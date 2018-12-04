川習會的盲點：川普為什麼接受習近平「求和」？

兩大勢力碰頭，剩下哪些盲點？

Photo Credit: Kevin Lamarque / Reuters / 達志影像

有位作家麥特．里德利（Matt Ridley）曾提出一個形容國家權力最生動的說法，那就是「黑社會」。的確，由原始部落形式到更大的政府規模，也不外乎如霍布斯所言，以壟斷武力建立秩序，至於怎樣的生活、國際秩序才能帶給眾人福祉，這就是史上爭論不休的後話了。

早前令人焦慮不安的「川習會」，兩大政權巨頭終於會面，事後，幾乎誰都能看出中國遭受明顯折損，以即時輸送美國利益換取90天緩衝時間，從大批購買美國農產品、能源，到優惠美國汽車在中國銷售均有，中國此舉猶如向美國「求和」。說穿了，就是力量、技術不如人，只有屈服一途。

直至現在，仍未有人能說明川普接受的真正原因，短期利益只是其中一環，背後還有幾個關鍵因素，主要是川普透過這次晚宴，磨合美國白宮內「鷹派、鴿派」重大分歧，要為未來一年的中美角力定調，如今已得出大方向。

上述分歧源自美國多月以來強硬攻勢「太成功、太順利」所致。

川普對中國採取一段時期的鷹派策略，皆已全數奏效，如關稅懲罰、毒丸條款、南海部署、新冷戰宣言等，順利迫使中國回覆一百四十多項清單，可是，亦因為這份清單，導致白宮內鷹鴿兩派為「下一步」出現持續爭論，久久未有共識。

習近平希望「和解酒」能換取美國鷹派相信中國

Photo Credit: Kevin Lamarque / Reuters / 達志影像

美國等待許久之後終於取得中國清單，本來認為是雙方可加快和談徵兆，怎料，當他們逐條翻譯之後，發現所謂清單完全沒有說服力，既不具體，也沒時間表、執行機制。這時距離2019年1月1日提高關稅日子不遠，白宮便對中國到底有多大誠意談判，生起了極大疑問。

尤其惹來鷹派的反彈，白宮貿易辦公室主任彼得．那法若（Peter Navarro）堅持一步都不能放寬，必須向中國逐層加大強硬戰略，甚至做好新冷戰準備，直到中國承受不住巨壓為止，令美國有絕對優勢主導如何開放中國市場、確保「持久的國家安全」。

反之，美國財政部長史蒂芬．梅努欽（Steven Mnuchin）認為有商榷餘地，無法確認中國交出一份含糊清單，是否真的有意跟美國全面對抗，而且梅努欽是經常把「風險」掛在嘴邊的鴿派，對中國的顧忌也在於對專制政權的顧忌。

面對上述嚴重分歧，川普同意借G20峰會與晚宴一次過摸底，鷹鴿兩派的重要人物一同出席，以直接會面平息內部爭論，那法若大可「即時確認」中國有否談判誠意，再決定下一步是軟是硬；習近平自然求之不得，他表現出遠比之前誠懇的建交態度，強調又強調中美合作的重要，這根本是一桌請求川普原諒的「和解酒」，釋除他們對中國有意敷衍拖延的疑慮，所以不能再空口說白話，以利益換取緩衝期。

實際見證，川普宣告重大勝利，稱跟習近平之間「有特別關係」，將嚴肅的國家政治當作私人生意，當作「賣了個人情給對方」，更重要是平息了白宮內部分歧，美國暫時相信中國，早前那份含糊清單並非有意敷衍，也未有意圖要全面對抗；那麼，90天後中國提甚麼出來便成為關鍵。

中國利用90天緩衝期，剛好過渡2019年首季危機

Photo Credit: Marcos Brindicci / Reuters / 達志影像

站在中國的盤算，90天是聰明的期限，因為大致上過渡了2019年首季各項經濟評估的不安預期，早前有人更指中國即將面對斷崖式經濟下滑。

目前中國股市黯淡，上證綜合指數由本年1月高位到最近跌了25％，中國整體消費支出、貸款、房市明顯放緩，建築材料商叫苦連天，例如北京直貼技術發展有限公司（Beijing Straight Mortar Technology Development Co. Ltd.）坦承，數月以來再難找到客戶；而且，中國地方債務佔GDP比例高達60至70％。種種跡象可見，中國過去借瘋狂基建和樓市撐起經濟的方法，已適應不了內外變局。

