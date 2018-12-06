與焦慮和躁鬱形影不離的邱吉爾，如何牽動大英帝國的命脈？

當我們手裡舉起了一杯檸檬汁正在飲用的時候，我們可以從透明玻璃中滾動的水果纖維看清楚這是一杯檸檬汁。當我們看到人們身上所披戴的羊毛披肩時，也許你會知道它是來自於喀什米爾（Cashmere）的高級羊毛。但是一般人不會想要去了解喀什米爾羊毛之所以會貴，以及被公認是最頂級的原因是什麼？原因是來自於它特殊的羊絨。這種羊絨的取得並不容易，只有在每年的秋末才會從羊的皮膚表層長出些許，羊絨不僅取得費工，而且山羊還有年齡上的限制。最難能可貴的是，一隻山羊也許一輩子只能從其身上長出最多不超過三件毛衣重量的羊絨，因此才會名聞遐邇。

從這兩件事情我們便可以推理出來，人的習性一般只能看表相，但是，人往往也都會被表相所矇蔽，無論你是多高貴的人或一般的凡夫俗子，都極容易沉浸於自我感覺良好或因為表相而自我愚弄，這幾乎是人類的共通性。

人們若要看清生命的真實面，必須付出昂貴的代價，有些人甚至於終其一生也只是顢頇不經意地過完他的一生，因為多數人之於人生是平庸無奇的，可是對於有能量、高質感的領袖人物，上天也許要賦予他統領群眾的任務，他就必須比一般人承受更多的起伏和不平凡的遭遇，才能造就出如陽光般的光明和鋼鐵般的意志。

在我所知道的近代人物中，英國的前首相邱吉爾差不多就是這樣子的人物，他的一生一直與憂鬱、焦慮和躁鬱形影不離，可是他又能夠牽動整個大英帝國的命脈，他是如何辦到的？原因其實並不特殊，主要都和所有的歷史人物一樣，都得從無數的生命挫敗中尋找到力量。邱吉爾曾經被這個世紀多位具有影響性的領導人物評定為——十九世紀以來至今全世界最具影響力的政治家。他有著多元性的特殊背景，例如：他也是一位很有名的歷史學家和畫家，並且曾獲得諾貝爾獎。他給人們留下了一個很有魅力的印象，那就是他在遭遇到任何的挫敗，甚至於一面倒的惡意曲解，或者是部屬倒戈背叛，他也不會因此而趴倒或放棄他的使命及堅持。

讓我們仔細幫這樣子的人物往前倒帶回顧他的一生，年少時他就是一位很難管教，令父母老師很頭痛的學生，甚至於有些學科都是在交白卷的狀況下度過，成績也經常是在全校倒數的排行中掛榜，尤其他剛愎自用的個性幾乎找不到半個說話的朋友。他也曾經兩次為了投考心目中鍾愛的軍事學校都不能過關而不得不放棄，最後以吊車尾的名次進入最差的兵科勉強度過他的軍校生活。

世人的眼中以政治聞名於世的邱吉爾，其政治生涯也不見得是一帆風順，甚至於也曾經被關押在政府戰俘營當中，最後憑著他一身是膽和過人的智慧逃獄成功。雖然邱吉爾看起來少年得志，很年輕就入閣議院，步入政治生涯，可是並不是那麼順利，曾經在領不到任何薪資的狀態下，迫使他想辦法兼差維持生計，最後只得跨黨。雖然比之前較為順遂，甚至於還躍升為部長，但在部長任內被同儕牽累導致損傷了將近三十萬名士兵，因為這次的事件導致所有人都要他下台謝罪。那段時間幾乎是他人生中最慘淡的日子，如同過街老鼠般沒有人可以了解他或體諒他，最後還被降級到陸軍步兵營營長的卑微位階，但他只能莫可奈何地從命。

最後，浮浮沉沉到了中年，好不容易被英國首相給相中，認為他是不可多得的人才，使得他又能夠再度重返政壇，但依舊事與願違，在不能連任的狀態下曾經整整兩年在失業中度過，這時他已年過半百，而且命運之神似乎不斷地和他開玩笑，不斷地在他的宦海生涯中大起大跌，令他遍體鱗傷，最後他終於因為重返保守黨，才漸漸地從議員一路爬升到財政部長的位置。但是，由於英鎊升值的事件，讓英國人民倍感不快，特別是勞資對立的問題，導致英國在歷史上爆發了從未有過的經濟大蕭條，許多人流離失所，引發了極大的社會問題，邱吉爾再度被黑暗之神的箭射中，從五年的財政部長位置中箭身亡。從此以後他的人生整整有十年是沒有色彩的，只能拿起彩筆作畫娛樂自己，他的家人、小孩、同儕對他也都極度地不能諒解，即便有時他投稿想要發洩、抒發自己的政治理念，但自始至終無人理會，邱吉爾就這樣子跌跌撞撞過著無冕、無銜、無錢的身分。

一直到了他六十六歲，受到當時英國國王喬治六世授權給予首相的重責大任，他才有機會一展鴻圖，平反英國人數十年來對他的曲解。如果邱吉爾和絕大多數的人一樣的態度，一遇到挫折就縮成一團或躲在黑暗的區塊與世隔離，那就沒有日後的二次大戰反敗為勝的機會。

人的一生可以有很多次的劇幕，在舞台上你也可以無數次地上台，但不一定每一次的角色都可以扮演得很成功，只要你全心全力把自己當下的角色扮演好，你自己覺得滿意，觀眾也覺得開心，其實就是最好的退場時機。只要是由凡人攀升到偉人的過程中，就注定要承受以及幫一切子民代受所有的苦難於一身，所以不需要有多餘的辯解和取得他人的附議。苦難和痛苦是強化最重要的元素，挫折和阻礙就是成功最好的時機與動機，千萬不要因為一時的困頓或一連串的衝擊而放棄了自己的鴻鵠之志。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航