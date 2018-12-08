《于丹：在最美時候遇見最美古詩詞》：江畔何人初見月？江月何年初照人？

文：于丹

江月何年初照人

說起中國詩歌中的意象，如果讓我們只選取一個最典型的，我們一定會想起頭頂上的那一輪明月。

李太白問：「青天有月來幾時？我今停杯一問之。」他在唐朝停下的這只酒杯，被蘇東坡在宋朝遙遙接起，「明月幾時有？把酒問青天。」一停一接之間，何止兩次追問。

我們的古人，對頭頂的那輪明月，有著無窮追問，寄託無限情懷。

江天一色無纖塵，皎皎空中孤月輪。

江畔何人初見月？江月何年初照人？

人生代代無窮已，江月年年只相似。

不知江月待何人，但見長江送流水。

張若虛在《春江花月夜》中追問，相比人生的短暫，江與月都是長久的、不變的，人與世界最初的相遇，發生在什麼情景之下？究竟是誰，哪一位遠古的先人，發現了江月的美？究竟是什麼時候，在生命最初的美麗狀態下，江月發現了人？流光在生命中悄悄逝去，我們的心在明月照耀下，不停地探尋——有迷茫，有歡喜，有憂傷，一切都被明月照亮，從人與月的最初相遇，一直到張若虛的發問，直到明月照耀我們的今天。

張若虛的問題有答案嗎？其實，發問本身就是它的意義。

聞一多先生在《宮體詩的自贖》一文裡說：「在這種詩面前，一切的讚嘆是饒舌，幾乎是瀆褻。」作為一位現代詩人，聞一多先生用詩一樣的語言，表達了自己對千年之前的張若虛的深刻理解：「更敻（xiòng，ㄒㄩㄥˋ：遠、遼闊。）絕的宇宙意識！一個更深沉、更寥廓、更寧靜的境界！在神奇的永恆前面，作者只有錯愕，沒有憧憬，沒有悲傷。……『有限』與『無限』，『有情』與『無情』——詩人與『永恆』猝然相遇，一見如故，於是談開了。」

《春江花月夜》之所以讓人如此讚嘆，是因為它道出了我們少年時心中都有的疑惑。但是這一生到老，我們都沒有答案，我們也不需要答案。還是在這篇文章裡，聞一多先生說：「對每一問題，他得到的彷彿是一個更神祕的更淵默的微笑，他更迷惘了，然而也滿足了。於是他又把自己的祕密傾吐給那緘默的對方……」

有時候，只有在明月之下，我們才會有這種奇妙的感受：一方面，我們感到了生命的迷茫；另一方面，我們在迷茫中感到了心靈的陶醉。人生有著無數無解的困惑，但是在月光之下，現實與審美的邊界、人生與夢幻的邊界，還有其他區隔著我們和世界交流的邊界，都變得模糊了。我們就在這流光之中，看世界，看歷史，更洞悉內心。

今人不見古時月，今月曾經照古人。

古人今人若流水，共看明月皆如此。

唯願當歌對酒時，月光長照金樽裡。

這是李白在《把酒問月》中，停杯一問的答案嗎？

在這一輪中國的明月前，無論是張若虛，還是李白，還是聞一多，無論是今人還是古人，中國人心中所有的珍惜，都被明亮地照射出來。

向明月學一顆平常心

中國人之所以對月亮情有獨鍾，也許是因為月亮那種特殊的質感、獨到的美麗。它是柔和的，它是清澈的，它是圓潤的，更重要的是，它是不斷變化的。

我們想想看：在初一，古人稱為「朔」的日子裡，我們幾乎看不見月亮；初二以後，細細的一點點月痕露出它的內芽，然後逐漸豐滿圓潤；直到十五，古人稱為「望」的時候，它如同冰輪，如同瑤臺的鏡子，變得那麼豐滿，那麼圓潤。月亮周而復始地變化著。從「朔」，經過「望」，再抵達「朔」，完成一個循環，就是一個月。這就是中國的陰曆。月亮的這個週期，

是一種循環，隱喻著一種不死的精神。大家最常聽到的關於月亮的神話，就是「嫦娥奔月」——因為吃了長生不死之藥，嫦娥飛到天上，居住在月宮；在月亮上有一棵婆娑的桂樹，吳剛一斧接一斧地砍著這棵樹，樹砍而復合，合而復砍。所以，月亮代表著一種流轉循環的永恆與輪迴。