亦由於中國在一帶一路嚴重受挫，現在已急得要向日本低頭，大舉向當地增加支付服務、零售、保險等投資。遼寧對日本交易總額達796億人民幣，相信還會持續增長。

當然，美國也正在承受股市波動、汽車產業裁員等問題，但其承受不安前景的力量顯然比中國更強（汽車業方面，川普圖借助／利用加大拿、日本、中國紓困），川普不斷在各種風險評估之中，回應中國。

除了一般經濟科技，中美即將重塑「國家安全」界線

Photo Credit: Reuters / 達志影像

是故，我們應該看清初步協議之下的基礎是甚麼，川普的手段是「審視形勢不斷調整」，絕非一些人形容他任意妄為、搖擺不定，好像對中國做甚麼也是「一念之間」的事，任憑他個人喜不喜歡決定一切。必須區分清楚，川普隨心率性的言論，並不表示他在謀求利益、「明文協議」的時候，是個拿不定主見的人，許多人忽略了他是老練的談判高手，他不相信表面言語，他只相信用「有效的手段」令人落實協議。

90天之後，中國必須在美國設定的框架細緻回應：強制技術轉讓、知識產權、非關稅壁壘、網路入侵和網路盜竊、服務業和農業。

川普的定位非常清晰，除了各類科技與經濟問題，他一次修補歐巴馬未能跟進的國安問題，彷若回應了《紐約時報》（The New York Times）的擔憂：

「（美國）政府官員經常表示，中國所有獲取技術的努力都等同於盜竊。在這個過程中，他們模糊了竊取技術和談判交易之間的界限，公司同意將技術轉讓給中國製造業或營銷合作夥伴，以換取進入中國市場，這種做法經常被美國公司視為企業勒索的一種形式，但它又與徹頭徹尾的盜竊不同。

竊取工業設計和知識產權——可能是發電廠、高效太陽能電池板或F-35戰鬥機的設計圖——是一個長期存在的問題。美國貿易代表本月發表了一份報告，詳細介紹了過去與現在的案例。但本屆政府從未說過，打擊盜竊和網路攻擊是否會成為談判的一部分，還是僅僅要求中國停止在歐巴馬時代就已經承認的非法活動。

⋯⋯中國政府有史以來最明顯的間諜行動之一：在一年多的時間內，美國官員、軍事人員、承包商和美國情報人員的2200萬份安全許可文件遭到了竊取。歐巴馬政府在一定程度上是出於尷尬，甚少提起此次洩密事件，從未公開指責中國人——除了國家情報總監曾口誤說出真相。」

川普在會面之後，等於宣告未來的談判有「全面意義」，全數採納兩派意見，不只是換取經濟利益，而是要求中國不再或明或暗干涉美國機密，放棄威脅美國的「中國製造2025」，使日後中國最尖端的軍用與經濟科技，必須基於自身力量研發，並建立不傾斜中國的仲裁制度，終止未來中國可能潛在的侵略行為。

中美和談的局面初成，雖存變數卻沒想像般大

Photo Credit: Kevin Lamarque / Reuters / 達志影像

這猶如以子之矛攻子之盾，中國向來宣稱對主權和國家安全無比執著，美國亦以此堵塞中國口實，連帶一併解決北韓核問題。

估計，川普只要確定中國兌現承諾，他也不會帶頭持續以人權問題圍堵中國，不會反過來干涉危及共產黨執政的「內部問題」，默許南海局勢重新協商，亦不會強烈挑戰「一個中國原則」，如是，中美藉此重塑認為恰到好處的分寸。

如此說來，川習會流露出另一諷刺畫面。

習近平形象看似成熟穩重，然而，這一年內多次錯判形勢、舉棋不定，在未觸發中美角力之前，認為自己取得無限任期，便開始倒行逆施，原初準備收回鄧小平改革開放路線，嚴管全國企業，並進行精密的社會監控，更不容新疆、香港有任何反彈，把台灣、南海說成一點都不能少。後來遭受美國巨大衝擊，才心不甘情不願檢討中國模式缺失，意想不到大部分國家都站在美國一邊，於是急急重新穩住香港重商主義，乃至願意走第二次改革開放，還是向美國讓步，充其量仍保存了領導人在國內的尊嚴。

依照目前發展趨勢，美國回到鴿派軌跡，意味90天後中美嚴重缺裂的機會頗低。唯一變數是，屆時中國交出七、八成詳盡且具體的改革細節，讓川普相當滿意，卻又遺漏了兩、三成項目要延長討論，屆時若經濟出現不穩，未知白宮兩派會否再掀爭執？

延伸閱讀：

核稿編輯：周雪君