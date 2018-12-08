無故昏厥不是「通靈少女」：好發於年輕族群的「迷走神經昏厥」

文：陳盈臻（健康傳媒）

一名20歲女大生屢次在家中突然昏厥，但休息後又無大礙，只是頻率高到讓家人深感不對勁，擔心成為「通靈少女」。無獨有偶，一名國中生因參加朝會時昏厥，不慎撞傷頭部造成撕裂傷，2位患者就醫檢查後，均確診為迷走神經昏厥所致，醫師提醒，症狀發生時只要平躺休息，改善腦部血流不足狀態，即能恢復正常。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師許楹奇表示，迷走神經昏厥多半發作於患者站立時，如上述大學生早上起床上廁所、在陽台曬衣服時都曾昏厥；國中生則先是在教室被老師罰站後，在參加朝會時昏厥撞傷頭；也曾有年輕女性患者，每當吃完早餐就會昏厥，或是過馬路時快跑，一停下就差點昏倒等案例。

許楹奇指出，迷走神經昏厥屬於良性，好發於10多歲到40歲的年輕族群，主因是迷走神經過度興奮，抑制交感神經，造成心跳過慢、血液輸出量減少，當腦部血液灌流不足就會暈倒。但通常患者暈倒後，只要透過平躺休息，讓血液進入腦部，患者就會自動醒來，目前醫界無根治辦法，只能避免暈倒時發生撞傷等意外。

許楹奇也說明，就診時通常醫師第一步會先詢問詳細病史，並排除腦部、心臟等相關疾病後，再透過傾斜床測試檢查，方式為讓病人躺在檢查床上10分鐘，將床頭向上傾斜80度，持續監測心律及血壓，通常床傾斜時，患者並無反應，但注射交感神經刺激劑後，血壓和心跳出現病症中的典型變化即可確診。

不過昏厥的原因眾多，包括心因性疾病、腦神經疾病等，若家族中有心臟病或猝死的病史，發生昏厥後應儘速赴醫，才能避免發生憾事。許楹奇建議，想預防迷走神經昏厥發生，可透過雙腿交叉站立，並將雙手相扣向外拉，提高血壓，避免昏厥，平時也可多做深蹲，多攝取水分及鹽分，避免脫水、久站、過度情緒起伏、酒精、利尿劑等使用。

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