喉嚨痛如何緩解？痛到什麼程度需要看醫生？

喉嚨痛是不分男女老幼，每個人都經歷過的症狀，除了影響吃東西以外，如果工作需要常說話的人更是感到困擾。喉嚨痛的成因很多，感冒時就常有喉嚨痛的症狀，除了細菌或病毒的感染以外，像是胃食道逆流、喉嚨被異物卡住，或過度刺激等原因，都可能導致喉嚨痛。另外有個有趣的現象，喉嚨痛發生的時候，民眾大部分不知道該吃什麼或喝什麼好，深怕食物會刺激自己的喉嚨。

有些人會過度緊張，網路到處找偏方，反而讓自己看了眼花撩亂。但也有些人對自己的喉嚨痛問題太過輕忽，覺得放著「自己一定會好」。但有些喉嚨痛的情形，其實沒這麼簡單，嚴重起來還是有可能危及生命的。

MedPartner團隊的醫師們將透過這篇文章整理相關文獻資料，結合臨床的經驗，為大家解說喉嚨痛發生的原因有哪些？如何自我緩解？以及什麼時候要緊急送醫？相信大家看完這篇文章之後一定會有幫助。廢話不多說，我們開始上課囉。

喉嚨痛的原因有哪些？先搞懂喉嚨的確切位置吧！

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大家常會說自己喉嚨痛，但其實喉嚨是個廣義的概念，如果用確切一點的方式來說明喉嚨的解剖位置，一般會包含屬於上呼吸道的「咽部」及「喉部」，從鼻腔後面的鼻咽部開始，一直延伸到食道及氣管的開端。

咽喉的區域中有許多淋巴器官（如扁桃腺）可協助我們免疫系統的正常運作。另外咽喉部四周的咽縮肌群，可以幫忙食物的吞嚥。當食物進入喉部時，喉部中的會厭軟骨會蓋住氣管的上端，避免食物掉入肺部，進而導致肺炎的情況。

當病原體感染了喉嚨，就可能讓喉嚨發炎、進一步產生喉嚨痛的症狀。但除此之外，還有多種情形也可能會出現喉嚨痛，我們整理如下：

喉嚨痛的常見原因：

病原體感染：像扁桃腺炎或咽喉炎、會厭炎等疾病可能由病原體透過淋巴液、血液的擴散或直接入侵咽喉部上皮組織的方式來感染喉嚨，產生發炎、腫大，甚至可能會出現化膿的現象。這是最常見引發喉嚨痛的因素

胃食道逆流：當胃部的內容物逆流到喉嚨時，咽喉部的黏膜會被胃酸及胃蛋白酶所侵蝕導致疼痛。

聲音創傷：長時間大聲喊話、飆高音等行為可能讓聲帶受傷，進而出現喉嚨痛的症狀。

乾澀環境：乾澀環境會刺激喉部的黏膜，引發喉嚨痛。

被異物卡住：異物（如魚骨頭）意外卡在咽喉部中，產生極度的不適感。

誤食化學物品：除草劑（如paraquat）或其他強鹼物質如果不慎被誤食的話，會侵害咽喉部的黏膜組織，導致劇烈疼痛。

喉嚨痛喝什麼才好？要如何自我緩解？

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喉嚨痛發生時，為了緩解症狀，大家通常會先想問「喉嚨痛喝什麼才好？」、「要吃什麼才不會刺激喉嚨？」這類的問題。但喉嚨痛其實就是咽喉區域的發炎反應引起的，只要能降低發炎的反應、避免過度的刺激，對於緩解喉嚨痛都會有幫助，因此不只是吃或喝該注意而已，其他包含環境、菸害，甚至是藥物的輔助，都很重要喔。

喉嚨痛發生時，我們可以嘗試以下緩解的方式，藉此降低喉嚨不適的感受：

喝小口冰或溫的飲料：如果吞嚥時覺得痛的話，可以嘗試喝冰或溫的茶（可加入蜂蜜）來緩解喉痛。但需要注意的是，小於1歲的嬰兒由於免疫力較低，不能食用含有蜂蜜的食物，避免蜂蜜中肉毒桿菌的感染。另外真的很疼痛時，口中含著冰塊，讓融化的冰水緩解吞嚥時產生喉嚨痛的症狀，也是一種可行的方式。

避免刺激喉嚨的食物：避免辛辣、太酸的食物及飲料入口，尤其是口腔或咽喉部出現潰瘍的患者。

吃喉糖：在喉糖成分中，薄荷醇（menthol）所帶來的冰涼感可緩解喉嚨痛的作用[3]，適合成人使用。大於5歲的孩童或青少年嘗試吃硬糖果（hard candy）來緩解，但硬糖果和喉糖不適用於小於4歲的孩童（因被糖果嗆到的風險較高）。另外要注意的是吃了糖果後的口腔清潔。

避免乾燥的環境：用加濕機可避免環境過乾所引發的喉嚨痛，但要注意如果濕度過高可能會滋生黴菌或細菌。在台灣通常氣候都很潮濕，但如果是在乾冷的時節，或者是長期在冷氣房的狀況，就要關心一下濕度囉。通常維持在相對濕度50－60％都算是合適的範圍。

遠離菸害：抽煙及長期身處二手菸之下，可能會刺激喉嚨，產生喉嚨痛。

鹽水漱口：將半茶匙的食鹽加入240毫升的溫水裡，喝小口之後仰天漱口。但這方式不適合6歲以下的孩童[2]。

使用成藥：止痛藥如普拿疼或非類固醇消炎止痛藥（如ibuprofen、naproxen）可緩解喉嚨痛的不適。購買前請務必諮詢藥師，且遵循藥盒或藥師指示用藥。

了解喉嚨痛的常見處理方式後，還是要提醒大家看似稀鬆平常的喉嚨痛，有時候還是可能伴隨緊急的問題，可能要即刻送醫處理。此外，有些伴隨的症狀，可能暗示著身體受到感染的訊息，需要交由醫師檢查及判斷才好。接下來的內容，我們會說明哪些喉嚨痛的情況會看醫生，甚至是需要緊急就醫。

