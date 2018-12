九合一大選後國內外局勢盤點，以及給進步圈的建議

我的立場很明確,就是反併吞、反侵略、支持進步價值,但會對白痴搧巴掌。綠營、彩虹與白色都是共同戰線,紅藍是敵人。最優先事項是贏下2020的戰爭。眼下第一要務,就是要穩住蔡英文的地位,鞏固領導核心。

雖然有戰略方向跟工作目標,但網路上現在流傳的一些招募表單並不是我做的,我跟盟友們還在做很多研究,尚未直接招募人手。畢竟選後才第三天啊。如果各位想要行動,首先最該做政治觀察與研究,再來是個人條件的盤點,至於各位現在很激情想要做的組織,抱歉潑個冷水,再等等吧。

這麼說很怪,因為我為全面戰爭的激情添了很多柴火,為什麼現在請大家先冷靜呢?基本原因是很多事情必須先瞭解,謀定而後動。

現在是11月28日,選後也才第四天,各位肯定注意到所有的媒體報導與政論節目,無論是電視、電台、直播或文章,幾乎都在討論我們指出的幾個重點:「兩大黨的人事地震」、「各地新政府的籌組與派系勢力劃分」、「中央政府的動作」、「中國的動作」、「非政黨政治勢力(獨派、白色力量)的動作」。

這是一個多重的賽局,所有人所有事都在滾動,所有預判在選後已經是全面洗牌,所有策略都以每3、4小時變化的速度重新變化著。為什麼說是3、4小時?因為有非常多的私人接觸與組織會議正在召開,情況非常不明朗。

國民黨的內戰還沒開始,但是底下已經各自暖身,畢竟要同時做勝選安排、利益重劃,但因為身為在野黨,很多事情還是會被中央牽制,何況根本還沒上任。

民進黨的內戰,已經開始了,各位自問這兩天聽到多少個黨主席人名?剛剛蘇嘉全被講說辭院長,馬上又跳出來澄清說沒辭,風向亂成這樣,已經連是不是想試水溫都不知道(要試水溫需要時間,不能那麼快就縮)。

獨派這次公投拿了470萬票,無懼中國壓力、國民黨反宣傳、對運動員的憐惜,這樣的470萬票底氣極硬。雖然喜樂島直到現在還是被很多年輕人認為是老人把權,但從結果看來,郭董的媒體操作讓全世界知道台灣獨派還是很硬。

獨派從民間發動助攻民進黨政府(目前為止台灣政府是不能主動提台獨的,除非太平洋戰略結構大改),公投票也拿得多,對於反中勢力是堅定且強壯的盟友。喜樂島不是民進黨,如果有誰把獨派與民進黨混為一談,他的分析直接丟進垃圾桶即可。

柯文哲的問題,在於他與他的團隊太過傲慢想要做大,本屆一開始想要民進黨不比民調直接禮讓,到後面選總統野心而跨足外縣市,從選舉結果來看白色力量的實力已經看破手腳。國民黨是不允許血統骯髒者上位的,韓國瑜挾紅統崛起,已經要引發內戰,更不可能讓柯文哲挖牆腳。台北市的選舉結果也顯示柯文哲是完全挖不到真正的藍營票,超越藍綠只是口號而無實質。

那柯文哲到底要不要放軟跟民進黨合作?中國這條路其實也即將堵上,因為柯文哲之前的中國紅利建立在「國民黨大敗、中國封堵民進黨,台北市非藍非綠被留一條路」;現在不同,有韓國瑜這個超大買辦,紅利會轉移到高雄。

現在國際媒體一面倒認為台灣人民傾中,不要太過在意,美國媒體主要是一堆親中反川渾球,老是覺得中國必成最大贏家。美國政府有AIT,有那麼多情報單位,其實不會輕易認為台灣傾中已成定局,美國也還在觀察。

日本方面則比較焦慮,但是日本的解讀較少說台灣人民親中,而是說中國居然勝利了,但相對於中國、台灣本身或美國,日本能介入的空間少很多。美國與日本在民進黨執政這兩年與台灣有非常多的進展,包括軍事技轉與情報合作,這塊會暫緩,這很多人都講過了,但台灣還不到會被直接放棄的地步,所以2020真的很關鍵。

我自己現在最擔心高雄港和高雄市的安全,雖然港務公司才是港口主管機關,但是韓國瑜的市政府有沒有可能透過辦論壇等方式,讓中國單位堂而皇之進門交換情報呢?這是很常見的人財流動的手法。土地炒作也是甚囂塵上,高雄真的是大難臨頭。

我先解說這個粉專目前的數據,這幾天我們從微粉專翻倍成長到小粉專,熱門文章讚數在2000-3000,粉專讚數在4000+,最大觸及10萬。體質上來說,會讀這個粉專的人以居住在都市的偏綠青年為主,加上少部分的偏綠中年。柯文哲支持者、時力支持者、挺同派也會讀我們粉專。

但是這告訴我們什麼?

