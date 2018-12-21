突破經濟封鎖的小紙片：郵票上的北韓

2018年迄今，北韓的新聞資訊仍然猶如連續劇般，情節高潮迭起，跌宕起伏，盤桓在媒體版面之上。不過回歸問題核心，北韓與國際社會爭執的焦點還是能歸納為「無核化」與「經濟制裁」兩大議題。

無核化牽動東亞乃至環太平洋的政治與軍事格局，但對北韓人民來說，攸關國計民生的經濟發展才更為真切「有感」。對此，北韓領導人金正恩近來無論是在平壤的都市更新上，興建未來科學家社區，開設許多過去未有的異國料理餐廳，亦或是馬不停蹄地視察各地經濟特區與農田工廠，無不釋放出「拚經濟」的訊息。

花招百出拚經濟

只是畢竟仍處於聯合國經濟制裁時期，北韓為突破封鎖、爭取外匯，除加大開放國內旅遊景點，吸引各國觀光客外，也有不少堪稱「花招百出」的外貿措施，如在海外設立國營餐廳、國際動畫代工、出口外勞、赴海外打造巨大銅像與全景博物館畫作等，此處還不包含真偽難明的北韓製「超級美鈔」或走私軍火等地下經濟。

不過我萬萬沒想到，北韓甚至還如同歐洲小國般也以發行郵票來爭取外匯。由於赴北韓旅遊目前僅能團進團出，免不了會有購物點，除了知名的開城人參、春香牌化妝品或一些天然藥材可做伴手禮外，北韓紀念品中價格最平易近人的莫過於北韓郵票、郵冊與明信片等郵品。

郵票堪稱是「國家的名片」，同時是有價證券的一種。簡單來說，紙鈔須以政府信用為擔保，還有通貨膨脹影響國內經濟的風險，但販售郵票，由於生產成本低廉，根本趨近於無本生意，且北韓對國內管制嚴格，通信、通訊甚至通行都有監管，北韓的特種郵票純粹是以外國客戶為標的，擺明是來「掙錢」的。

Photo Credit:高紹沖提供

北韓郵票簡史：個人崇拜之路

朝鮮半島自1884年起發行郵票，遭日本殖民後使用套印「朝鮮」字樣的日本郵票，直到1946年北朝鮮人民委員會才發行首套普通郵票（北韓於1948年才建國），為「木槿花」和「三仙岩」圖案之郵票，但同年北韓郵票便開啟個人崇拜之路，發行首套紀念郵票，金日成肖像赫然成為主題，不過較為特別的是金日成背後竟襯以韓國的「太極旗」，下書「解放一週年紀念」（應指日本1945年投降一週年）中文字樣，顯示其大時代交替的獨特氛圍。

之後北韓1948年建國後的1950至1970年代，郵票主題繼續謳歌革命與領袖，細數北韓領導人的功績與建黨、建軍、建國之歷史，圖案也是如同北韓各地可見的宣傳畫般色彩與用語風格強烈，以宣揚社會主義之美好。

但1980年代以後，郵票主題面向愈加廣泛，內容更拓展至科學、經濟、體育、民俗等，甚至連北韓的動植物郵票都所在多有，並發行諸多見證蘇聯科技發展或北韓與中國領導人友好互訪的郵票。

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志在外銷：台灣巨星鄧麗君登上北韓郵票

此時北韓郵票已有意識地志在外銷，1981年竟發行慶祝查爾斯王子與黛安娜王妃大婚紀念郵票，1996年發行台灣超級知名藝人鄧麗君郵票，上書「華人歌星鄧麗君」，當時我在拍賣網站一見到可是驚為天人，馬上下訂！

而且有時北韓郵票為「體貼」外籍人士，部分圖案主題還會非常國際化地以韓、中、英三國文字呈現，讓外國客戶一目了然。

更因中國經濟崛起與兩國深厚因緣，北韓郵票在中國有專門銷售渠道，設計上也開始迎合中國市場。1999年北韓與中國聯合發行金剛山與廬山郵票。2008年發行北京奧運會紀念郵票。2010年也發行上海世界博覽會紀念郵票。

不過最特別的是這段期間金正日接班態勢初成，金正日開始佔據郵票版面，即使金日成仍在位，但金正日出現的頻率已大幅提高，可見小小郵票也是北韓重要的宣傳工具之一。

突破經濟封鎖的小紙片

同樣的情形於金正恩2012年上台後仍繼續保持，對領導人及主權的尊崇猶在。2004、2014年兩度發行獨島主題郵票，彰顯對獨島的主權。但金正恩更積極於突破經濟封鎖，將1959年成立的萬壽台創作社，於北京798藝術區開設「朝鮮萬壽台創作社美術館」，販售畫作與郵票。

同時台北2016年世界郵展，北韓官方的「朝鮮郵票社」也來台參展，由於太過特殊，竟造成台灣民眾搶購，耗費上萬元購買郵票者大有人在。

並因應北韓建國70週年，於2018年將原先能展出六千餘套郵票，雖不及台北南海路的郵政博物館的北韓郵票博物館擴建，新穎的展廳除能接納更多遊客，更是北韓郵票的營銷中心。

而金正恩上台後的北韓郵票另一特點在於對國際的宣傳味道更為濃郁且即時。2017北韓導彈危機時，發行試射成功等軍武慶祝郵票。2018年金正恩首次出訪中國，回國後神速發行郵票大肆宣揚。文金三會後同樣已規劃發行郵票紀念。

我今年在北韓紀念品店時便看到店員拿著金正恩訪中郵票高調出售，且真有許多中國遊客買單，連我也買一套紀念，價格不算便宜。但後來我不經意瀏覽中國拍賣網站竟發現有同款銷售，價錢僅四分之一，只能說北韓的生意頭腦不能小覷。

題外話，在紀念品店購買的郵票與在平壤羊角島國際飯店國際郵局買來寄明信片的郵票大不相同，內外銷郵票壁壘分明。且我僅在北韓平壤羊角島國際飯店寄明信片成功過，赴平壤以外都遭拒絕。並依我幾此自平壤羊角島國際飯店寄明信片至台灣的經驗，也需約莫一個月方能抵達。北韓對外通信仍是保密到家。

另外，2018俄羅斯世盃足球賽，北韓並未進入會內賽，本應事不關己，卻仍舊發行郵票紀念，但這根本不足為奇，早在1982年西班牙世足賽，北韓就曾如法炮製，一切都是環繞著創造外匯此一目標進行。

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方寸之間也能見證北韓的變化

總體來說，北韓郵票的政治意味濃郁，但這恰恰成為其特色，其發行與否與內容都有學問。北韓長年於6月25日發行「反美共同鬥爭月」郵票，但原訂於2018年發行之郵票卻臨時取消，北韓將列入發行計畫之郵票取消本已極為罕見，甚至還進一步要求停止出售並收回歷年的反美郵票。

在建國70週年大慶時，也僅在9月發行毫無核武、導彈等與過往大相逕庭並無展現軍事實力的紀念郵票，隨後推出阿里郎式大型團體操「光輝的祖國」郵票。

北韓竟「細心」到以郵票釋出善意，營造出北韓與國際社會的新形態關係。方寸之間，竟也蘊含著北韓的深刻用心。郵票上的北韓，不失為認識北韓的媒介之一，更是如同這個謎樣國度，神秘卻又精彩絕倫！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航