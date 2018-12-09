《創造價值的技術》：再好的商品，說不出價值就形同不存在

文：藤村正宏

再好的商品，說不出價值就形同不存在——關鍵詞「編輯」

一直以來我都強調一個觀念。

無論再有價值的商品、服務或商店，

如果無法將價值表現出來，

對顧客而言，就等同於「不存在」。

這就像你很感激對方，但如果沒有表現出來，這份心情對對方而言就形同不存在。又好像你愛著對方，但假使沒有表現出來，對對方來說，你的愛情也等於不存在。

同樣意思，無論再好的商品或是再棒的店家，除非讓顧客瞭解價值，否則都等同於不存在。

傳達價值很有效的一個方法是，讓顧客知道買了之後可以獲得什麼樣的「體驗」。如果只是直截了當告訴顧客商品的規格（性能、材質等），根本毫無作用。

這種例子經常可以看到，像是「100％純蠶絲襯衫」、「搭載2500 c.c的引擎」、「擁有1500萬畫素的高畫質」等。這些都不是最恰當的說法，應該轉換成以下的思考角度。

消費者買了這個商品之後，

可以獲得什麼樣的體驗？

能過什麼樣的全新生活？

擁有什麼樣的生活方式？

解決哪些問題？

只要將重點放在這些問題上，並傳達給顧客知道，顧客就能更容易瞭解你的價值。

「賣場裡的安全帽」所展現的價值

舉例來說，鹿兒島某間日用品賣場就有一個例子。賣場裡有一項商品叫作「壓克力研磨劑」，這是一種可以將壓克力重新拋光的研磨劑。該賣場的老闆後來重新為這款研磨劑製作了一份海報。

「摩托車店買不到喔！」

他還在海報旁擺了一頂使用過的全罩式安全帽，將前方透明面罩的半邊進行拋光。拋光過的部分完全恢復透明，另一邊則依舊模糊不清。兩者差別一目瞭然。也就是說，他讓顧客實際看到使用這款研磨劑，可以讓透明面罩變得如此透亮清晰。

Photo Credit: 如果出版提供

結果發生了什麼事呢？ 這款原本一年只能賣出60瓶左右的壓克力研磨劑，自從店裡擺出海報之後，年度銷售量可以高達上千支。

這款商品原本在包裝上只標示了「壓克力研磨劑」字樣。包裝背後也只說明「用以拋光、消除細微刮痕與汙漬。平均3到5微米的微細粒子，可使素材產生透亮光澤」。這種說明，顧客根本無法聯想商品的用途究竟是什麼。

事實上，這款壓克力研磨劑可以用在非常多的地方，包括手機螢幕、壓克力水槽、無線對講機的壓克力螢幕、桌子等。任何壓克力材質的東西都能使用。

但如果只是訴求「可用於任何壓克力製品！」顧客還是不知道為什麼要買。但如果將客群鎖定在「摩托車騎士」，藉由「安全帽」的實物展示，並透過海報告訴顧客「用來拋光面罩可以變得如此透亮清晰！」就能讓顧客明確找到購買的理由。

這麼做很重要的一點是，不只是主要客群，還能讓顧客發現「說不定也能用在這個東西上？」等商品的其他用途。

像這樣把重點放在商品用途和目標客群上，以簡單易懂的方式傳達訊息，就是編輯商品的作法。藉由重新編輯商品訊息並加以傳達，顧客將更容易瞭解商品。

這家日用品賣場還有另一個例子。賣場裡有一款園藝用的小鏟子，名叫「盆栽用鏟」。一般賣場通常只會標示「盆栽用鏟○○日圓」，這只是告知顧客商品的規格，一般人只會知道這是盆栽專用的鏟子。

不過，該賣場試著針對這款鏟子提出了限定用法。由於當地是鹿兒島，經常會有櫻島噴發的火山灰。賣場注意到這一點，於是在商品海報上直接告訴顧客這款鏟子「可以替你解決什麼樣的問題」。

