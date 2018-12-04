美中貿易戰「停火90天」，中方對美做出逾36兆額外貿易承諾

（中央社）美國財長梅努欽在台灣時間4日表示，北京已做出逾1.2兆美元（約台幣36兆）的額外貿易承諾，作為美國總統川普和中國國家主席習近平近日所達成協議的一部分，且北京保證會針對前述承諾立即採取措施。美方也同意暫緩加徵關稅計畫，不過，中國若自美國加大採購農產品、能源及工業產品，是否可能影響對台訂單，經濟部表示須密切觀察。

川普和習近平1日在阿根廷舉行會談時，雙方同意暫緩加徵關稅計畫，宣告兩國過去數月來在貿易等議題上不斷升高的緊張情勢暫時休兵。

梅努欽（Steve Mnuchin）表示，在阿根廷會談中，中國官員的論調出現有別於過去的明顯轉變，習近平明確承諾，會對美國企業開放中國市場。梅努欽接受美國媒體《CNBC》訪問時表示：「他們提出逾1.2兆美元的額外承諾，不過細節仍須談判。我們首度獲得他們承諾，這會是一項真正的協議。」

雙方同意在未來90天內展開協商。《路透社》報導，美方由萊特海澤（Robert Lighthizer）主談象徵大轉向；先前川普政府與中國的貿易談判大多由財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）主責。

貿易談判經驗豐富的萊特海澤，才剛與加拿大、墨西哥敲定新版貿易協定，也被視為川普政府裡批評中國最猛烈者之一。

另一對中鷹派的白宮貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）接受訪問時說：「美國貿易代表萊特海澤負責後續相關談判，他是美國貿易代表署（USTR）歷來最硬的談判高手。他會逐章逐節地打掉關稅、非關稅壁壘，消除妨礙市場准入的結構性因素。」

白宮1日表示，後續談判包括中國應調整結構性問題，包括停止強制技術移轉、落實智財保障、消除非關稅壁壘、網路入侵與剽竊等。

《法新社》報導，在川習達成休兵共識、暫緩兩國貿易對抗升溫後兩天，美國今天表示，未來90天需看到中國「具體落實某些作為」，以利達成真正的貿易協議。

然而分析家對此卻更為審慎，認為這麼短的時間裡要達成貿易協議不太可能，還點出美中聲明裡的各種矛盾。雙方都聲稱達成休兵是一大勝利。

牛津經濟公司（Oxford Economics）專家達科（Greg Daco）說：「撇開政治層面，從貿易緊急升溫的威脅可延緩3個月，雙方又再次對話來看，川習會的確可視為成功，然而我們仍對美中兩大經濟體能達成實質貿易協議抱持懷疑。」

高頻經濟公司（High Frequency Economics）專家溫伯格（Carl Weinberg）則提到川習會後美中雙方的矛盾訊息，不禁令人懷疑美中到底達成什麼共識。溫伯格特別對美國聲明裡所說「中國將同意購買尚待敲定、但為數龐大的貨品」感到好笑。他說：「這是什麼怪語句？這等於在講其實雙方什麼共識都沒達成。」

川習會後，美國駐中國大使館2日下午在微信、微博發表「新聞秘書關於總統與中方共進工作晚宴的聲明」，說明兩國元首會議的內容。但微信上的內容被禁止轉發、分享，此舉進一步顯示雙方對兩國元首會議結論呈現「各說各話」。

儘管這篇文章沒有遭到刪除，但在微信中已被設定為禁止轉發文章，也看不到任何評論。騰訊並未就此回覆《彭博》的提問。

美國駐中國大使館官方微博目前還看得到這篇文章，也可以轉發分享。

《彭博》指出，從目前的媒體報導情況來看，美國總統川普和中國國家習近平主席的會談，就美中貿易協商產生了何種結果，基本是「各說各話」。

美國駐中國大使館官方微博、微信公眾號一直是中國網管最頭痛的對象，時常發表批評中國的文章，吸引網民聚集評論熱議。礙於兩國外交，中國網管今年已甚少刪文，而是改採禁評、禁分享、轉發等方式，試圖降低文章在中國的「負面影響」。

美中貿易戰暫休兵，經濟部：逾60家廠商仍將回台

在中國承諾大量對美採購下，美方同意暫緩加徵關稅計畫，不過，中國若自美國加大採購農產品、能源及工業產品，是否可能影響對台訂單，經濟部表示須密切觀察。

經濟部今天舉行記者會說明美中貿易戰最新進展及台灣因應措施，針對未來中國可能加大對美採購，是否可能排擠到對台灣訂單，經濟部表示，台灣輸往中國品項中，能源及農產品比例相對不高，預估影響不大，但仍會抱持審慎態度關注局勢發展，隨時提出因應作為。

工業產品部分，經濟部說明，由於具體採購品項仍待定，無法確認哪些產品可能受影響，此外，也須觀察中國市場對美國的產品的接受度。至於美國對中國加徵關稅清單部分，經濟部盤點結果仍與先前相同，以出口美國為主的網通設備與中低階自行車及零組件產業受影響可能性較大。

不過，經濟部也指出，對於生產基地及供應鏈設在台灣的廠商來說，手工具、螺絲螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、變壓器、蓄電池等輸美都有正面效益；網通設備的轉單效應也在10月開始逐漸浮現。

經濟部次長龔明鑫表示樂見美中貿易戰休兵，不過，因為貿易逆差的結構性問題，儘管是往好的方向發展，要回到貿易戰前的局勢，「我們判斷是有點困難」。

龔明鑫指出，廠商因應貿易戰，第一階段是產能調配，利用在台既有未滿載產線來轉移在大陸產能，待產能滿載後，才會進入第二階段，尋求新的土地建置廠房，因此經濟部目前掌握到廠商最多需求仍是勞動及土地方面。

科技部、經濟部工業局及投資處掌握有超過60家台商將回台投資。為滿足廠商需求，行政院已公布「歡迎台商回台投資行動方案」，除與7大工商團體合作加強廣宣，也由投資台灣事務所召開跨部會聯審會議，提高行政效能，每一投資案件都要在2週內審查定案，同時也會主動拜會受美中貿易戰影響的廠商，提供協助。

龔明鑫表示，優先引導回台產業包括資通訊、網通產業，不過若廠商有多元布局需求，或是像紡織業等勞力密集型產業，也會協助輔導移轉生產基地至新南向國家。

他進一步說，也有許多新南向國家主動聯絡，希望協助台商在當地投資，目前在越南、菲律賓、印尼、印度、緬甸、泰國都設有台灣投資窗口（Taiwan Desk）。

在投資優惠部分，國發基金會提供建廠資金利息基本1.5%補貼，經濟部所屬工業區也會提供2年免租金優惠，並開放符合條件廠商增加引進外勞，在短期內彌補訂單需求。

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核稿編輯：楊之瑜