《感謝自己的不完美》：不要跟著傳銷者的話題走，他們的詭辯就是快速變換話題

文：武志紅

如何與傳銷者談話

一位朋友做了傳銷。「傳銷」是我的說法，他的說法是「直銷」。

直銷也罷，傳銷也罷，在我看來，它們賺錢的模式都是一樣的：賺下線的錢。它們的核心也一樣，那就是感情詐欺。發展下線時，優先考慮親友；發展其他下線時，也盡可能走感情路線。最多算是境界不同，傳銷的產品，品質常常不怎麼樣；而直銷的產品，品質常常還不錯，但根本不值那個價格。

與傳銷者對話，關鍵是不要跟著他的話題走，一定要抓住最初的話題窮追猛打。

我和這位朋友最初的話題是，他覺得很累，我問他如何理解這份累。

結果他說，這個行業大有前景，全中國大陸拿到直銷牌照的不到30家，排隊等著拿直銷牌照的又有多少家，渴望拿到直銷牌照的達到多少萬家。

我提醒他說，我們最初的話題是你覺得很累，你如何理解你這份累。

這次他說，做什麼行業不累呢？做什麼行業都要拼，不敢拼的人做什麼都難以成功。

聽他這麼說，我覺得頭痛。頭痛常意味著別人的意志對你的入侵，我想這可能就是他的上線對他洗腦的方式，用詭辯的方式打消他的疑慮，儘管他的身體會讓他覺得這樣不對勁（譬如累和頭痛），但邏輯上被對方牽著鼻子走，於是，仍舊贊同了對方的觀點。

所以，我問他，你的這番話，什麼行業大有前景，做什麼行業都會辛苦，這是你的上線對你說過的話吧。

他吃了一驚，肯定了我的說法。

我說，這是詭辯，本來有一個看似很小的話題：「你很累」，這個話題繼續談下去會令你對傳銷有牴觸，於是，先是你的上線，接著是你，都用宏大的話題來躲避這個看似比較小的話題。在宏大的話題前，你很累這件事似乎再小不過了，於是你開始忽略你自己的感受。

但是，沒有什麼比你的身體的感受更重要。

先談了這個話題後，我才開始談那兩個宏大的話題。第一個話題，這個我不知道，沒什麼好談的。至於第二個話題：「做什麼行業都很累」，這個我可是不贊同，因為我知道，一旦是你自己渴望做某一個行業，你不會覺得多累，即便累，也常常是很快活的那種累；而這位朋友的累，卻有著強烈的不情願。

譬如我自己，從未體會過什麼叫工作壓力，儘管也有死命工作的時候。

最後，我們談到他的產品。我說，直銷、傳銷都有一個共同點，也就是產品根本不值那個價錢。

他說，怎麼會？比如我們的一種洗髮水，品質比一般的洗髮水好，但價格明顯更低。

我問，你們的核心產品呢？比方說那些所謂的高科技玩意兒。

他無言以對。

這也是直銷的策略，將一些便宜產品的價格定得比一般產品便宜，由此給自己樹立一個虛假的名聲：我們的東西價格定得很合理。

這也算是變形的詭辯術。

傳銷和直銷在中國無處不在，學一點與傳銷者對話的策略，說不定什麼時候就用得著。

在與傳銷者對話時，一定不要跟著他的話題跑。如果談到話題A，就一定談到底。談完了，再談他引出的話題B。

詭辯者通常會使用這個邏輯，本來談話題A，看看不利，引出話題B，看看不利，又引出話題C……實際上，無論話題A、話題B，還是話題C，真談下去，他們可能都會處於不利的地位。

他們詭辯的特點，就是快速變換話題。

對這種策略，你可以記住一個簡單的精神──咬定青山不放鬆。

相關書摘 ►《感謝自己的不完美》：無論個人、家庭或社會，都是「越控制，越失序」

書籍介紹

《感謝自己的不完美：武志紅經典作品！資深心理諮詢師帶你剖析自我，所有的陰暗面，都潛藏不可思議的生命力》，遠流出版

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作者：武志紅

真實，勝過完美。當我們深深理解內心的不安與痛楚，反而能將黑暗轉化為美好，活出更真實、更完整的生命。

生而在世，我們都想當個受人喜歡的好人。可是，一個人的內心既然有光，也必然存在黑暗。為了盡力當個好人，我們努力克制黑暗面，盡可能壓抑每一種不好的情緒。稍有行差踏錯，我們就覺得自己成了不可饒恕的壞人，也因此倍感痛苦。

事實上，愈是拚命消滅內心的魔鬼，只會令痛苦愈加如影隨形；相反的，越懂黑暗，卻會讓我們越相信光明。那些悲傷、憤怒、內疚、恐懼、嫉妒……都是心靈在告訴我們，我們真正需要的是什麼，也是潛意識在引導我們，如何逐步看清生命的真相，從而產生不可思議的成長。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航