「掃除塵灰全靠它。清理雨樋（譯注：設置在屋簷的集雨排水管）的最佳利器！可輕鬆清除所有積塵。」

「雨樋清潔鏟（圓頭型）398日圓」

賣場將鏟子連同雨樋一起展示，一旁設置以上說明的海報。結果，這款過去一年只賣出四把的滯銷盆栽用鏟，後來一年可賣出將近約500把。

從以上這幾個例子可以知道，針對商品的訊息重新編輯，告訴消費者這個商品可以解決什麼問題，在行銷上是非常重要的一種手法。

從跳脫中重生的人氣商品與人氣店家——關鍵詞「跳脫」

思考價值時其中一個關鍵詞是「跳脫」。

舉例來說，各位都知道的「iQOS」，就是「跳脫」思考的最好例子。

菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）是全球最大的煙草公司。雖然身為國際菸草市場龍頭，但公司在很早之前就對自家商品市場日漸萎縮產生危機意識，於是研發出「iQOS」（無煙電熱式香菸）這款熱銷商品。如今「iQOS」在市場上十分搶手，即便一支單價高達9980日圓，仍舊賣到供不應求。

根據《NewsPicks》記者泉秀一〈【新】是破壞者、還是救世主？「菸草市場的iPhone」——iQOS的野心〉的報導，2012年菲利普莫里斯國際公司當時的執行長曾表示：

「全球煙草市場正處於遽變前夕」

「我們目前正致力於研發一款將為市場帶來全新面貌的革命性商品」

各位所處的產業或許也是如此。舊有商品被取代，面對市場萎縮的事實，必須有所作為才能生存。很多產業想必都面臨這種情況。

面對這種情況，菲利普莫里斯國際公司所採取的措施是捨棄舊式香菸的市場。也就是捨棄了過去商品的作法，轉而研發新世代的香菸。

在香菸這種嗜好品從市場上消失之前，自己先為香煙的市場帶來一場全新的革命。這種作法實在令人佩服。

跳脫舊有思考，就能看見更多選擇

各位不妨將這種觀念套用在自己的工作中。

試著想想，如果現在自己賣的東西或代理的商品、服務等，到了明天將一切化為零，這時候該怎麼辦？

從這個角度去思考就會清楚知道，光憑過去的常識是行不通的。

一旦自覺所處的產業市場將面臨萎縮，就不能再侷限於舊有的思考去解決問題。只有跳脫既有常識，例如想像自己重新歸零等，才能生存下去。

跳脫舊有思考可以讓視野變得更多元，為自己帶來更多選擇。採取這種應變的公司與堅持墨守成規的公司，兩者之間的成敗，今後將會愈來愈分明。

公司繼續墨守成規、用和過去一樣的方法，結果只會漸漸被社會淘汰。

為避免發生這種情況，必須對社會潮流和環境變化早一步警覺，以全新的方法來迎戰轉變。

不斷跳脫思考的意義

關於這一點，最好的例子就是2012年申請美國破產保護的相機界龍頭「柯達」（Kodak）。柯達是擁有130年以上歷史的領先企業，曾經擁有全球底片市場7成的市占率。

全球彩色底片最興盛的時期是在2000年（根據富士軟片有限公司〔FUJIFILM Holdings Corporation〕「彩色底片全球總需求推測」數據），之後不過12年，柯達就面臨破產危機。

柯達沒有警覺到數位相機對世界帶來的改變，甚至沒有想過有一天底片會從世界上消失。

或者正確的說法應該是，他們根本不願意去思考這個問題。諷刺的是，柯達曾是研發出全世界第一台數位相機、擁有跳脫性思維的企業。像它這樣的例子，在全世界非常多。

只要稍有警覺事態不對勁，就必須立刻以跳脫的角度來思考應對。「跳脫思考」儼然已經成為如今新時代的重要價值之一。

接下來我要介紹一家在普遍削價策略的產業中，以跳脫思考獲得成功的藥妝店——「快樂藥妝」。

「快樂藥妝」位於大阪府堺市，一開始只是一家平凡無奇的藥妝店。不過就在創業20週年時，社長橋本亨先生決定在店裡融入自己鍾愛的夏威夷精神。

首先，「快樂藥妝」的店面裝潢有別於一般藥妝店，整體風格讓人宛如置身夏威夷別墅。店裡播放著夏威夷的音樂，營造出悠閒的舒適空間。

在這裡，看不到任何一個大家普遍認知應該身穿白色制服的店員。每個員工身上穿的都是夏威夷衫。

Photo Credit: 如果出版提供

以跳脫的思維擺脫低價競爭

不僅如此，「快樂藥妝」的另一個特色是商品品項非常少，全店只提供8種藥品。

這與商品愈多愈好的現有思維完全背道而馳。商品愈多，不僅盤點麻煩，還得承擔庫存的風險。所以「快樂藥妝」免去了這些問題，將自己變成一家主要提供美容與健康諮詢的藥妝店。