在中國的哲學裡，月亮的這種變化是一個主題，甚至可以說，認識明月是中國哲學的一個命題：大地之上的天空，黑夜的月亮和白晝的太陽形成平衡，它們的形象被遠古的中國人提煉為「陰」與「陽」。中國人講究陰陽平衡，《周易》說：「一陰一陽之謂道。」世界上的一切匹配都在平衡之中，「廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月。」太陽是什麼樣子？我們每天迎著東升旭日去上班去工作，看見的一輪太陽永遠是穩定的，熱烈的，圓滿的。它永遠給予你光和熱，給予能量，促使人們發奮進取。中國人從太陽那裡學到了一種進取心。

但是在月亮之下，我們總是在休息，在獨處，或者沉沉睡去，忽略了這一輪萬古明月。就在一片寧靜之中，我們發現月亮高懸在空中，它的陰晴圓缺，有著諸多面目，和太陽的永恆形狀不一樣。在它的週期性變化裡，在它的陰晴圓缺中，我們品味著時光的承轉流變，命運的悲歡離合，我們學到了平常心。

人向太陽學會了進取，在這個世界上可以奮發，可以超越；人向明月學會了沉靜，可以以一種淡泊的心情看待世間的是非坎坷，達到自己生命的一種真正的逍遙。

月亮的這種陰晴圓缺，折射到世界萬物和人生百態上，就是老子說的：「物或損之而益，或益之而損。」有的東西殘缺了，實際上它獲得了另外一種「圓滿」——月亮只有一彎月牙的時候，是一種「損」，一種缺失，但它已經蓄滿了生命，正在邁向圓滿，這就是「損之而益」。有的東西圓滿了，完成了，實際上卻逐漸走向殘缺——圓月當空，流光瀉地，是一種璀璨，一種「益」，但它的力量已經達到巔峰，無力再更圓一些、更亮一些，只能慢慢消瘦下去，這就是「益之而損」了。用一種辯證與變化的心情去看明月，再把這樣的目光移到世間，我們就知道怎樣完成內心困惑的消解和平衡了。

正是因為這樣的滿而損、損而滿，盼望了很久之後，最圓滿的日子——十五的月圓，就成了中國人心靈的寄託。尤其是中秋，一年中最美、最大的月亮高懸夜空，總是引得人們思緒飛揚，感慨萬千——

萬里清光不可思，添愁益恨繞天涯。

誰人隴外久征戍？何處庭前新別離？

失寵故姬歸院夜，沒蕃（bō，ㄅㄛ）老將上樓時。

照他幾許人腸斷，玉兔銀蟾遠不知。

這就是白居易眼中的《中秋月》。明月皎皎，清輝萬里，到底它藏了什麼樣的祕密，徒增一段段憂傷離恨，人在天涯，月在天涯，到底它把清光灑在了誰的心上？

「誰人隴外久征戍？」——是那些遠遠戍邊久久未歸的人。「何處庭前新別離？」是誰在月光下道別？是誰又新添一段眷戀相思被明月照亮？「失寵故姬歸院夜」，如花的美人年老色衰，失寵之際回到深深院落，只有明月岑寂相伴。「沒蕃老將上樓時」，那些流落在異邦他鄉的戍邊將士，此時在異鄉獨上高樓，他們望見的可是照著故鄉的月光……

這都是一些人生失意之人。也許，人得意的時候更多是在太陽下花團錦簇、前呼後擁，而在失意的時候，才知道明月入心。「照他幾許人腸斷，玉兔銀蟾遠不知。」月宮的玉兔銀蟾真知道人間的心事嗎？其實，只是人生有恨，在中秋月夜都被明月勾出來了而已。

沉沉靜夜，我們的心事更容易被月亮勾勒出來。平日裡忙忙碌碌，忙的都是眼前的衣食住行，我們的心事被忽略了多久呢？那些讓我們真正成為自己的夢想、心願、遺憾、悵惘，它們還在嗎？只有在夜深人靜的時候，我們不圓滿的人生，我們隱藏的心事，才會探出頭來，被明月照耀得纖毫畢現。

蘇東坡也有一首《中秋月》：「暮雲收盡溢清寒，銀漢無聲轉玉盤。此生此夜不長好，明月明年何處看。」以一種忐忑的憧憬，從暮雲沉沉的時候就在企盼，雲彩漸漸消歇下去，清寒之光流溢出來，終於，皎皎的月輪，彷彿潔白玉盤，在靜謐的天空緩緩轉動。面對這樣的美景，詩人的心居然有一絲隱隱的疼痛，隱隱的不甘，「此生此夜不長好，明月明年何處看」，這美麗的夜晚終將會過去，相比起顛簸的人生，這種美麗是何等短暫，多麼希望人生像今夜一樣「長好」啊！而在明年，再見明月的時候，我已不知身在何方。為什麼人人都說中秋月好？就是因為它太難得，太美麗，太短暫，而為了這一刻皎潔圓滿，人心又要經過多少不同形態的殘缺？

