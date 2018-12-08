《于丹：在最美時候遇見最美古詩詞》：李白終究回不去了，放不下劍就歸不了田

文：于丹

千古文人俠客夢

千古以來，文人心裡都有夢。很多人知道，文人有濟世做官的夢，有名垂青史的夢，其實，他們還有一個大夢，幾乎所有文人都做過，屢經挫折，一直不肯幻滅，那就是千古文人俠客夢。

中國有很多美妙的詞，「琴心劍膽」，「書劍飄零」，「劍嘯長虹」，離不開這一個「劍」字。「劍」這個詞本身，就帶著色彩，象徵著正義和揚善懲惡，所以前面總是冠以一個「寶」字。在這一柄劍上，凝聚著無數文人的夢想，映襯著文人內心裡對文弱的一點點蔑視。李賀詩云：

男兒何不帶吳鉤，

收取關山五十州？

請君暫上凌煙閣，

若個書生萬戶侯？

這是文人對自己的一種惱怒。身為男兒，難道就只能吟詩作賦嗎？為什麼不手持吳鉤去收取失去的江山？為什麼不能在戰場上搏殺，做成大功業呢？吳鉤是劍的一種別稱。「劍」這個詞，不僅跟正義、功業有關，還跟夢想、生命有關。民間有傳說，干將莫邪用生命鑄劍，千古文人同樣用生命與夢想，在詩歌裡鑄造了劍的傳奇。

在很多文人心裡，劍是生命中最豪情、最浪漫的配飾，不同於筆，不同於扇子，不同於吟風賞月時拿著的那些輕巧精緻的玩意，它讓人覺得心裡有底。《新唐書》裡記載李白，說他「喜縱橫術，擊劍，好任俠，輕財重施」。他是一個愛好談論政治，愛好擊劍，性情俠義、率真的人。年輕的時候，他想到世上去建功立業，「仗劍去國，辭親遠遊」。都說「書劍飄零」，李白離開故鄉，甚至連書都沒有提，直接帶著劍就走了，走得決絕，走得暢快，有這一柄劍，就有他平生「不屈己，不干人」的磊落風骨。

李白的理想和抱負是什麼呢？他從年輕時就抱定大濟蒼生的志向，「奮其智能，願為輔弼，使寰區大定，海縣清一」，這個夢想鼓舞著他詩意縱橫：「心隨長風去，吹散萬里雲。羞作濟南生，九十誦古文。」他的心跟著長風浩蕩到遠方，去追逐萬里白雲，去澄清長空，而不是在家裡讀書誦經，蹉跎人生。

「九十誦古文」是指西漢時候的伏生，他曾是秦代的博士，很有學問。焚書坑儒的時代，很多書都被焚毀，他把書藏在自家的牆壁裡，離亂中散佚了許多篇。他博聞強識，背誦篇目傳授給學生。漢文帝聽說他能口授《尚書》，召他入朝，但他已到了九十歲，臥床不起，無法長途跋涉到長安，漢文帝就派了晁錯去他家學習。伏生所傳下來的《尚書》，就是後來的《今文尚書》。在中國文化史和儒學史上，伏生是一個名垂青史、功不可沒的人。李白對此卻不以為然，書生再有能耐，在那個時代的功勳，不過就是快到百歲的時候，還記著前朝焚毀的文章。李白不屑於此，那他要做什麼呢？「不然拂劍起，沙漠收奇勳。」他的夢想是拔劍而起，越過茫茫戈壁，在青史上建立豐功偉績。這是李白的價值觀，也是他永不捨棄的英雄夢想，不做小文人，敢當大豪客。

文人經常說「詩酒風流」，在李白這裡，「劍酒風流」也許更恰當。在他的生命中，劍和酒是很重要的兩種東西。我們知道他酒入豪腸，可以吐出半個盛唐，但是，如果他心中沒有劍氣，他的生命也不會這麼瀟灑，也不會有如此的豪邁。他寫詩說自己：「平明拂劍朝天去，薄暮垂鞭醉酒歸。」這兩句寫得豪氣干雲，上一句寫仗劍建功立業，下一句寫醉酒縱情任性，既是讚譽郭將軍，也是描述自己嚮往的生活。他誇自己的朋友說：「萬里橫戈探虎穴，三杯拔劍舞龍泉。」有劍在，有酒在，平定天下的志向就在，拔劍起舞的翩翩氣度就在。李白的生命離不開酒，李白的生命離不開劍，他寧可不去做一個文人，但你不能剝奪他做一個劍客的資格。

