《感謝自己的不完美》：無論個人、家庭或社會，都是「越控制，越失序」

文：武志紅

越控制，越失序

只有當你缺乏理解的時候，才有掌控的必要。如果你已經把事情看得很清楚，自然就不需要掌控了。 ──印度靈性導師克裡希那穆提（Jiddu Krishnamurti）

小到個人，大至世界，似乎時時刻刻都有失序的事情發生。於是，有些人就會控制欲望產生。個人控制自己，是為了壓制一些令自己暫時不能忍受的體驗。

譬如，失去了親人，這時產生的痛苦太大，我們以前的心理結構會被徹底打破，這是極大的失序，我們懼怕，於是極力控制自己。

強人控制社會，有時是為了保護既得利益，但很多時候，他們真的是希望要「拯救」群體、社會乃至世界。

譬如，南京大學和浙江大學禁止新生帶電腦，因為現在的新生一進入大學校園，容易處於失序狀態，這種狀態很糟糕，而責任感很強的大學管理層要控制這種失序狀態的發生。

然而，越控制，越失序。

失去親人的巨大痛苦，無論自己怎麼控制、怎麼壓制、怎麼否認，它都不會消失。相反，它會沉入到潛意識深處，成為我們的意識無法碰觸的黑影，這個黑影與我們的意識處於分裂狀態，並常導致一些可怕的、徹底失去控制的事情發生。

對個人而言，其實我們有太多的事情控制不了。很可能，我們什麼都控制不了。

一個女孩臉紅，她覺得很不好，於是想控制自己不臉紅。但這樣努力的結果是，她的臉紅越來越嚴重，她的控制欲望也越來越強，最終成為所謂的「臉紅恐懼症」。

二戰時，一個美軍飛行員驍勇善戰，擊落無數敵機，他也極像一個鋼鐵般不知疼痛、不懂畏懼的男子漢。二戰後，他去義大利旅行，在街頭被偷了錢包，這一件小事居然令這個鋼鐵般的男人驚恐萬分。

原來，他以前那種不知畏懼只是一種控制，他其實很膽怯，但他懼怕這種膽怯，他想壓制住這個膽怯，於是表現得無比勇敢。他越膽怯，就表現得越不知畏懼，但被偷錢包這件事打破了他的控制感，他隨即陷入癱瘓狀態。癱瘓就是徹底的失序。

一個家庭也是如此。

控制欲望強的父母，先是擔心一些小的失序。比如，擔心孩子吃不夠，於是孩子不想吃了還強餵他；擔心孩子凍著，於是孩子不冷還給他強加衣服；擔心孩子上學遲到，於是每天都盯著孩子；擔心孩子學壞，於是孩子抽一下煙、喝一點酒、和「壞孩子」們說一句話、穿一件打洞的牛仔褲……他們就會暴跳如雷。

總之，在這樣的父母看來，孩子的自發行為中有太多可能的失序發生，於是他們努力控制。但最終，他們收穫了最大的失序：要麼孩子的個人意志被他們的控制欲望殺死，要麼孩子叛逆而成為一個他們所懼怕的「壞孩子」。

一個社會也是如此。

亂世中長大的朱元璋小時候失去了太多親人，這是巨大的失序。可能這個失序造就了他空前的控制欲望，等他登基後，精力無比充沛的他試圖給所有人安排一切：他規定所有人應該穿什麼衣服、怎麼勞動、怎麼休息……但最終他的王朝還是陷入巨大的失序，他的兒子朱棣造反，放棄甚至顛覆了他制定的諸多規則。

世界歷史中有一個幾乎顛撲不破的真理：控制欲望太強的強人們，要麼他們親自製造苦難，要麼在他們所謂的盛世後，接著就是巨大的苦難。

一個總是不斷誕生強人的社會，必然是一個失序與窒息不斷輪回的社會。古代中國秦統一後的歷史驗證了這一點，俄羅斯的歷史也驗證了這一點。

有時，回想英國和美國的歷史，我總覺得似乎找不出一個光彩奪目的超級英雄來，這是因為，這樣的國家一直處於自由而有序的狀態，不需要一個控制欲望超級強烈的英雄來「拯救」。

