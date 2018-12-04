世新大學的彩虹旗遭校方以「尊重各方意見」要求撤下，今天重新掛上

「婚姻平權」公投在此次九合一大選中未能通過，世新大學性別研究所學生12月29日在學校「舍我樓」外牆掛上6色彩虹旗，校方原本回應「表示尊重」，但卻在昨（3）日晚上要求撤除，引起學生反彈，因此發起今日中午12點重新升起彩虹旗，揚言「直到性別平等的那天」。

九合一大選及公投落幕，反同方提出的「愛家公投」全數通過，令不少同志族群大感失落。《公庫》報導，化名「熊」的性別所學生表示，在公投結果出爐後，讓不少同志感到失落，他提到，「可能在校園某個角落，他不能跟家人、同學出櫃，默默承受一些壓力，如果這面旗子能帶給他一點點鼓勵、支持，這就是掛旗子的初衷。」

「熊」也表示，世新大學擁有北部唯一一所性別所，作為性別所的學生，義不容辭應該要對這些同學表達支持。

而對於性別所學生為鼓勵因結果而難過的同學，於11月29日掛上代表同志精神的「六色彩虹旗」，世新大學公共事務室12月30日表示，這是學生自發性活動，選擇尊重學生，不予以回應。據了解，性別所在2011年也發起類似活動，當時校方相當支持。

《自由時報》報導，世新大學校方以「未經申請」「要尊重各方意見」因素，要求性別所學生撤下彩虹旗，讓學生相當不滿。性別所學生質疑，校方根本沒有申請流程，只有撤下標準，對於校方宣稱的尊重各方意見也相當懷疑，指出學校是「尊重各方意見，但你們的意見不可以出聲」。

化名「熊」的學生指出，近日就有總務處老師找上他們，並提出兩點理由，其一是掛旗子沒有申請，他當下就反問老師「那我們現在申請可以嗎？」但總務處老師無法回答，因為學校根本就沒有申請懸掛旗子的相關規定，即使學生想要申請也缺乏管道。

而世新校方提出的第二點理由，是同志平權這個話題，校園中也存在不同意見，因此要尊重各方意見。「熊」則認為，「正因為校園這個樣子，所以我們才更應把彩虹旗掛出來，難道學校不應在社會中站在性別平等的前線位置嗎？」

《風傳媒》報導，社發所研究生昨晚也在現場發言支持。李同學表示，校方為何無法容忍這次行動？「世新身為傳播龍頭都無法堅持，媒體怎麼會負起社會責任？」她強調學校要講明立場，不能只說有學生反對。社發所張同學也認為，掛彩虹旗根本不需要程序申請，不能因為校方的施壓而妥協。

校方要求撤旗的消息傳出後，昨晚多名學生聚集在「舍我樓」前，各自表達對性別議題的關心。

《新聞人》報導，「降旗儀式」也出現意外插曲，部分到場聲援學生對於撤下彩虹旗有不同想法，仍舊希望彩虹旗能繼續掛著。後續性別所學生仍將彩虹旗降下，但也與部分聲援學生組成聯繫群組，希望讓彩虹旗能繼續懸掛。

有的學生強調不會放棄，今天中午12點將聚集在舍我樓，將彩虹旗再度掛上，並強調，「此行動為學生自主發起，不代表任何系所立場。」

後續學生指出，世新大學校方表示旗子可以適用「校內空間申請」的流程，而性別所所長也表明願意以性別所名義申請，於是學生已申請通過掛旗一個禮拜。後續還會再申請掛到學期末。

今天中午，世新學生也重新掛上彩虹旗。

不只世新大學學生，台中女中鳴青社會研究社也在11月30日發起「挺同大合唱」，在司令台高掛彩虹旗，聚集超過4百位師生共同參與。《上報》報導，師生們綁上彩虹絲帶，身披彩虹旗，合唱《如果的事》和《彩虹》，同學們也上台分享自己的生命故事，鼓勵繼續為同性平權努力，「我們更應該思考如何以我們的手打造更友善的社會，以保障少數人的權益，因為每個生命都值得被珍視。」

中女社團也在臉書貼文表示，「不會因為公投的結果而感到灰心，我們很幸運生活在民主的台灣社會，希望大家看到民主的可貴，我們也必須承擔民主的苦果，也希望以後我們成為大人時，能做出理性、尊重差異的選擇，並以身為一個台灣人為驕傲。」

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核稿編輯：楊之瑜