李白從不滿足於只做一個詩人，「己將書劍許明時」，他想做一個有夢想的政治家，做一個有豪情的俠士劍客。寫詩，不過是他劍氣縱橫的一種鋪展。杜甫說他「筆落驚風雨，詩成泣鬼神」，我想，真正氣場很大的文人，他的內心絕不僅僅有文采。今天，很多各領域的頂級高手，他們的內在豐贍一定不限於他的專業知識，他們會有高邁的人格、博大的氣度、經世的歷練，這一切都讓他們的氣概不同凡響。

我們誇文人，老愛說一個詞，「才氣」。有時候我在想，才氣，不就是氣場托起來的才華嗎？沒有氣，才華怎麼能流動起來呢？一個人只有才沒有氣，一片死氣沉沉，就是死才華，呆板僵硬，沒有神采。而李白有「拂劍朝天去」的瀟灑，有「橫戈探虎穴」的夢想，這正是他的氣概。

長嘯倚孤劍，目極心悠悠

李白有一個想像，想像著一把詩意縱橫的「倚天長劍」。他說：「白日當天心，照之可以事明主。壯士憤，雄風生。安得倚天劍，跨海斬長鯨。」 在古代，鯨魚這個意象常常指一些惡人，李白就是想要這樣一把倚天長劍，去鏟平世間不平事。

北落明星動光彩，

南征猛將如雲雷。

手中電擊倚天劍，

直斬長鯨海水開。

這首讚美司馬將軍的《司馬將軍歌》，寫的是大將征伐、建立軍功的場面。平定戰亂，征服反叛，劈開海水，接天連地。這份神話般的恢弘夢想，其實也就是李白想像的人生。自視甚高的李白來到這個世界，絕不認為自己的使命就是留下些優美的辭章，他不屑於像普通讀書人那樣參加科舉，按部就班，在官場上逢迎場合，用一生熬成青史上的一枚標籤。他認為自己可以用一種超乎常規的方式，直接去實現自我。比起手中的筆，他更相信手中的劍——

拂拭倚天劍，

西登岳陽樓。

長嘯萬里風，

掃清胸中憂。

內心的深沉憂患，不是筆尖可以拂掉的，他必須擦拭倚天長劍，面對長風萬里，滌蕩他的胸襟。他走在世上，步履坎坷，看的風雲多，經歷的挫折多，但是一直沒有放下心中的壯志。他在寫給朋友的詩裡面說：「撫劍夜吟嘯，雄心日千里。誓欲斬鯨鯢，澄清洛陽水。」一個一個不眠長夜，他在撫劍。因為一個一個白日青天之下，他的心有所不平，他要用這柄劍去斬盡鯨鯢，去澄清洛陽水，剷除奸惡，建功立業。

劍上閃閃的寒光是他的夢想，一個俠客的大夢，一直做到暮年，為什麼一個六十歲的抱病之人，還要投筆從戎，跟隨永王出去平叛？因為他的心放不下他的劍。這柄劍陪著他的孤單，陪著他的沉鬱，陪著他的不甘，也陪著他的無奈。

李白給好朋友崔宗之寫過一首詩，描述他的抑鬱不平：「日從海旁沒，水向天邊流。長嘯倚孤劍，目極心悠悠。歲晏歸去來，富貴安可求。」太陽刷刷地沉下去，江水浩蕩地向天邊流去，一天的日子、一生的日子，就這樣跟著逝水流光走遠。孤零零的詩人倚著孤零零的長劍，仰天長嘯，眺望遠方，心思悠悠。歲暮了，歸家嗎？富貴不是那麼容易得到的啊！他想起了陶淵明的歸去來，也嚮往著陶淵明的田園生活。陶淵明說「富貴非吾願，帝鄉不可期」，但李白終究是回不去的，因為他的劍氣太盛。能夠「小舟從此逝」的人有江海，能夠閉門望鳥還的人有田園。李白劍氣縱橫，田園那種太小的、封閉的空間，容不下他。一個人放不下劍，就歸不了田。

為什麼他會寫《行路難》？當他的心事、他的夢想，一次一次不能實現，心事就成了煩惱，夢想就成了壓在生命脊樑上的負擔，所以他對著「金樽清酒斗十千」，對著「玉盤珍羞直萬錢」，依舊是「停杯投箸不能食，拔劍四顧心茫然」。為什麼會茫然？因為他還有夢想，對生命還有期待，這個時候，他能託付的只有這柄劍。