現在「快樂藥妝」的化妝品和營養補給品一律以定價販售。完全不做一般藥妝店常用的削價策略。店裡另外設有美容沙龍部門，顧客愈來愈多，業績同樣做得有聲有色。

這就是一個非常好的例子，說明了如何以跳脫的思維，擺脫視削價為常規的市場原則，獲得自由。

書籍介紹

本文摘錄自《創造價值的技術：個人創業、網路開拓客群，5個神乎其技的行銷技巧，讓你的顧客掏心也掏腰包》，如果出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：藤村正宏

譯者：賴郁婷

日本行銷大師藤村正宏，教你如何打造正確的商品「價值」

只要創造獨一無二的價值，再貴的商品也能熱賣！

行銷的重點在於創造商品價值，但你做對了嗎？

強調高品質、優越性能？………………（Ｘ）

折扣比別人多、賣得比別人便宜？……（Ｘ）

目標客戶鎖定18到30歲的年輕人？……（Ｘ）

人人都知道要創造商品價值，但人人都搞錯「價值」的意義……

社群媒體時代來臨，商品「價值」跟你想的不一樣！

促銷活動、店舖經營、社群媒體管理……

讓客戶掏錢前先掏心，必學5個神乎其技的行銷技巧！

經營「溫和的關係」 ：臉書、IG流行，同溫層效應愈來愈強，今後，人們只會向有關係的人購買商品，沒有關係，你的商品就乏人問津。本書將告訴你如何建立「溫和的關係」，讓顧客在平常感覺不到你的存在，需要消費時卻能第一個想到你。

：臉書、IG流行，同溫層效應愈來愈強，今後，人們只會向有關係的人購買商品，沒有關係，你的商品就乏人問津。本書將告訴你如何建立「溫和的關係」，讓顧客在平常感覺不到你的存在，需要消費時卻能第一個想到你。 「展現個人風格」 ：缺乏特色，商品只能削價競爭而深陷紅海泥沼。本書將告訴你，如何在資訊爆炸的時代，靠自己創造出商品獨一無二的個別特色。

：缺乏特色，商品只能削價競爭而深陷紅海泥沼。本書將告訴你，如何在資訊爆炸的時代，靠自己創造出商品獨一無二的個別特色。 工作結合「喜好、快樂」 ：24小時全年無休的網路時代，跟隨而來的是工作與生活並存。本書將告訴你如何將喜歡的事變成工作，或是與工作結合，激發出全新的價值。

：24小時全年無休的網路時代，跟隨而來的是工作與生活並存。本書將告訴你如何將喜歡的事變成工作，或是與工作結合，激發出全新的價值。 用「編輯」賦予商品意義 ：創造全新的價值非常困難，但將既有的商品資訊過濾篩選，以不同的表現方式吸引注目，這就是價值的「編輯」。

：創造全新的價值非常困難，但將既有的商品資訊過濾篩選，以不同的表現方式吸引注目，這就是價值的「編輯」。 「跳脫」常識：你的商品接上網路會發生什麼事？透過跳脫傳統思維的練習，將會讓你的思考角度多元化，進一步發掘商品的新價值，隨時跟緊快速變化的時代。

努力推銷就能賣出商品的時代過去了，

強調商品「差異化」的時代也已經過去了，

沒有「獨特性」的商品，未來只會被市場淘汰……

暢銷作家、價值行銷大師藤村正宏，輔導日本各行各業建立自家商品的的獨特價值，幫助無數店家成功提升商品的銷售成績。

無論你是企業內部社群媒體的小編、網拍業者的小老闆、苦思無法殺出重圍的業務員，或是想要打造個人事業，本書提倡的價值行銷新觀念，絕對能讓你有所啟發。

創造價值，就是創造暢銷的機會。

商品新價值，由你自己來打造！

Photo Credit: 如果出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航