對世界而言，控制欲望是萬惡之源。

對個人而言，控制欲望是萬病之源。

強人們其實首先想控制自己內心的失序，但他們做不到，於是他們去追求控制別人。他們內心越失序，就越渴望控制更多的人。最終，不管他們的目的是什麼，製造的或留下的多是苦難。

印度哲人克裡希那穆提問：控制者和被控制者是什麼關係？我臉紅，我控制臉紅。那麼，臉紅和你是什麼關係？

臉紅就是我，臉紅本來就是我自身的一部分。所以，一旦我試圖控制臉紅時，就是製造了分裂，臉紅和我不再是一體，臉紅被我當成了異己，這就是失序的根源，我把本來屬於我自己的一部分視為異己，於是它開始對抗我。這是更大的失序，於是我更想控制，而這個異己由此成長得更厲害，最終成為我極大的苦惱。

再如悲傷，你遇到悲劇，自然會悲傷。這悲傷不是外物、不是異己，而是你自身。在悲傷產生的那一刻，你不是別的，你就是悲傷，悲傷就是你。

然而，你試圖消滅悲傷，並為此付出巨大的努力，於是悲傷成了異己。你對抗得越厲害，這個悲傷就成為越重要的異己，並最終體現在你的人格上，甚至身體上。

憤怒、恐懼、嫉妒等一切情緒都是同樣的。美國心理學家肯恩．威爾伯（Ken Wilber）的妻子患了乳腺癌去世，她生前說，她意識到，癌症的根源之一就是被她壓制的憤怒等負面情緒。本來，她試圖消滅它們，但最終，她與它們一同被消滅。

體驗就是我們自身。羅哲斯說，所謂的「自我」就是一切體驗的總和。克裡希那穆提更看重當下，他說，當你悲傷時，你最值得做的就是和悲傷融為一體。其實，本來就是一體，這一刻，我就是悲傷，悲傷就是我，但我們總以為，除了悲傷外還有一個「我」，這就製造了分裂。

無數人會說，活在當下；但很少人知道活在當下是什麼意思。這個意思就是，當下這個時刻產生的感覺、情緒和情感，就是當下的唯一。如果你這時腦子裡還生出了一個「我」的概念，那麼，你就是沒有活在當下。所謂的「我」，其實就是過去一切體驗的殘留。如果你執著於這個「我」，你說「我悲傷」，這時你就和悲傷有了距離，悲傷就不再是治療性的力量，悲傷就不再是天籟之音，悲傷就似乎成了破壞性的力量。

但是，不是悲傷破壞了「我」，而是「我」破壞了悲傷。

所以說，憂傷、憤怒、焦慮、嫉妒等都不是問題，問題是我們試圖消滅它們，我們視它們為失序，我們由此想控制，以為控制的局面就是秩序。其實，真正的秩序是自由，是順其自然，是活在當下。

這是一個很簡單但又似乎很難懂的道理，因為我們太多時候都抱著「我」以及「我」所產生的控制感。

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書籍介紹

《感謝自己的不完美：武志紅經典作品！資深心理諮詢師帶你剖析自我，所有的陰暗面，都潛藏不可思議的生命力》，遠流出版

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作者：武志紅

真實，勝過完美。當我們深深理解內心的不安與痛楚，反而能將黑暗轉化為美好，活出更真實、更完整的生命。

生而在世，我們都想當個受人喜歡的好人。可是，一個人的內心既然有光，也必然存在黑暗。為了盡力當個好人，我們努力克制黑暗面，盡可能壓抑每一種不好的情緒。稍有行差踏錯，我們就覺得自己成了不可饒恕的壞人，也因此倍感痛苦。

事實上，愈是拚命消滅內心的魔鬼，只會令痛苦愈加如影隨形；相反的，越懂黑暗，卻會讓我們越相信光明。那些悲傷、憤怒、內疚、恐懼、嫉妒……都是心靈在告訴我們，我們真正需要的是什麼，也是潛意識在引導我們，如何逐步看清生命的真相，從而產生不可思議的成長。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航