從公投看來台灣泛進步圈的人數是300-400萬,但有大量的小清新與藍甲快樂夥伴,平常有能力時時跟進議題的人,約莫就在10-20萬左右。這不只是本站的觸及量而已,幾個大的時評粉專讚數都在8-10萬,這就是所謂泛進步派同溫層的邊界。特殊狀況下也頂多擴張到20萬,很難再多了。

如果要說能夠頻繁閱讀長文(基本上單篇1000字不會累)的人,則限定在2-4萬以內,溫朗東那種垃圾文青廢文是4萬,各種複雜評論是2萬。噢愛瞎掰的呂秋遠是個特例,他是披著進步外衣的朱學恆,這兩位的追蹤數都是50-60萬。

把Youtube放進來看,台灣最大的頻道這群人逼近280萬訂閱,近期觀看流量約400-600萬,特優的會超過800-1000萬;阿滴有近200萬訂閱,其他使用的梗比較複雜的頻道(Howhow、癡癡、上班不要看、啾啾鞋)則約莫在40-100萬的訂閱數與流量。Youtube跨國性會更明顯,海外華語使用者也會加入訂閱,但本地族群還是主流。

綜合判斷,台灣年輕人的「活躍」網路人口,很可能就是200萬,閱聽能力(抽象資訊處理能力)比較高的人口量基底是10-40萬。這些跟人口數據是吻合的,端傳媒選前有公布一項人口數據,本次選舉人口數,18-29、30-39、40-49、50-59歲的人口量都在370萬,60歲以上有540萬。未滿50歲的1100萬人口是泛進步圈主要來源,其中有小於300萬的挺同派,保守派加政治冷感大眾合計有700萬。

我們可以說,目前「偏」支持改革的廣義年輕人(暫定低於 50 歲)最大限度在400萬,討論議題的圈子原則不超過50萬,但是能夠在知識內容創作上有戰力的進步圈人口應該就是2-10萬了。這個量其實不差,現在的問題是如何擴張?

我人口抓得超粗略,大家參考就好。這裡講的是以偏重知識、親近進步價值的人口。如果大家想要開始進行各種工作,首先一定要認清局勢,盤點自己的個人條件(財務狀況、持有資源或技術、人際關係等等),並且選擇自己的戰鬥位置。

為什麼我要提人口?因為各位現在都愛嚷著「跨出同溫層」,那同溫層是啥、在哪,我只好先隨便算給大家看一下。一般人說服的對象多半是身邊的人,即使對政治的關心程度有別,身邊的人價值光譜與倫理觀念本來就比較接近。

這樣的說服也有意義,但是要認識到其侷限。強硬保守派與絕對冷漠者是無法鬆動的,溫和保守派與比較不冷的冷漠者可以爭取。但現在我鼓吹的資訊滲透,對象並不只是低於50歲的廣義年輕人,而是高於50歲的蔣經國世代為主。

他們是我們這些年輕人的長輩,而且最重要的是,他們比保守冷漠的年輕人更加陌生進步價值,因為他們的生活空間很可能不在都市,即使在都市也不在青年娛樂文化場域中,簡單講,他們可能一輩子沒有「認識/結識」同志,沒出櫃的親子關係不能算認識同志。更別說影音娛樂幾乎是靠電視。(抱歉文章寫得很長又亂,重點很多,但這些事情不宜分散在多篇動態)

我要強調一件事,那就是不要天真。選後三天,很多人在抓戰犯,也很多人在鼓吹不要抓戰犯,後者我覺得很白痴。我覺得是這樣啦,平時和理非非過太爽,現在敵人都打進家裡了,還在說不要抓戰犯。這些小清新恐怕以為抓戰犯的意思只是互相指責,這種想法跟「藍綠一樣爛」如出一轍。

事實上,過度內鬥會讓戰線崩潰,但是不除內鬼整合戰線也會讓戰線崩潰,這就是實務工作的困難點。成天嚷著不要抓戰犯、不要偏激、要正能量,拜託去加入直銷團體或者去看色情網站。現在就是戰爭,戰爭一定有死傷,但為了最大限度減少死傷,嚴厲地鍛鍊隊友是必須的,更必須把糟蹋伙房的、怠忽彈藥庫的、資料亂搞的通通拔掉權力,否則就是讓同袍送死,這就是惡。

講不要抓戰犯的,希不希望民進黨檢討啊?那檢討到底算不算抓戰犯?好啦其實我知道,意思是「不要抓我喜歡的人當戰犯」。戰犯絕對是存在的,但是我收到一些留言跟私訊跳針說苗博雅多好、柯文哲多好,幹到底關我屁事,選舉結果這麼淒慘都不檢討,彩虹跟白色都沉浸在自己卑微的小勝利中。

要聽我檢討綠營也行,民進黨支持者之中,深綠真的很不少腦子壞掉,比柯粉還嚴重,到現在還在亂講器官問題,還在說姚文智超讚,這種真的很慘。器官是有爭議、姚文智並非大惡,但是亂講一通亂傳假新聞有夠災難。但是白痴深綠不等於綠營,白痴柯粉不等於投柯的選民、白痴藍甲跟白痴小清新也不等於全部挺同派,這種事情到現在還要花唇舌解釋真的很煩,這次一口氣總講以後懶得多說。

此外有太多只會藍綠二分的白痴,拜託早點醒一醒,我不是民進黨,但是為了團結戰線要力挺民進黨。我個人是陳菊與蔡英文的堅定支持者,但我在文章中,還是講過選情崩盤跟陳菊離開高雄有關,講過民進黨中央如何與地方鬧不合。不要妄想別人會用你喜歡的話來點評,就是這種心態才會活在同溫層裡。

好吧講太多了,只好獨立講個結論:

戰爭是為了開拓未來,如果現在很手足無措,可以先去看前兩天本專頁發的邱吉爾語錄。邱吉爾真的是領導戰爭走向勝利的偉人,台灣人習慣弱小、短視、安逸、和氣生財,但我們的未來再也不同,我們必須變得偉大,我們要走向勝利。

你們問我們的目標是什麼我可以用一個單詞來回答:勝利,以一切代價去贏得勝利,無論勝利來的多麼恐怖無論道路多麼遙遠和艱辛,沒有勝利就不可能有生存。(You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.)