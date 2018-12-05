紀錄之光《草間∞彌生》：不僅是圓點，而是愛的無限擴延

身為廣受全球歡迎的日本女藝術家、作品售價高昂，但卻非不可親切的藝術。欣賞《草間∞彌生》這部電影是相當愉快的經驗，它依照年代順序，仔細地爬梳了草間的成長背景、創作理念、奮鬥歷程與其間的痛苦折磨，不論是平面的畫作或立體的雕塑，其細節都鉅細靡遺地呈現在觀眾眼前，尤其是她著名的圓點膠彩塗抹後，形成的精緻立體起伏感，這種經驗不亞於親自到美術館欣賞她的個展，更別說電影裡還穿插了草間本人自述的觀點。

1929年出生於長野縣松本市的草間彌生，可說是含著金湯匙出生，父親入贅經營種子事業有成的富有娘家，但保守的家族環境與花心在外的父親，卻在她幼小的心靈埋下了第一個創傷。

嚴厲的母親總是派她去跟蹤父親，但撞見男女性行為的景象，卻使她一生對於性器官與性行為都懷抱著恐懼不安（甚至是男性生殖器所延伸出的暴力、戰爭概念），這也影響了她1960年代在紐約所創作出的一系列「軟雕塑」（soft sculpture）作品，最有名的作品便是紐約現代博物館 （MoMA）永久收藏的《陽具椅》。

Photo Credit：佳映娛樂

草間將恐懼轉化為內在的驅力，用具體化的藝術形式消弭情緒的厭惡，其高峰便是《千船會》（Aggregation: One Thousand Boats Show）－布滿一葉扁舟的陽具軟雕塑，四周再貼滿這艘船的照片，這個概念甚至被普普大師安迪．沃荷 （Andy Warhol）偷去用，而軟雕塑的出現也影響了另一位藝術家克萊斯．歐登柏格 （Claes Oldenberg）日後的創作方向。

綜觀草間的軟雕塑作品，蘊含了「聚集」與「增生」的概念，布料在外、內填物品，像菇類一樣大量繁殖，爬滿了所有日常生活用具。這與他幼年便罹患知覺失調症有關：走進花園，她會看見花跟她說話，甚至自己的嘴巴、說出口的話，都變成了花。也曾經看見家中紅色桌布的花紋，延伸至天花板、牆壁、窗戶，一路爬到了自己的身上。

幻覺經驗令她痛苦萬分，只能不斷地畫畫來寄託她的心靈，但母親又厭惡她想成為畫家的企圖。在一次偶然的經驗，她寫信給美國知名女藝術家喬治亞．歐姬芙 （Georgia O’Keeffe），並附上自己的數幅水彩畫，令她意外的是大師竟然親筆回信，並鼓勵她持續創作。受此激勵的草間，不僅在家鄉辦了生平首次畫展（時年21歲），也積極逃離家鄉的束縛，不顧母親的反對，在1957年時前往美國，最初落腳西雅圖，隨即遷往紐約。

紐約是藝術家的一級戰場，但草間以初生之犢的勇氣，在經濟拮据的生活條件下瘋狂地工作，對於藝術的愛是支持她的唯一動能。也是在抵達紐約之後，草間創作出她最為人知的系列作品《無限的網》。

這一系作品成為她終生創作最重要的基底之一，最初因為搭船時看到太平洋而受啟發，將海洋的無限轉化至畫布上。一般人常誤認為草間只是重覆畫一個又一個的圓點，但電影裡很具體地呈現，當你退後好幾步時，一幀又一幀的巨幅作品（最大達33呎長），其實就像一張網，它不再是一幅畫，而是創造出了新的空間與氛圍。

Photo Credit：佳映娛樂 草間彌生的自我消融

圓點與底布代表的是「陰」與「陽」，我們常看見「陽」的圓點，卻忽略了草間創作時的所欲傳達的調和互補。這張網可以無限的延伸，將人包裹起來，正如同她幼年的幻覺。

「消融 」（Obliterate）也是草間重要的創作母題之一，除了她得獎的實驗性電影《草間彌生的自我消融》之外，最有名的就是《永恆的愛》這個作品。他在房間裡裝滿了鏡面，再搭配機械控制、有節奏韻律的七彩燈泡，在明暗閃爍之間，觀眾透過從外內窺的窗口，成為了作品的一部分，以她自己親身的靈魂出竅經驗，鏡中千萬道光速明滅的色彩，正是凡塵俗世的縮影，最終都會消融，成為宇宙的一部分，飛向一個愛的方向。