唐代的安史之亂，讓太多文人生命心意兩相蹉跎，太多人的仕途都因為這場大亂而改變。我們看過安史之亂中的王維是怎麼樣被逼仕偽朝，看過安史之亂中的杜甫千里奔波，追隨唐肅宗，李白面對這場家國劫難，也有一種刻骨的傷痛，但李白的性情卻是不妥協的。在安史之亂爆發那一年，李白在逃難的路上，遇到了一個跟他意氣相投的人，把身外危險一時都忘記了，又勾起報國壯心。兩個人一起喝酒，李白寫下《扶風豪士歌》，向這位豪士表白自己的心曲：「撫長劍，一揚眉，清水白石何離離。脫吾帽，向君笑。飲君酒，為君吟。張良未逐赤松去，橋邊黃石知我心。」

李白的詩裡充滿了動作，這些動作都是他心情的外化。因為兩個人都佩劍，因為有豪氣相投。一撫長劍，一揚長眉，遠看近觀，「清水白石何離離」——在這裡，李白化用古樂府《豔歌行》的詩句剖白心跡，就算身處亂世濁世，這個世界亙古的清白不改顏色，我的心依舊高潔。摘掉帽子，就摘掉繁文縟節，摘掉身分與戒備，摘掉了自己在戰亂之間的倉皇，既然意氣相投，那麼坦誠相見。這是一份心意的彼此相托。

「飲君酒，為君吟」，喝了你的酒，為你而高歌，唱唱漢代名臣張良的故事。秦末大亂，年輕的張良為什麼沒有跟隨赤松子跑入山野求仙學道？他的心、他的志向誰能懂呢？橋邊的黃石公知道張良的志向不是個人成仙，而是安定天下匡扶亂世，所以黃石公傳授給張良《太公兵法》，讓他輔佐劉邦建功立業。黃石公懂得張良的心，誰瞭解我的心呢？你會是在橋邊等待張良的黃石公嗎？誰會在茫茫亂世中真正瞭解我的心呢？

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書籍介紹

本文摘錄自《于丹：在最美時候遇見最美古詩詞》，高寶出版

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作者：于丹

中國殿堂級文化學者————于丹教授十七年傾盡心力經典巨作

《于丹〈論語〉心得》銷售五百萬冊，創下中國單本印刷書籍最高紀錄

最好不過人間四月天，最美不過中國古詩詞。

一首首流傳至今的絕美詩句， 在日常不經意的瞬間觸發心底的幽思。我們何不停下匆匆的腳步，品一品最美古詩詞，總有那麼一首能讓你潸然淚下。

在今天，現代化的生活方式，高速運轉的生活節奏，讓我們的心變粗糙了，漸漸忘記，我們都是在詩歌裡不知不覺中完成了自己生命的成長。

從小就背誦過「床前明月光」、「清明時節雨紛紛」，在懵懂的年紀就認識了李白與杜牧的鄉愁。我們為什麼要讀詩歌？我們為什麼關注意象？並不是它能夠讓我們今天不發愁，而是我們的愁能有所託付，可以言說。

雖然我們都不是詩人，可總會在人生的某種時刻，忽然間詩情上湧；總會有那樣一個關節點，我味人生，為心靈充電；總會有那麼一個契機，我們想尋找真實的自己。

如同古人詠春悲秋、寄情暮月；揮劍壯志、舉杯消愁，藉由自然與生活中的意象抒發心緒，但求知己。而在時空流轉快速的現代，懂得我們的人，就藏在詩詞中，你一旦翻開，一旦全身心浸入其中，體味到詩的美，體味到詩人之心，那種與古人交流的「懂得」，永不誤讀，點滴在心。我們的生命，也許因此而不再孤單。

本書特色

不只是單純的詩詞賞析，更用現代日常言談來輕鬆品味古典。

將內容包含：季節、日月、鄉野田間、登高望遠、俠客胸懷、飲酒抒懷，將詩詞融入日常生活。

大量引用漢、唐、宋代的名家、名作，一本書即能通讀古代經典。

以詩歌品味生活，從春、秋、明月、斜陽、田園、登臨、劍俠、飲酒八大主題引發的思緒，貫穿五千年中國的古詩詞，賞讀文學之美、詩人文豪的心境。

Photo Credit: 高寶出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九