對著「你的皇帝不是歷史裡的皇帝」的困境。這幾年學界熱議的「新清史」議題，即從漢化深淺的角度，討論如何觀看滿清政權作為異族統治的本質，究竟該視為漢族王朝或置於內亞帝國，這種種繁複糾葛的論辯，似乎又是另一場象牙塔裡的風暴，和一般大眾或流行文化的關懷，還有著遙遠的距離。

如何拉進專業研究和大眾之間的距離，或許是永遠無解的大哉問，要不失專業又同時不媚俗，中間的尺度該怎麼拿捏，將持續不斷考驗著學院內的研究者和學院外的普及推廣者。

平野聰教授的《大清帝國與中華的混迷》，某種意義上，選擇了直球對決的進路，在文化史及相關延伸領域當道甚或有些泛濫的年代裡，以政治外交史這現代歷史學形成的起點，提供了日本觀點的清代史新詮釋。如果政治外交史是作者在專業上的姿態，那麼在面對大眾的策略上，則強調清代史和當前中國和東亞世界不可分割的連續性，許多眼下無解的難題，當然又各自的脈絡，但在更根本、底層的層次──也就是本書反覆追問的「何謂中華」或「何謂東亞」，無一不是清帝國的遺緒。

在這樣的認知下，看待清帝國就不再只是思古之情的回顧或歷史知識的補足，本書的每一句每一段，最終都導向著此時此刻我們所身處的亞洲，不管是令人感到悲觀或樂觀的因素，都能在清朝史析理中找到源頭。以「切身感」拉近讀者和大清帝國間的距離，作者也一改學術寫作常見的自我淡化，即將作者個人的「我」刻意抹去，不在文字表象上流露太多主觀的感受或情感，作者不時會表露出個人的經歷、情緒和意見，這樣的主客觀交錯編排，使本書有著不同於同類著作的獨特神采，與其說是學術書，倒不如更接近時下流行的非虛構寫作。即使在講談社「興亡的世界史」叢書中，雖然有許多作者會不時使用相似的筆法，但類似作者如此大篇幅的使用仍屬罕見。除了作者的精心安排，也顯示了「大清帝國」作為課題的特殊性質。

換句話說，作者一方面在處理歷史問題，另一方面則在不斷關注著「東亞」充滿高壓和衝突的現狀。更具體來說，是將大清帝國歷史課題的討論，轉換為如何跳脫民族國家的架構，重新拯救出「東亞」。

Photo Credit: 八旗文化出版 嘉峪關 位於長城最西端，亦為絲路重要的交通要衝。

全書從長城的象徵意義談起，刻畫出長城內漢人對城外內亞人們的恐懼，代表著在作為政權的漢人王朝和作為文化的中華文明之間的矛盾，並在20世紀後被賦與了民族主義的色彩。以此為起點，討論著「華夷秩序」這種以漢人文化為高高在上的二分思想，如何經由體制的層層運作，形成「教化」和「漢化」的觀念，替東亞留下了深遠的影響。由滿州人所主導的大清帝國，建立了以內亞為主體的帝國，在征服中華帝國的過程中，打破並挑戰著不可動搖的華夷秩序。作者從地緣政治的視角，指出「清開始支配漢人區域一事，代表漢人社會從『東亞』的『中心』，轉變為內亞的『邊陲地帶』；在這之後很長的一段時間，清都是所謂『內亞帝國』之姿遂行發展。」

清帝國政權的運作，是將內亞人民和滿人置於同一皇帝下統治，傳統中華帝國的運行機制，在作者看來作用有限，以藏傳佛教凝結內亞的力量，或許才產生了更直接的作用。清帝國的雙軌制度，帝國內部不同族群政治的體現，以雍正帝為例，他不僅要成為「中國式文化人」也要成為「藏傳佛教文化人」，和漢人傳統相比，滿州人可能才是他傾心的認同，也因此才有書中提及《大義覺迷錄》的爭論。他的繼任者乾隆帝則面臨了滿州舊俗要如何維持的挑戰，他三申五令要滿人不要忘了自己的傳統，於是他重新樹立起長城的隔絕效果，並大興文字獄要去除「夷狄」歧視，在國勢衰退下應對境內兩大族群的關係，成為乾隆帝施政最大的難題。

