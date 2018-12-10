市場「共漲共跌」，全球ETF狂熱警示

文：許資旻

ETF（指數股票型基金）絕對是現在最熱門的投資工具！將各國股票、債券、外幣等標的依不同比例一次買進，具分散風險功能，以防暴跌暴漲，不論是直接買，或是透過投資型保單或類全委保單連結。然而，近來金融市場震盪往往幅度大，「共漲共跌」現象愈來愈明顯，就有不少專家把矛頭指向一檔之後連結多個投資標的的ETF。

不論2月初的美股大跌、10月10日道瓊工業指數創8個月以來最大單日跌幅、台股在隔天慘跌660.72點創下史上最大跌幅，這些震盪其實與ETF有很大的關係。投顧專家指出，今年市場波動大，的確與ETF商品愈來愈多有關，ETF是透過公式，將籃子中的標的設定到季線就停損，但如果所有人都停損的話，這一支股就會跌超過，「助漲助跌」的狀況的確愈來愈明顯，市場波動加劇。

元大投信統計，今（2018）年截至9月底台灣ETF市場規模由去年底的3484億元升至5367億元，大增79.74％，其中債券ETF最夯，成長幅度高達441.55％。而國際會計師事務所安永發布的報告「Global ETF Survey 2017」則預估，全球ETF市場規模將在2019年達6.4兆美元、在2020年達7.6兆美元（圖一），顯見屆時市場占率之高。該報告調查顯示，97％接受採訪的市場操盤手預期未來三年不論在歐洲、亞洲甚至是全球最大ETF市場的美國，機構投資人（institutional investors）仍然會持續投入ETF。

來源： Global ETF Survey 2017 圖一（來源： Global ETF Survey 2017）

專家表示，太多衍生性金融商品造成的問題，就是你不知道多少商品連結在這個標的背後，只要一個標的一跌，多少資金會垮？現在如果市場指數一跌，又會連動多少檔ETF？如果這時資金撤離，就只會跌得更深。這也會影響到眼下最紅的投資型保單或類全委保單，與市場掛勾之下，許多保單與ETF連結，當市場波動幅度增加，投資型保單的投資績效與保單買氣勢必受到影響。

專家指出，現在市面上不是只有早期「被動式」隨著指數調整投資比例的ETF商品，「主動式ETF」（Smart Beta ETF）的成長趨勢也不容小覷，會將企業獲利能力、本益比等評估項目納入公式選擇投資標的，更降低投資人的衝擊。「但是降低衝擊不代表就沒有損失，」只要是投資就有相應風險，而隨著愈來愈多人買ETF，市場如何取得平衡將是所有投資客必須嚴陣以對的挑戰。

本文經現代保險雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航