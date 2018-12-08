《無障礙旅遊》：不只是一種消費，輪椅朋友出遊更是改善環境的契機

文：黃欣儀

自由自在出遊

規劃無障礙旅遊，首要之務就是了解參加者在意的是什麼。這幾年帶團下來，我發現能否自由自在出遊，常常是輪椅朋友決定出遊與否的關鍵。什麼是自由自在出遊？那就是不用依賴他人協助、不需要配合他人步調的旅遊方式。

在電動輪椅不普及的年代，輪椅族運用手推輪椅出遊時，遇到稍微陡一點的斜坡就需要他人協助，常常無法自行出遊，必須和「直立人」（一般人）一起出門。許多輪椅朋友都說，跟直立人出門壓力好大：「你會覺得自己要努力跟上他們的步伐，難以放鬆心情。」就連跟家人一同出遊也是如此，比方說上廁所，家人能去便利商店使用，輪椅朋友未必可以，必須花較多時間尋找無障礙廁所；又例如有時候大家安排的景點，是輪椅無法通行的，這時就必須仰賴他人搬抬，這些都會造成當事人的心理壓力。

有鑑於此，我規劃無障礙旅遊時，都將「自由自在出遊」列為重點。我找的景點，都是方便輪椅移動而不需要他人協助，也會避免需要他人或抱或揹的景點，原因不僅是身體的接觸，會令人不自在，更重要的是，無論是抱人或揹人，都需要技巧，一不小心，被抱者或抱人者都可能會受傷，而有安全之虞。

曾經有一次我從烏石漁港搭船去龜山島，由於船上沒有無障礙設施，因此必須仰賴船員揹我到船上。船員叫我雙手勾在他肩上，但他忘記我的腳是沒有力氣的，沒有把我的腳勾在他手上，我雙腳懸空，僅僅靠著雙手的力量，緊緊攀附在他背上。那時不但我的手抓到快沒力了，船員也揹得很吃力，路途中，我衣服上的釦子還掉了一顆，整個過程十分狼狽。由於有這樣的切身經驗，因此安排行程時，我都會避免需要他人協助的景點。

此外，我也會避免「挑戰極限」的行程，像是玩飛行傘、潛水等等，有些設施對輪椅使用者來說就是比較危險，我曾經嘗試飛行傘，卻吃足了苦頭，那時想說教練已有多次協助身障者的經驗而去嘗試，不料卻沒飛上去，我摔進草叢中，嚇壞了身旁的人。我們不需要為了跟一般人一樣，而去挑戰這些活動。做不到，不代表我們比別人弱，只能說身體狀況與設施不適合，身障者不需要用「一般人可以，我也可以」的心態，來證明自己。我們本來就不同，何必變得相同？

在受傷前，我很喜歡玩雲霄飛車、自由落體等刺激遊戲，但坐上輪椅之後，就連玩咖啡杯這樣的遊樂設施，我的平衡感以及身體所能接受的速度都跟以前不一樣而會感到不舒服，既然身體狀況已經不同，就沒有必要勉強去玩一般人玩的東西，那樣反而會對身體造成傷害。

我認為身障者應該依據現在擁有什麼，來思考可以做什麼，而不是想著如何把失去的功能找回來，或者如何變得跟「一般人」一樣。我們應該根據現有的才能去發揮，彰顯我們所擁有的。我們還有嘴巴、還有頭腦，這些已經可以讓我們做很多事情了。我比較不傾向挑戰極限的作法，因此帶團時，安排的都是大家做得到的行程，不挑戰極限、不讓大家在艱困的環境下移動。對身障者來說，在旅遊過程中，保有自尊心很重要，如果可以自己來就盡量自己來，這樣我們會很有成就感，也會很放鬆。

基於這個理念，無論是國內團或日本團，我所規劃的路線都不會要求一定要有陪伴者，輪椅朋友自己一人報名即可參加。我當然也歡迎家屬一起來，但也希望輪椅朋友多一個選擇，就算沒有陪伴者，仍然能夠參加旅遊團。目前大部分的旅行社都要求行動不便或年長者必須有陪伴者，才能參加，這樣的條件往往使沒有陪伴者的朋友無法出遊。

另一項用意，則是希望破除大眾對於輪椅使用者的迷思。很多時候民眾看到我們一整群輪椅團，都訝異詢問：「你們不需要陪同者，也能出來玩喔？」事實上，坐上輪椅不等於需要他人照顧，我的許多輪椅朋友都擁有自立生活的能力，他們會自己坐捷運、坐火車或開車出去玩，他們來參加我的團時，也都全程自理。