天若有情天亦老，月如無恨月長圓

明月照出了一些歡喜，也照出了人生的種種困頓。明月的和諧、寧靜、婉約、朦朧、淡泊，所有的這些特質不僅僅是審美，更重要的，它也是人的心靈映射。世間的紛擾萬物，充滿耳目，嘈雜喧囂，但只有茫茫靜夜中的皎皎明月，可以直指人心。人對明月的愛憐，一方面，是對自然之美的珍惜，另一方面，也是對自己的人生和靈魂的映照。所以，中國的歷代詩人們，才會在明月上寄託了那麼多的情思。

海上生明月，天涯共此時。情人怨遙夜，竟夕起相思。

滅燭憐光滿，披衣覺露滋。不堪盈手贈，還寢夢佳期。

這是張九齡的《望月懷遠》。漫漫長夜裡，積在心中的滿滿相思，如月影般搖漾不定，把蠟燭吹熄，你才會覺得盈盈的月光照得滿窗滿室，你的身邊包圍的都是滋潤的月華；在月光中，披起衣服，或者靜坐，或者獨行，涼意漸起，原來白露已經沾上衣襟。都說「明月千里寄相思」，但相思怎麼寄？明月怎麼付郵？「不堪盈手贈」，我想伸手捧住明月，想把手中的月光送給心中牽掛的愛人，但月光似水，不能在手心留存片刻，那我還能怎麼辦呢？不如回去，帶著月光入夢吧。也許你在夢中，可以掬起一捧月光，交在她的手心。也許夢裡月色，真切映照出那位盈盈如月的佳人……

「海上生明月，天涯共此時。」在所有的明月中，中秋的明月是天心的圖騰。所有的牽掛，所有的懷念，都在同一個時刻抒發、寄託。千古中秋月夜，不變的是中國人的心靈。

白居易寫《八月十五日夜禁中獨直，對月憶元九》：「三五夜中新月色，二千里外故人心。」朋友的心隨明月照進了自己的生命。戴復古在中秋夜對明月祈禱：「故人心似中秋月，肯為狂夫照白頭。」人間逝水流光，一個又一個當下變成了往事，換來滿鬢寒霜，還有沒有老朋友能夠理解我、憐惜我，像這如水的月光，肯照亮我蒼蒼的白髮和滿滿的心事？

一年三百六十五天中，只有這一個時刻，只有在深夜這一個時分，明月如此圓滿，如此皎潔，美得觸目驚心，讓你不忍錯過，而又可以安然欣賞。這一種美，如同彩雲易散、琉璃易碎，唯其短暫，在它到來的那一刻，才格外鮮豔，格外滋潤人的靈魂。

《苕溪漁隱叢話》裡面講了一個小故事。李賀曾經有詩：「衰蘭送客咸陽道，天若有情天亦老。」「天若有情天亦老」，這麼絕妙的詩句，誰能對上來呢？到了北宋，有個叫石曼卿的詩人，石破天驚地寫出了一句「月如無恨月長圓」，不期然間竟成絕對。

「天若有情天亦老，月如無恨月長圓。」如果蒼天有情，看盡人間愛恨離別，恩怨情仇，大概也會漸漸老去。而明月它真的懷恨嗎？如同蘇東坡的揣測，「不應有恨，何事長向別時圓？」為什麼在人間離別的時刻，天上的你卻如此圓滿？你難道也懷情抱恨嗎？石曼卿說，是的，明月一定是有心事的，「月如無恨月長圓」，如果心中沒有深情，沒有自己隱隱的幽怨，它為什麼不夜夜都是圓滿的呢？

轉瞬即逝的圓滿讓人懷念，盈虧之間的變化也讓人詠嘆。另一位南宋詩人呂本中，有一首著名的《採桑子》：「恨君不似江樓月，南北東西。南北東西，只有相隨無別離。」以一個女孩子的口吻，嗔怪她的情人：你怎麼不像月亮一樣？月亮對我多好，我走到南北東西，任何地方都能看見它，它對我只有相隨，從來沒有別離。但是詞人緊接著又說，「恨君卻似江樓月，暫滿還虧。暫滿還虧，待得團圓是幾時？」語鋒一轉，這回卻是怨恨，恨你又如同樓頭的明月一樣，一瞬圓滿，轉盈為虧，短暫的團聚之後你立刻就要離去。漫漫等待，悠悠相思，等待下一輪的圓滿，還需要多久？什麼時候才能只有團圓，沒有分離呢？

