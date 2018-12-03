為什麼坐飛機的時候耳朵會痛？

不知道大家有沒有試過坐飛機的時候會耳朵痛，又耳嗚又聽不到？文科生就經常有這個問題。到底為什麼坐飛機會耳朵痛？

原來人體的耳朵有平衡耳內同耳外（環境）氣壓的功能。一般來說在平地上，中耳內的氣壓會和大氣的氣壓一樣（即使有分別也是極微量，negligible）。

但是當我們坐飛機時，由於飛機起飛或降落時急速爬升或下降，使大氣氣壓的轉變過快（大氣氣壓會隨著高度而轉變），這時候我們需要依靠身體裡的特別通道去平衡氣壓。

我們人體有一條通道用作平衡耳內和耳外力，叫做耳咽管（Auditory/Eustachian tube），這條通道接駁著中耳（middle ear）和鼻咽（nasopharynx）。但這條通道的開口其實並不大，所以有時候當飛機升降太快時，氣壓平衡的速度不夠快，使鼓膜（eardrum）並未能好好地震動，而氣壓差的壓力會令我們感到耳朵痛。

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好了，那麼我們耳朵痛是可以怎樣處理呢？

進行吸食或吞食的動作，這些動作有助打開耳咽管，讓氣壓加快平衡； 打呵欠，原理同上； 咬香口膠、原理同上。

這些是比較簡單的方法去開通耳咽管，吞咬、呵欠相信應該難不倒大家。但有些時候，即使做足吞咬、呵欠仍然解決不了耳朵痛，那怎麼辦？

在這種情況下可以考慮做一個動作，叫做「伐氏操作」（Valsalva maneuver，或譯努責效應）。動作如下︰

閉上嘴巴； 捏住鼻子； 然後用鼻呼氣。

由於你的鼻子和嘴巴都已合上，空氣只能透過耳道流通。如果動作正確的話，耳內的氣壓便會平衡，你也會發現耳朵不痛了。

注意︰

如果有任何上呼吸道系統感染症狀或任何耳鼻喉科疾病、鼻竇炎等等，切勿嘗試伐氏操作；

請非常溫柔地嘗試再慢慢增加強度；

如果使用後感到不適請立即停止。

祝大家有個愉快的旅行，不受飛機耳的影響，同耳朵痛說byebye ❤️

最後，如果耳朵坐完飛機後持續痛、耳嗚和喪失聽力，請盡早就醫。

本文獲授權轉載，原文見作者Facebook專頁。

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責任編輯︰鄭家榆

核稿編輯︰王陽翎