Photo Credit: 游擊文化 提供 自由自在出遊對任何人來說，都很重要

電動輪椅開啟旅遊契機

輪椅使用者能自主行動，跟科技的進步有很大的關係，電動輪椅的普及使我們的行動能力大為躍進，不再需要一對一的照顧人力，自己一個人就可以出遊。有些小兒麻痺的朋友，早年多是拄著拐杖出遊，然而運用拐杖能行走的距離有限，無法玩得盡興，也很容易疲累。有了電動輪椅之後，有人放掉拐杖，改坐電動輪椅，才發現原來可以這麼輕鬆移動，就算下雨天，坐在電動輪椅上，也可以撐著雨傘繼續玩。

有朋友分享，她原本都拄拐杖出遊，但隨著年紀增長，體力受限，無法長途行走，也無力登上雙層遊覽車，以致於很少出遊，直到買了電動輪椅，才又開始跟團出遊。她說：「有了電動輪椅，就像有了一雙翅膀，比一般直立人走得更遠，看到更多風景。」她很開心有人發明了電動輪椅，讓她可以再度旅遊，甚至比拄拐杖時期玩得更多。她說：「出去玩一次，就會上癮。希望大家都能藉著電動輪椅走出家門，走出生活的小圈圈，去探看廣大的世界。」

電動輪椅為無障礙旅遊帶來新契機，讓「自在出遊」變得容易，台灣有許多地方都提供電動輪椅出租，像是行無礙資源推廣協會在北中南、宜蘭都提供電動輪椅租借，相當方便。還沒試過電動輪椅的朋友，不妨先從租借開始，為自己開啟自由自在的生活吧！

自己克服困難 不如請求相關單位改善

許多輪椅朋友看見我在臉書分享旅遊照片時，都會留言表示羨慕：「風景好美，你好棒，你真有勇氣。」但當我鼓勵他們出遊時，他們卻顯露各種擔憂，像是擔心沒有廁所、遇到阻礙無人可協助、交通困難、過夜時衛浴不方便等等。

朋友的擔憂並非憑空而來，這些阻礙確實存在，輪椅族很難像一般人一樣說走就走，先不要說景點是否具備無障礙設施，就連對一般來說很簡單的吃喝拉撒，都必須確認沒有問題，才敢出發。

面對這些問題，我認為並非「勇氣」就能解決，偶爾在報章媒體上，會看見某位身障者如何以堅強的意志力，克服各種障礙，完成周遊列國的夢想，而這樣的行為也經常被大力推崇，但身為一個輪椅族，我認為不是每個人都有意志力與資源去克服這些阻礙，我們也不應該期待每位身障朋友都成為「生命鬥士」，以挑戰潛能的心態來完成每趟旅程。意志力特別堅強的人，僅為少數，大部分的人都在現有資源的限制下過活，當外在環境友善時，他們就有動力出去走走，但當外面的世界阻礙重重時，他們寧可待在家裡。

想要鼓勵輪椅朋友出遊，需要的不僅僅是個人的勇氣，更需要整個社會重視無障礙環境、提供更便利的旅遊選擇，才有可能真正帶動起來。

不是每個人都有辦法克服阻礙

自從開始帶領輪椅旅遊團之後，「遇見阻礙」與「克服阻礙」就成為我的日常生活，腦中浮現的常常是：「那個景點有階梯，怎麼辦？」、「那個餐廳沒有無障礙廁所，怎麼辦？」、「那個飯店沒有洗澡椅，怎麼辦？」

面對阻礙，有各式各樣的解決辦法，但我始終秉持一項理念：「與其自己克服困難，不如請求相關單位改善。」很多時候，人們會利用工具來克服障礙，像是自行攜帶斜坡板，或尋求人力協助，例如請志工及工作人員幫忙搬抬輪椅，跨過階梯障礙。

但我並不贊同這種解決模式，而傾向與相關單位、業者溝通，請求他們改善環境。因為不是每個人都有工具，也不是每個人都知道怎麼使用工具。雖然我有許多出遊經驗，知道可以運用哪些工具克服障礙，但並不希望只有跟我一同出遊的人可以克服阻礙，也希望自行出遊的輪椅朋友，來到同樣的地方，也能擁有無障礙的環境。因此每每遇到阻礙，第一個動作都是打電話給縣市政府或業者，請求他們改善設施，常常講到對方覺得我很煩，比較不友善的會說：「你們不是都有斜坡板，就自己帶過來啊？」比較友善的則會說：「我們沒有相關設備，但你們來的時候，我們會派工作人員協助。」

遇到這些回應，我不放棄與對方繼續溝通，我告訴他們：「來這裡的人不會只有我們，如果你們願意改為無障礙設施，將能嘉惠所有輪椅族，而不需要勞煩每位客人自行攜帶斜坡板，而且這不只是友善輪椅族的設施，對於推嬰兒車或帶行李箱的客人，也都大有幫助，大家會覺得你們的設計很貼心。」此外，我也會說明人力協助有其風險，因為電動輪椅很重，若沒有友善輪椅的設施，一一由人力搬抬，其實既辛苦又危險，尤其遇到像我們這樣一、二十人的輪椅團，工作人員肯定會累癱。

