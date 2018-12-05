台灣第1座退場的核電廠：核一廠1號機即日起永久停機，除役時間「仍有變數」

位於新北市石門區的核一廠1號機商轉執照今（5）日到期，依法已進入停機階段，6日起正式進入除役期，卸下自1978年以來為期40年的發電任務（累積發電量約1625億度），也是台灣第一座進入除役的核電機組。

台電表示，核一廠為我國十大建設之一，除了協助1970年代石油危機造成的經濟衝擊，長期來說也改善台灣的投資環境，成為工業轉型的基礎，台電並感謝新北市政府及石門鄉親提供寶貴用地及資源。

核一廠1號機除役計畫已於去年6月28日通過原能會審查，現正待環保署環評審查通過，取得原能會除役許可後將正式展開為期25年的除役作業。我國法規規定，核電廠除役採「立即拆除」的方式執行，未來規劃採4階段的除役工作。

不過除役所需要的費用，台電仍不斷在追加預算。

台電公司原於2010年估算，核電廠除役、核廢料處理、貯存、處置與運輸，合計需要新台幣3353億元。不過今年初這筆費用又追加到4700億元。媒體報導更指出，台電最新評估每座核電廠除役需1400億元，加上核廢料最終處置等方案，3座核電廠除役總費用高達6200億元，但台電發言人受訪不願證實這個數字，僅表示仍在經濟部核定當中。

為了處理核廢料，台電核一、二、三的6座核能機組，自1987年開始，以平均發1度電提撥0.14 - 0.18元做為「核後端基金」，作為核電廠未來除役、核廢料處理、貯存、處置與運輸等費用。3座核電廠累積的核後端基金，至今年10月結餘3174億8900萬元，然而隨著核電廠將陸續除役，未來核後端基金勢必將持續減少，但比起台電承認的4700億元除役費用，目前已短少了1526億元。

燃料棒移不出來，每年多燒7億

為什麼除役的確切數字這麼難算？除了核三廠未來可能延役之外，主要是核一廠目前因為燃料棒後續的貯存作業，還「除役不了」，相關費用也將增加。

台電表示，目前核一廠除役費用約為300億元，不過目前核一廠用過燃料分別放在爐心與用過燃料池中，1、2號機的反應爐各有408束燃料棒，總共816束燃料棒必須從反應爐內移出，才能落實除役工作。

台電原計畫於2019年1月1日將用過的燃料棒移至室外乾式貯存設施，第一期的乾貯設施也在2013年就已經蓋好，但是新北市政府至今仍未發「水土保持完工證明」，並認定全案失效。

沒有室外乾貯可放，燃料棒將繼續放在反應爐，而反應爐即使不發電，仍需維持一定溫度、壓力，所有冷卻水系統、緊急電力系統、安全系統都要維持，燃料池、反應爐、反應器廠房及其他相關設施，將無法進行除役。台電雖然另外規劃興建核一廠二期室內乾貯設施，不過約需花費10年，將於2028年底完工，趕不上核一廠除役時間。

台電指出，若燃料棒移出延遲到第二期室內乾貯完工之後，2028年12月開始移出反應爐內核燃料，原規劃的25年除役進度將因此延宕6年，額外維護費得多花114億元。如果依新北市政府要求，要等到最終場址「選定」才同意啟用乾貯（台電規劃在2038年選定用過的燃料棒最終處置場址），估計2063年才會完成除役，完成日比原規劃慢19年。

台電更指出，如果無法在25年內完成除役作業，延遲的時間將無法估計。

不過，因為不發水保證明而成為箭靶的新北市政府，今日也再次做出回應。

新北市在「不滿」什麼？

面對台電、經濟部的指控，新北市發言人張其強表示，核電最重要的關鍵所在，就是安全。不管是乾式貯存場的位置、地質條件適不適當，甚至也有專家早就建議台電應該參考歐洲國家採取室內乾貯，但很遺憾台電完全充耳不聞。

農業局長李玟表示，核一第一期乾貯設施建在核一廠內的室外，台電在2012年申請完工，不過「當時同仁去現場，實在很難相信這是一個核電廠完工時候的情況」。

李玟說，台電申請水保，但沒有按圖施工，乾貯場等於是處在一個不安全、違建的狀況，當時已依據《水保法》裁罰台電6萬元，並要求再做變更。不過一直到2013年9月施工期限，台電雖歷經12次變更計畫，但在主要方向上沒有做出具體修正，「只是一直把沒有核准的水保計畫送來要新北核准」，李玟說眼看法定完工期限到了，只好祭出不予核定的決定。

張其強進一步解釋，乾貯場附近有乾華溪，乾華溪上游就是土石流潛勢區，台電只在潛華溪1公里內作為測試區域，不符規定。另外地下水位涉及檔土牆、排水等設計，台電只報地下水位5公尺，比起新北市實測的7.7公尺短報60%以上。

持續關注核一廠除役過程的律師蔡雅瀅受訪也指出，露天貯存一直被懷疑有土石滑落、附近有土石流潛勢區種種風險，雖然當初興建通過環評，但乾貯的位置緊靠著山，「當初規劃做室外乾貯場，很多年前大家就講是不是直接做室內乾貯，核一廠靠海，海風腐蝕，風吹日曬雨淋有危險，蓋在山旁邊又有土石崩落的狀況。」她也指出，2017年6月2日發生嚴重雨災，一個多禮拜後至現場視察，卻看到乾貯廠有土石崩落的狀況，雖然土石沒有覆蓋到乾貯廠，但她表示「還是有些擔憂。」

這是台灣第一次處理核電廠除役的工程，核一廠長蔡正益日前接受媒體專訪時表示，核一1號機是台灣第一部除役的核電機組，「沒有固定模式可以follow」。雖然法定執照已到期，但核一廠除役環評仍在審查中，環保署規劃明天將再召開第二次的專案小組初審會議，要求台電針對廢棄物處理、除役規劃時程再做說明。

核稿編輯：楊士範