曾一天內少了7個邦交國，卡達主動退出沙烏地為首的OPEC

（中央社）波斯灣國家卡達的能源部長卡比（Saad al-Kaabi）3日宣布，為了專注生產天然氣，卡達將於2019年1月退出石油輸出國家組織（OPEC）。

卡比在卡達首都杜哈召開的記者會上表示：「卡達決定退出OPEC成員國身分，2019年1月生效。」卡比說，卡達仍將繼續生產原油，但將全神貫注於生產天然氣。卡達目前是全球最大液化天然氣（LNG）出口國。卡比表示：「我們（在石油部分）並無很大的發展潛力。我們非常務實。我們的潛力在天然氣。」卡比說，卡達宣布消息前，今天已事先知會OPEC。卡達從1961年就加入了OPEC。

《ETtoday》報導，OPEC是個被認為有壟斷性質的組織，旨在監測市場，並決定提高或降低石油產量，以維持穩定的價格與供應。

卡達今日高調退出OPEC，表示要專心發展「天然氣」。也令人聯想到一年前，在沙烏地阿拉伯的策動下，卡達一天內失去8個邦交國。

OPEC目前由產油量豐沛的沙烏地阿拉伯主導。而2017年6月5日，沙烏地阿拉伯起帶領一群國家對卡達實施封鎖。當時，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、巴林、葉門、馬爾地夫、利比亞、模里西斯8個國家都在同一天內，相繼與卡達斷交，切其中不少國家都與卡達國界相鄰，斷交後也接著封鎖卡達的陸海空交通。

Photo Credit: depositphotos

政治大學外交所楊邵帆曾撰文指出，阿拉伯之春以前，卡達的對外關係可以用「八面玲瓏」來形容。伊朗雖被美國和海灣國家視作威脅，但卡達卻與伊朗維持「友好且密切」的關係。此外，卡達也願意和被美國列為恐怖組織的「哈瑪斯」和「神學士政權」建立關係。

兩面交好的手法，讓卡達成為對立各方間的溝通橋樑，在國際事務上因此擁有獨特價值。但阿拉伯之春爆發後，卡達國王哈瑪德改變以往的中立作風，一面倒地支持散布各國的伊斯蘭團體。

《聯合報》當時報導，卡達邦交國斷交最大原因完全是衝著伊朗。沙烏地阿拉伯與伊朗長期不合，因為沙國是遜尼派、伊朗是什葉派，在政治與經濟上，兩國經常持反對意見，沙國不滿卡達與伊朗簽訂天然氣合作的協定，而且認為卡達可能金援哈瑪斯等極端組織，早對卡達不滿。

但由於美軍在中東指揮部就在卡達，沙烏地阿拉伯不敢輕舉妄動，但2017年，川普大肆批評伊朗，並販售軍火給沙國，並且公開批評伊朗，呼籲國際孤立伊朗，川普此舉鼓舞沙國對卡達進行大動作抨擊，同時也可以藉機讓各國知道沙烏地是阿拉伯世界的老大。

然而，卡達在被斷交後，一度陷入物資缺乏、通貨膨脹的危機，但很快恢復。《自由時報》報導，經濟層面，反卡達的4個鄰國雖然禁止向卡達出口商品，但其實影響有限，因為許多無法購買的產品，還可以用土耳其和伊朗的貨源取代。另外，沙烏地阿拉伯新王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）近期的外交政策被許多人批評，成為眾矢之的。

《ETtoday》報導，卡達被斷交後，馬上加強國防軍備，花了66.2億美元（約台幣2039億元）採購65架戰鬥機和40架直升機、7艘軍艦，並計畫在2025年前把海軍從3000人增加到7000人。雖然卡達的做法讓國家訓速提升戰力，但實際上只有30萬公民，人力缺口將成為最大隱憂。為了解決兵源短缺的問題，政府宣布男性的義務役從3個月延長到1年，還開放女性報名志願役。

《聯合報》報導，此外，卡達還協助擴建中東最大美軍基地、有8000名美軍駐守的烏代德空軍基地，新的宿舍將能多容納5000名軍方人員，讓這裡成為永久軍事基地。《自由時報》報導，且美國總統川普今年4月與卡達元首哈馬德（Tamim bin Hamad Al Thani）會晤時，卻讚賞該國「反恐有力」，等於是力挺卡達。

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