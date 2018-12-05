九合一大選後國內外局勢盤點，以及給進步圈的建議

我的立場很明確，就是反併吞、反侵略、支持進步價值，但會對白痴搧巴掌。綠營、彩虹與白色都是共同戰線，紅藍是敵人。最優先事項是贏下2020的戰爭。眼下第一要務，就是要穩住蔡英文的地位，鞏固領導核心。

雖然有戰略方向跟工作目標，但網路上現在流傳的一些招募表單並不是我做的，我跟盟友們還在做很多研究，尚未直接招募人手。畢竟選後才第三天啊。如果各位想要行動，首先最該做政治觀察與研究，再來是個人條件的盤點，至於各位現在很激情想要做的組織，抱歉潑個冷水，再等等吧。

這麼說很怪，因為我為全面戰爭的激情添了很多柴火，為什麼現在請大家先冷靜呢？基本原因是很多事情必須先瞭解，謀定而後動。

內部政局

現在是11月28日，選後也才第四天，各位肯定注意到所有的媒體報導與政論節目，無論是電視、電台、直播或文章，幾乎都在討論我們指出的幾個重點：「兩大黨的人事地震」、「各地新政府的籌組與派系勢力劃分」、「中央政府的動作」、「中國的動作」、「非政黨政治勢力（獨派、白色力量）的動作」。

這是一個多重的賽局，所有人所有事都在滾動，所有預判在選後已經是全面洗牌，所有策略都以每3、4小時變化的速度重新變化著。為什麼說是3、4小時？因為有非常多的私人接觸與組織會議正在召開，情況非常不明朗。

國民黨的內戰還沒開始，但是底下已經各自暖身，畢竟要同時做勝選安排、利益重劃，但因為身為在野黨，很多事情還是會被中央牽制，何況根本還沒上任。

民進黨的內戰，已經開始了，各位自問這兩天聽到多少個黨主席人名？剛剛蘇嘉全被講說辭院長，馬上又跳出來澄清說沒辭，風向亂成這樣，已經連是不是想試水溫都不知道（要試水溫需要時間，不能那麼快就縮）。

獨派這次公投拿了470萬票，無懼中國壓力、國民黨反宣傳、對運動員的憐惜，這樣的470萬票底氣極硬。雖然喜樂島直到現在還是被很多年輕人認為是老人把權，但從結果看來，郭董的媒體操作讓全世界知道台灣獨派還是很硬。

獨派從民間發動助攻民進黨政府（目前為止台灣政府是不能主動提台獨的，除非太平洋戰略結構大改），公投票也拿得多，對於反中勢力是堅定且強壯的盟友。喜樂島不是民進黨，如果有誰把獨派與民進黨混為一談，他的分析直接丟進垃圾桶即可。

柯文哲的問題，在於他與他的團隊太過傲慢想要做大，本屆一開始想要民進黨不比民調直接禮讓，到後面選總統野心而跨足外縣市，從選舉結果來看白色力量的實力已經看破手腳。國民黨是不允許血統骯髒者上位的，韓國瑜挾紅統崛起，已經要引發內戰，更不可能讓柯文哲挖牆腳。台北市的選舉結果也顯示柯文哲是完全挖不到真正的藍營票，超越藍綠只是口號而無實質。

那柯文哲到底要不要放軟跟民進黨合作？中國這條路其實也即將堵上，因為柯文哲之前的中國紅利建立在「國民黨大敗、中國封堵民進黨，台北市非藍非綠被留一條路」；現在不同，有韓國瑜這個超大買辦，紅利會轉移到高雄。

Photo credit: 中央社

國安問題

現在國際媒體一面倒認為台灣人民傾中，不要太過在意，美國媒體主要是一堆親中反川渾球，老是覺得中國必成最大贏家。美國政府有AIT，有那麼多情報單位，其實不會輕易認為台灣傾中已成定局，美國也還在觀察。

日本方面則比較焦慮，但是日本的解讀較少說台灣人民親中，而是說中國居然勝利了，但相對於中國、台灣本身或美國，日本能介入的空間少很多。美國與日本在民進黨執政這兩年與台灣有非常多的進展，包括軍事技轉與情報合作，這塊會暫緩，這很多人都講過了，但台灣還不到會被直接放棄的地步，所以2020真的很關鍵。