一輪江樓明月，流轉之間，包含了我們所有的心事。你覺得明月吝嗇嗎？它真的吝嗇。因為每月最圓只有一天，一年十二月中只有中秋最滿。但是你再想想，月亮慷慨嗎？月亮也真的慷慨。它夜夜相隨，不管你能不能意識到它的存在，不管你是不是願意向它矚目，不管你願意不願意向它寄託情感。

《五燈會元》上說：「萬古長空，一朝風月。」「萬古長空」，說的是一種永恆的狀態，不論世界如何動盪，人生如何變幻，天空永遠不變，一直都在。這裡的天空，在《五燈會元》裡的，原意是佛法，我們可以把它當做我們生命的本真。「一朝風月」，在《五燈會元》裡是當下的佛法，個人體悟、修行到的佛法，我們可以把它當做我們現在的生活，現在的感情、牽掛、夢想，此一刻的美麗與哀愁。對於生活在塵世凡俗中的我們來說，「萬古」與「一朝」，浩瀚、清澈的天空與璀璨明亮的月色緊密相連。看清了月相盈虧，我們的心可以洞悉的可是一份從容永恆。

蘇東坡在《前赤壁賦》中說：「唯江上之清風，與山間之明月，耳得之而為聲，目遇之而成色，取之無禁，用之不竭。是造物者之無盡藏也......」有清風明月無價，是大自然的賜予，隨時供你取用，一生相伴相隨。那些懷情抱恨的人，總怨天空滿月難得。其實如果願意把心放開，那些如鉤的月牙，未嘗不能寄託情思。

「心」字是怎麼寫的？是「天邊一鉤新月帶三星」。這個比喻多麼美！三星伴月如有心，這樣的如鉤新月，一剎那勾連住我們的目光，勾連住我們的詩情。正因為有著月牙的「殘缺」，才讓你體悟到月圓的美好；月映人心，未必只在圓滿一刻，如果願意矚目月亮的每一個表情，我們百味雜陳的心也就在不同時刻擁有了見證。

相關書摘 ►《于丹：在最美時候遇見最美古詩詞》：李白終究回不去了，放不下劍就歸不了田

書籍介紹

本文摘錄自《于丹：在最美時候遇見最美古詩詞》，高寶出版

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作者：于丹

中國殿堂級文化學者————于丹教授十七年傾盡心力經典巨作

《于丹〈論語〉心得》銷售五百萬冊，創下中國單本印刷書籍最高紀錄

最好不過人間四月天，最美不過中國古詩詞。

一首首流傳至今的絕美詩句， 在日常不經意的瞬間觸發心底的幽思。我們何不停下匆匆的腳步，品一品最美古詩詞，總有那麼一首能讓你潸然淚下。

在今天，現代化的生活方式，高速運轉的生活節奏，讓我們的心變粗糙了，漸漸忘記，我們都是在詩歌裡不知不覺中完成了自己生命的成長。

從小就背誦過「床前明月光」、「清明時節雨紛紛」，在懵懂的年紀就認識了李白與杜牧的鄉愁。我們為什麼要讀詩歌？我們為什麼關注意象？並不是它能夠讓我們今天不發愁，而是我們的愁能有所託付，可以言說。

雖然我們都不是詩人，可總會在人生的某種時刻，忽然間詩情上湧；總會有那樣一個關節點，我味人生，為心靈充電；總會有那麼一個契機，我們想尋找真實的自己。

如同古人詠春悲秋、寄情暮月；揮劍壯志、舉杯消愁，藉由自然與生活中的意象抒發心緒，但求知己。而在時空流轉快速的現代，懂得我們的人，就藏在詩詞中，你一旦翻開，一旦全身心浸入其中，體味到詩的美，體味到詩人之心，那種與古人交流的「懂得」，永不誤讀，點滴在心。我們的生命，也許因此而不再孤單。

本書特色

不只是單純的詩詞賞析，更用現代日常言談來輕鬆品味古典。

將內容包含：季節、日月、鄉野田間、登高望遠、俠客胸懷、飲酒抒懷，將詩詞融入日常生活。

大量引用漢、唐、宋代的名家、名作，一本書即能通讀古代經典。

以詩歌品味生活，從春、秋、明月、斜陽、田園、登臨、劍俠、飲酒八大主題引發的思緒，貫穿五千年中國的古詩詞，賞讀文學之美、詩人文豪的心境。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九