Photo Credit：佳映娛樂 草間彌生與其作品《自戀庭園》合照

1966年她在威尼斯雙年展 （Venice Biennale）的作品《自戀庭園》，以1,500顆不鏽鋼球布滿義大利館戶外展場，草間身著和服端坐其中，更令人拍案叫絕的是她以每顆2美元的價錢，讓觀眾可以買到球體反射的「自戀」，藉以打破藝術品都是高貴的概念。

草間以一介東方女性，在男性白人主導的歐美藝壇中，其實走得相當艱辛。她必須以積極甚至帶侵略性的步調，不斷衝撞體制，以震懾人心的手法為自己殺出一條血路。

1960年代是草間的黃金時期，但中期嬉皮與反戰運動興起後，草間也投入了乍現表演 （happening）的藝術領域，當時的她身邊圍繞著許多支持者，儼然一代女王架勢，她也計畫成立許多公司來相互支援她的創作與影響力，不過本片對此著墨並不深，唯一強調的是她用裸體乍現表演來傳達她的反戰理念。

Photo Credit：佳映娛樂 草間的行為藝術：乍現表演

身體是如此地美麗，怎麼能用去打仗呢？但此舉卻也讓她捲入了麻煩，不僅被警方視為頭痛人物，傳回日本的新聞更令家鄉父老視她為恥。

在多重壓力的打擊下，草間的強迫性精神官能症日益嚴重，也在離國13年後，1970年，她選擇回到了日本。回到日本的草間是完全不被接受的，即便她在歐美享有盛譽，但後期參與反戰示威遊行削弱了她在藝壇的影響力，更別說完全無法像外國人理解她作為的廣大日本人民。

1970年代後期到80年代，草間的名字在歐美幾乎徹底消失，但在日本苦無創作空間的她，精神瀕臨崩潰，在1977年自願住進精神療養院接受治療。自此，她開始從事一系列拼貼作品，或許是接受藝術性療法，她的作品開始呈現一種較為前進、正向的調性。

1989年則是一個重大的轉捩點，紐約的國際當代藝術中心 （Center for International Contemporary Arts）以開幕紀念展的名義，為她舉辦了「草間彌生回顧展」。當觀眾回望「紐約的草間」以及她在日本的早期作品時，因為長達20年的時空罅隙，使得大家能以更客觀的立場審視其作品的原創性與前衛性也因為，使她成為了「世界的草間」。

Photo Credit：佳映娛樂 草間彌生於威尼斯雙年展

1993年，她更成為第一位在威尼斯雙年展日本館首位舉辦個展的藝術家（一般都是2到3位聯合展出），聲勢再攀高峰。但令人驚訝的是，她從未真正離開過精神治療，即使到威尼斯，也有醫師隨行在側。

草間的家鄉是她一生創傷的主要來源，但創傷卻也同時帶給她源源不絕的創作動力。當松本市成立美術館時，時任市議員的老朋友大力鼓勵收藏草間的作品。「醜聞女王」的污名終於淡去，現在松本市裡可見到大量的草間彌生創作。

我們無從得知她對此一轉變的想法，但或許可以感覺得到，她內心最終的依歸，是能成為「日本的草間」。就像她一生最喜歡創作的主題－南瓜，小學時跑去外公採種場玩耍的小草間，意外發現南瓜活過來跟她說話，南瓜矮胖的形象雖然不甚美觀，但它脂粉未施的大肚子，卻能給予她強大的精神安定感，一日復一日。

草間彌生的工作室與醫院只有數步之遙，她現在依然每天在兩處之間穿梭，創作從未間斷。她對藝術的愛，永遠沒有極限。

如果你對「草間彌生」的名號與她所創造出的作品感到喜愛或者好奇，或是對所謂的「草間現象」感到懷疑，那麼這部「定番版」的紀錄片，應該可以給予你許多第一手的解答。起碼，你會知道為何在日本直島那顆網點南瓜，為何是由黃黑兩色組成的。

Photo Credit：佳映娛樂 直島的南瓜

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航