喉嚨痛什麼時候要看醫生？哪些症狀要緊急送醫？

多數喉嚨痛雖然可以藉由自行緩解來降低不適感，不一定要去看醫生，但萬一喉嚨發炎腫脹到堵塞呼吸道時，就可能直接影響呼吸的流暢。沒有人會因為喉嚨痛而痛死，但有可能因為喉嚨塞住呼吸道窒息而死。這種狀況下，如果不積極處理可能會危及到生命。所以喉嚨痛伴隨以下緊急症狀時，務必立即送醫，以免耽誤治療所產生的併發症。

喉嚨痛伴隨以下症狀時請緊急就醫：

呼吸出現急促、困難的情形

孩童呼吸時呈三腳架姿勢（會出現身軀及頸部向前傾、下巴往前推），可能是因為會厭炎堵塞了呼吸道，產生呼吸困難的姿勢

吸氣嘯鳴（stridor）

說話呈現像是含滷蛋的聲音（所謂muffled或potato voice）

因口水無法吞嚥而不斷流口水

舌頭或頸部腫大

頸部無法移動或嘴巴無法張開的情況

喉嚨被異物（如魚骨）卡住無法咳或吐出來進而影響呼吸時

如果是伴隨以下症狀時，可以考慮門診就醫，由醫師檢查及判斷是否已經被特殊的病原體感染：

喉嚨痛無法自行緩解

突然發高燒（體溫超過攝氏38度）或高燒不退的情形

伴隨頭痛、腹痛或噁心嘔吐的症狀

頸部淋巴結腫大

身上出現紅疹或舌頭呈草莓狀

眼睛紅紅的或有刺痛的感覺

發現喉嚨有膿瘍

在喉嚨痛的治療上，醫師的原則首要是確保呼吸道暢通，再來就是進行止痛及其他症狀治療，但如果是病原體感染時，例如被醫師判定是被某種病毒、細菌或黴菌感染時，就會選擇相對應的藥物來治療。由於能引發喉嚨痛的疾病眾多，所以我們舉出以下常見，也比較需要謹慎注意的兩個例子：

假如患者是被確診為流感病毒感染，醫師可能會開立抗病毒藥物（如克流感Tamiflu）治療。

若發現是A型鏈球菌所導致的疾病，醫師開始可能會選擇抗生素來治療。

這些病原體可能會透過飛沫、食物或近距離接觸等媒介，進而感染人體，導致喉嚨痛的發生。因此只要在生活中培養良好的衛生習慣，降低受到細菌或病毒侵擾的機會，就能預防可能隨之而來的喉嚨痛囉。

如果是常會發生喉嚨痛的朋友，日常生活中可以用以下的方式，來預防細菌或病毒的感染。

喉嚨痛該如何預防？從日常生活做起

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導致喉嚨痛的病原體多數是藉由飛沫、食物或近距離接觸，我們整理出以下各種預防感染的方式，你可以嘗試：

確實洗手：不管是在吃飯前、用手抹去飛沫鼻涕或如廁等情況時，透過「內、外、夾、弓、大、立、腕」方式將自己的雙手洗清洗乾淨。

避免食物感染：由於某些細菌如鏈球菌可以透過食物傳染，所以要確保熟食已有充足的加熱及烹調才食用。

避免飛沫傳染：打噴嚏及咳嗽時，請用紙巾、手帕、袖子或手肘內側來遮蓋鼻涕和口沫。流感高峰期外出，可戴上口罩以預防感染。

環境消毒：腸病毒對一般的消毒劑（如一般清潔劑及酒精）有抗性，但可以使用市售含氯漂白水。一般環境消毒可調配500ppm濃度的含氯漂白水，將5湯匙（約15至20毫升）的市售含氯漂白水倒入10公升自來水（約8瓶1250毫升的礦泉水瓶）中，均勻攪拌即可[10]。針對門把、桌椅、沙發及孩童玩具做重點消毒就好。

接種疫苗：如接種流感疫苗，以應對流感高峰的季節。

另外別忘了，喉嚨痛也可能是胃食道逆流，過度使用喉嚨、或者是接觸刺激物質等原因所導致。所以你可以：

避免過度使用喉嚨

避免辛辣刺激的食物

胃食道逆流患者應避免在進食後就平躺

多喝溫開水、冷開水，但要避免過燙的熱水，讓咽喉的黏膜保持濕潤

文章看到這裡，相信你對喉嚨痛的了解與應對能力，已經勝過多數的人啦！只要培養良好的衛生習慣，同做好預防措施，喉嚨痛的問題就不會再時常困擾你。最後，如果這篇文章對你有所幫助的話，請在文章下方給我們一個讚，並分享給身邊的親朋好友吧。

參考資料：

Mayo clinic: Sore throat Uptodate: Sore throat in children and adolescents: Symptomatic treatment Uptodate: Symptomatic treatment of acute pharyngitis in adults Uptodate: Evaluation of sore throat in children Uptodate: Patient education: Sore throat in adults (Beyond the Basics) Uptodate: Patient education: Sore throat in children (Beyond the Basics) Uptodate: Evaluation of acute pharyngitis in adults Uptodate: Epiglottitis (supraglottitis): Clinical features and diagnosis Teresa V. Chan. The Patient with Sore Throat. Medical Clinics of North America. Volume 94, Issue 5, September 2010, Pages 923-943 衛生福利部疾病管理署專業版

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航