我自己現在最擔心高雄港和高雄市的安全，雖然港務公司才是港口主管機關，但是韓國瑜的市政府有沒有可能透過辦論壇等方式，讓中國單位堂而皇之進門交換情報呢？這是很常見的人財流動的手法。土地炒作也是甚囂塵上，高雄真的是大難臨頭。

泛進步圈人口解讀

我先解說這個粉專目前的數據，這幾天我們從微粉專翻倍成長到小粉專，熱門文章讚數在2000－3000，粉專讚數在4000＋，最大觸及10萬。體質上來說，會讀這個粉專的人以居住在都市的偏綠青年為主，加上少部分的偏綠中年。柯文哲支持者、時力支持者、挺同派也會讀我們粉專。

但是這告訴我們什麼？

從公投看來台灣泛進步圈的人數是300－400萬，但有大量的小清新與藍甲快樂夥伴，平常有能力時時跟進議題的人，約莫就在10－20萬左右。這不只是本站的觸及量而已，幾個大的時評粉專讚數都在8－10萬，這就是所謂泛進步派同溫層的邊界。特殊狀況下也頂多擴張到20萬，很難再多了。

如果要說能夠頻繁閱讀長文（基本上單篇1000字不會累）的人，則限定在2－4萬以內，溫朗東那種垃圾文青廢文是4萬，各種複雜評論是2萬。噢愛瞎掰的呂秋遠是個特例，他是披著進步外衣的朱學恆，這兩位的追蹤數都是50－60萬。

把Youtube放進來看，台灣最大的頻道這群人逼近280萬訂閱，近期觀看流量約400－600萬，特優的會超過800－1000萬；阿滴有近200萬訂閱，其他使用的梗比較複雜的頻道（Howhow、癡癡、上班不要看、啾啾鞋）則約莫在40－100萬的訂閱數與流量。Youtube跨國性會更明顯，海外華語使用者也會加入訂閱，但本地族群還是主流。

綜合判斷，台灣年輕人的「活躍」網路人口，很可能就是200萬，閱聽能力（抽象資訊處理能力）比較高的人口量基底是10－40萬。這些跟人口數據是吻合的，端傳媒選前有公布一項人口數據，本次選舉人口數，18－29、30－39、40－49、50－59歲的人口量都在370萬，60歲以上有540萬。未滿50歲的1100萬人口是泛進步圈主要來源，其中有小於300萬的挺同派，保守派加政治冷感大眾合計有700萬。

我們可以說，目前「偏」支持改革的廣義年輕人（暫定低於 50 歲）最大限度在400萬，討論議題的圈子原則不超過50萬，但是能夠在知識內容創作上有戰力的進步圈人口應該就是2－10萬了。這個量其實不差，現在的問題是如何擴張？

Photo Credit: Reuters/達志影像

給泛進步圈的建議

我人口抓得超粗略，大家參考就好。這裡講的是以偏重知識、親近進步價值的人口。如果大家想要開始進行各種工作，首先一定要認清局勢，盤點自己的個人條件（財務狀況、持有資源或技術、人際關係等等），並且選擇自己的戰鬥位置。

為什麼我要提人口？因為各位現在都愛嚷著「跨出同溫層」，那同溫層是啥、在哪，我只好先隨便算給大家看一下。一般人說服的對象多半是身邊的人，即使對政治的關心程度有別，身邊的人價值光譜與倫理觀念本來就比較接近。

這樣的說服也有意義，但是要認識到其侷限。強硬保守派與絕對冷漠者是無法鬆動的，溫和保守派與比較不冷的冷漠者可以爭取。但現在我鼓吹的資訊滲透，對象並不只是低於50歲的廣義年輕人，而是高於50歲的蔣經國世代為主。

他們是我們這些年輕人的長輩，而且最重要的是，他們比保守冷漠的年輕人更加陌生進步價值，因為他們的生活空間很可能不在都市，即使在都市也不在青年娛樂文化場域中，簡單講，他們可能一輩子沒有「認識／結識」同志，沒出櫃的親子關係不能算認識同志。更別說影音娛樂幾乎是靠電視。（抱歉文章寫得很長又亂，重點很多，但這些事情不宜分散在多篇動態）

