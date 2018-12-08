《時間經濟學》：事情老是做不完，你的工作「虛胖」了嗎？

文：美崎榮一郎

幫「虛胖」的工作做體檢

我在前面提過，為了不讓優先順序崩毀，以便工作順利進行，我們必須將工作的量減少到自己的處理能力範圍內。

為此，不做無謂的工作是很重要的。可是，如果不是有一定權限的人，要做到這一點也很困難。

大略判斷不去做某些工作，是可以創造出更多時間；可是要做如此劇烈的改革，衍生的困難可能比創造出的時間更多吧。

能在這種時候派上用場的，就是「工作的分割和重組」的思考方式。

將這個思考方式化為行動，就算主要工作沒有減少，也能篩選出花費時間的工序，達到「省力化」。

讓我舉一個自己的例子。

我從事的是顧問和演講等工作，所以常會收到諮詢的委託和「是某某某介紹我的」等聯絡。

這個時候，我會一邊吃午餐，一邊聽對方說明。我每天都會吃午餐，所以就將這段時間與開會結合。不過隨著數量增加，我的時間就漸漸被「安排這些會議」給消耗掉了。

於是，我便試著將一連串的流程分割如下：

1、收到諮詢等委託的郵件

2、閱讀郵件

3、打開工作日誌，確認午餐時段有空的日期

4、尋找便於前往午餐前後行程的地點

5、回覆時間、日期和地點

6、尋找能在該地點進行午餐會議的餐廳

7、預約午餐的餐廳

8、告知對方午餐的餐廳

9、在日誌中寫下「暫定約會」

10-1、若對方回覆OK，就將「暫定約會」改為「正式約會」

10-2、若對方回覆不行，就回到「3」

長年以來，我都是依照這個流程來處理午餐的商務約會。在這樣分割工作之後，我計算了每項工序的時間，試著重新思考其中瓶頸在哪裡。

結果我發現，在這個流程當中，最花時間的就是6～8，也就是尋找餐廳、預約並告知對方。

這些其實都是遠離「為了接受顧客的諮詢而決定見面日程」這個本質的作業。我該為對方提供的，是見面說話的時間。對方並不期待我去選擇並確保適合會議的午餐地點。

也就是說，這是「用不著我來做的作業」。

於是，我便將6、7、8的作業交給對方了。

結果，流程成功簡化如下：

1、收到諮詢等委託的郵件

2、閱讀郵件

3、打開工作日誌，確認午餐時段有空的日期

4、尋找便於前往午餐前後行程的地點

5、回信告知日程和地點，並提出「希望在附近的餐廳開會」

6、在日誌中寫下「暫定約會」

7-1、若對方回覆OK，就將「暫定約會」改寫成「正式約會」

7-2、若對方回覆不行，就回到「3」

換成這個新的流程之後，比起過往至少省下了20分鐘。

各位或許會覺得也才20分鐘，但是我一天會收到好幾筆相同的委託，所以在委託較多的日子，就能為我自己創造出超過一個小時的時間！

「時間」是不讓優先順序崩毀的重要資源之一。簡化了這個流程，也就大幅增加了我處理高優先順序工作的時間。

就像這樣，將平常覺得理所當然的工作，分割成多道工序，並試著計算各道工序的時間之後，我們就會察覺自己在「不需要做的工序」上花了多少時間。

如果察覺了這樣的工序，就要毫不猶豫地立刻停做。反覆進行這樣的過程，就能為自己創造出大量的時間資源，並得以挪用在高優先順序的工作上。

省略哪個步驟，效率提升最多？

到這裡為止，我已經告訴各位要分割工作，不做沒必要的工序了。如果使用這個方法，就算不是管理階層的人，應該也能擠出時間吧？

在這裡，就讓我告訴各位「不做什麼工序，能獲得最佳效果（效率）」吧。

直接說結論：不做「伴隨判斷的作業」，就能得到最佳的效果。

我在前面提過，「判斷」這個行為需要時間、集中力等許多資源。

舉例來說，假設眼前的籃子裡放著紅球和白球，你要在20秒之內盡量把籃子裡的球拿出來，愈多愈好。

這時如果不管球的顏色為何的話，你應該可以拿出相當大量的球。

然而，如果設下了「只拿紅球」的條件，你能拿出來的球數，可能就會大幅地減少。

即使同樣是把球拿出來的作業，光是多了「判別紅球」所花費的時間，就會導致行動的速度嚴重降低，何況更複雜的工作？

以剛才的例子來說，尋找午餐會議餐廳的工序就伴隨著多個判斷。

離車站近嗎？

地點好找嗎？

餐廳會不會太小？

氣氛適不適合說話？

料理的價錢是否合理？

是否預約得到？

就像這樣，包含了很多非思考不可的事項。一一分割這些事項之後，選項就會無限增加，導致判斷更花時間。

如果是與工作的本質有關的判斷，倒是無妨；然而為了並非如此的事項花時間判斷，則根本毫無意義。

請各位一定要分割自己的工作，重新檢視是否有「伴隨沒必要的判斷」的工序。

本章講述了利用把工作分割成更小單位的工序，來將重要度低的作業編入平常的事務順序安排中的方法，以及簡化工作本身的方法。

各位或許會覺得簡化工作的技術和本書的主題並無直接關聯，其實如同前述，如果沒有時間的資源，工作的優先順序就會亂掉，因此將工作簡化的技術非常重要。

還請各位務必要妥善用於每天的工作之中。

書籍介紹

《時間經濟學：最佳工作時序白金四原則，讓時間價值極大化的「鬼速工作術」》，方言文化出版

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作者：美崎榮一郎

譯者：羊恩媺

高達90%的人在安排工作時，都遵照一般商管書籍介紹的「四象限法則」：將該處理的工作分成「重要且緊急」、「重要但不緊急」、「不重要但緊急」、「不重要也不緊急」四個象限分類，從「重要且緊急」的工作開始處理。

你是不是也在這90%之中？上班時總是優先處理重要且緊急的工作。然而工作依舊做不完，每天總是最後一個離開辦公室，為什麼？

經費結算、填報表、電話應答、郵件往來、內部溝通……。即使知道要以重要的工作為優先，不重要的工作還是非做不可；但前一件急事還沒完，新的急事又來，而那些看似不重要的工作就愈堆愈高，這就是現實。固執於重要緊急的工作，只會使日常庶務停滯，讓你永遠被瑣事追著跑。

Photo Credit：方言文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航