從白蓮教之亂開始，標示著清代盛世的結束，「近代」夾著船堅炮利來到了東亞，衝擊著由內亞和漢人所共構的帝國，一連串的戰爭，傳統「天下」的觀念走向終結，當建立「主權國家」成為必然步驟，在和世界各國媾和簽約走向「萬國公法」體系的歷程中，「中華民族」的觀念被建立，滿人成為被革命的對象，也促成了華夷觀念變向的捲土重來，要貫徹這「想像的共同體」，消滅境內的多族群差異成為首要，清帝國的兼容共存不復存在。

最後匆匆的結語，難以看出作者的關懷，反而在2017年學術文庫版後記，有更直接的表述，對執當「天下」的大清帝國到以近代民族國家興起「中國」之間，作者有著深沈的不安，兩大強權之間的異同，留由讀者細細體會。無論如何，這都是一本「論」多於「述」，站在政治學的立場可能比史學多一些些，但這正是本書在閱讀上所能給予思想上刺激之處，那些過往在教科書或大眾傳媒上熟悉的史事重新被賦與的新義，並無時無刻不忘提醒讀者，我們永遠是立足現在回望過去，那歷史之鏡間接折射提醒當下的危機。

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書籍介紹

本文摘錄自《大清帝國與中華的混迷：現代東亞如何處理內亞帝國的遺產》，八旗文化出版

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作者：平野聰（ひらの さとし）

譯者：林琪禎

「清」的本質是什麼？

它如何從尊重藏傳佛教的「內亞帝國」，演化為用經世儒學自救的「近代東亞帝國」，再演化為一個叫「中國」的民族國家？

製造出「中華的混迷」的帝國又如何被「中華」史觀所吞噬？

華夷思想的大明．「中外一體」的大清．被「中華主義」支配的中國——包括台灣、琉球、韓國在內的，充滿矛盾和對立的現代東亞，如何處理乾隆皇帝的巨大遺產？

東北亞的梟雄、努爾哈赤率領的滿洲人國家，越過長城而征服漢人，建立了大清。大清之所以能擁有廣大領土，並非因為是「中華文明」的代表者，而是因為獲得藏傳佛教支持，才能治理西藏與蒙古。大清的本質是「內陸亞洲的帝國」而非「中華帝國」。

然而，當19世紀西方列強抵達東亞時，帝國面臨到必須轉變為「近代主權國家」的難題。在清末的混亂中，民族國家「中國」的樣貌隨著排滿的思想逐漸浮現，但究竟「中國」該具有怎樣的型態，始終莫衷一是。

在如此「混迷」的狀態中，東亞最大的國家，從「內陸亞洲帝國」演化為「近代東亞帝國」；從多元文化的帝國發展成「中華」社會的近代國家。如今，東亞國際社會的矛盾與緊張關係，皆來自這個叫做「中國」的國家不完全的轉型過程。

《大清帝國與中華的混迷》能夠帶給台灣讀者什麼啟示？

台灣該如何正確理解清帝國？以及台灣身處今日「東亞」何種位置？都必須追溯「大清帝國與中華的混迷」這一主題，從中找到答案。

本書的啟示是：

從康熙征服台灣到光緒割讓台灣，是一段作為「內亞帝國」的大清據有台灣，及在近代國際關係體系中轉型為「近代東亞帝國」的大清放棄台灣的歷史。作者認為，如此跳出中華的羈絆，在內亞史和東亞史的框架下才能找到「台灣的定位」。

來自日本講談社的全球史鉅獻

《大清帝國與中華的混迷：現代東亞如何處理內亞帝國的遺產》屬於日本講談社紀念創業100週年，所出版的「興亡的世界史」套書第18卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九