我要強調一件事，那就是不要天真。選後三天，很多人在抓戰犯，也很多人在鼓吹不要抓戰犯，後者我覺得很白痴。我覺得是這樣啦，平時和理非非過太爽，現在敵人都打進家裡了，還在說不要抓戰犯。這些小清新恐怕以為抓戰犯的意思只是互相指責，這種想法跟「藍綠一樣爛」如出一轍。

事實上，過度內鬥會讓戰線崩潰，但是不除內鬼整合戰線也會讓戰線崩潰，這就是實務工作的困難點。成天嚷著不要抓戰犯、不要偏激、要正能量，拜託去加入直銷團體或者去看色情網站。現在就是戰爭，戰爭一定有死傷，但為了最大限度減少死傷，嚴厲地鍛鍊隊友是必須的，更必須把糟蹋伙房的、怠忽彈藥庫的、資料亂搞的通通拔掉權力，否則就是讓同袍送死，這就是惡。

講不要抓戰犯的，希不希望民進黨檢討啊？那檢討到底算不算抓戰犯？好啦其實我知道，意思是「不要抓我喜歡的人當戰犯」。戰犯絕對是存在的，但是我收到一些留言跟私訊跳針說苗博雅多好、柯文哲多好，幹到底關我屁事，選舉結果這麼淒慘都不檢討，彩虹跟白色都沉浸在自己卑微的小勝利中。

要聽我檢討綠營也行，民進黨支持者之中，深綠真的很不少腦子壞掉，比柯粉還嚴重，到現在還在亂講器官問題，還在說姚文智超讚，這種真的很慘。器官是有爭議、姚文智並非大惡，但是亂講一通亂傳假新聞有夠災難。但是白痴深綠不等於綠營，白痴柯粉不等於投柯的選民、白痴藍甲跟白痴小清新也不等於全部挺同派，這種事情到現在還要花唇舌解釋真的很煩，這次一口氣總講以後懶得多說。

此外有太多只會藍綠二分的白痴，拜託早點醒一醒，我不是民進黨，但是為了團結戰線要力挺民進黨。我個人是陳菊與蔡英文的堅定支持者，但我在文章中，還是講過選情崩盤跟陳菊離開高雄有關，講過民進黨中央如何與地方鬧不合。不要妄想別人會用你喜歡的話來點評，就是這種心態才會活在同溫層裡。

Photo Credit: Reuters/達志影像

結論

好吧講太多了，只好獨立講個結論：

請大家先密切注意政治動向，國內到國外，高層到基層。同溫層崩潰意見大部分都管他去死，現在太在乎一個人的淚水，就等著讓更多人流血。當然照顧身邊的人仍是必須的。 盤點個人條件，選定戰鬥位置。組織戰不是說做就做，更不是開社團開表單之後一切順遂，我們的敵人是中共與國民黨，爭取對象是 1500 萬左右的「不進步」大眾，這難得要命，所以別急。 沒有人有空在乎你膜拜哪尊神，去你的綠神白神虹神，要崩潰快滾。各位進步派不要只會一直說什麼溫柔對話，溫柔對話要對值得的人說，有些人適合被煽巴掌，有些人需要用誘導的，有些人則是必須被消滅。 鞏固領導核心，整合戰線，戰爭的意思就是要動員人力物資，不能優渥過日，所以明白告訴各位，所有進步議題都必須妥協，萬一中共與國民黨掌權，到時就沒有進步價值可言了。具體方式是力挺蔡英文。

戰爭是為了開拓未來，如果現在很手足無措，可以先去看前兩天本專頁發的邱吉爾語錄。邱吉爾真的是領導戰爭走向勝利的偉人，台灣人習慣弱小、短視、安逸、和氣生財，但我們的未來再也不同，我們必須變得偉大，我們要走向勝利。

你們問我們的目標是什麼我可以用一個單詞來回答：勝利，以一切代價去贏得勝利，無論勝利來的多麼恐怖無論道路多麼遙遠和艱辛，沒有勝利就不可能有生存。（You ask, what is our aim? I can answer in one word: It is victory, victory at all costs, victory in spite of all terror, victory, however long and hard the road may be; for without victory, there is no survival.）

本文由恕我無法支持授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航