許多飯店業者都認為，輪椅遊客不多，若碰到再出動人力協助即可，但隨著旅遊風氣的興盛，無障礙旅遊團、銀髮族旅遊團在未來一定會成長，當一整團輪椅使用者來到飯店時，最好的辦法不是找來一堆人協助，而是在設施上友善輪椅使用者，這對彼此都事半功倍，我相信這樣的飯店也能獲得好口碑，吸引各地輪椅族前來。

反映就有改變的機會

剛踏入這一行時，其實不太確定向業者及公部門反映，是否有用？但沒有嘗試，根本不會有機會，所以總想嘗試看看，經過這幾年，我深深覺得「有反映就有用」，許多原本輪椅朋友無法到達的地方，都慢慢改變了，像是大家一起爭取到的福隆沙灘步道、內洞國家森林遊樂區的無障礙步道。最初阿里山的小火車也沒有無障礙設施，必須自行攜帶斜坡板，而且車門也很窄，當時我還特別去租了小台輪椅，才能進到車廂裡面。台鐵接手後，更改了車門寬度，也備有斜坡板，並設置無障礙車廂，現在輪椅朋友去坐阿里山小火車便利許多了。還有很多民間業者也因為我們的到訪，而添購斜坡板、在廁所加裝扶手、將廁所的門改大改寬。記得有一家農場的老闆在聽我說明輪椅朋友的需求之後，立即找來水電師傅，修改廁所欄杆。這些都是少數人爭取，嘉惠多數人的例子。

另外，也不要因為某個景點沒有無障礙設施，就跳過那個景點，很多時候是對方沒有設想到輪椅朋友會來，所以沒有安排無障礙設施，但只要我們表達需求，很多人是願意配合的。比方我最早去六十石山時，那裡並沒有無障礙廁所，相關單位並不知道輪椅使用者也想去六十石山玩，當他們知道我們有這個需求時，立即安排流動式的無障礙廁所。這個改變，讓六十石山成為輪椅朋友出外旅遊的友善景點，年年花季時，都有團體過去。

這些切身經驗告訴我，溝通與反映是有用的，每個人都不要輕忽自己的聲音，並且要意識到這是我們的基本權利，應該為自己爭取權利，不要覺得這樣會麻煩店家。我總是告訴輪椅朋友，遇見不友善的設施，不要只是私底下抱怨，應該設法反映，才有可能改變。也許有人會不理睬你的意見，但也會有人從無動於衷到願意改變。

旅遊也能改變社會

這幾年因為我們輪椅團體出遊而改變的環境設施不勝枚舉，舉凡飯店、餐廳、景點，都因為大家的參與而變得更友善。對我來說，每次輪椅朋友出遊都是改善環境的契機，尤其團體旅遊，因為人數眾多，更能使相關單位及業者看見集體的需求。

而政府單位與業者的努力，也促使我積極努力出團、堅持到底，有幾次因為報名人數不如預期或有團員臨時取消，湊不足出團人數，我還是想盡辦法出團，因為一想到已經請業者改善環境，就覺得我們不能不去，甚至有次過年前的行程，報名人數與預期出團人數相差很多，但因為在安排行程時，我已經請飯店業者買了斜坡磚，為了不枉費業者的努力，最後我補了團費差額，讓團能成行。為了紀念這些改變，我將我們出團的成果整理如下，除了感謝這些願意改善的單位與業者，更希望邀請大眾一起加入改變的行列，尤其希望公部門及業者能理解到只要有心，很多地方都可以改善，因為全台各地，已經有很多部門都做到了。這些小小的改變，將對輪椅朋友帶來大大的方便。

最後，對於輪椅朋友，我則想告訴他們，旅遊不只是一種消費，也可以是一種改變社會、改善環境的方式，我們的每一次現身，都能讓他人更了解輪椅使用者的需求，一點一滴帶來改變。

Photo Credit: 游擊文化 提供

Photo Credit: 游擊文化 提供 麟山鼻步道原本有路阻（上圖），輪椅進出須人力搬抬，現在已變更為無障礙入口（下圖）

書籍介紹

本文摘錄自《無障礙旅遊：跟著輪椅導遊玩台灣》，游擊文化出版

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作者：黃欣儀

隨著高齡化時代來臨，全世界有越來越多國家重視無障礙旅遊

而在台灣，也有一位輪椅導遊，默默耕耘無障礙旅遊

從一開始別人不信她做得到，如今已帶領過五十多次的輪椅旅遊團

不管是山上或是海邊，甚至去採草莓、賞蓮賞花、泡溫泉，都有她帶團的足跡

這一切都發生在她坐上輪椅之後……

二十七歲那年，紅斑性狼瘡的攻擊，使她坐上輪椅、婚姻被迫結束，取而代之的是漫長的復健生活。為了擺脫單調重複的日子，她改裝車子，開始出遊。從台灣的最北邊玩到最南點、從國內玩到國外，越玩越過癮。為了讓更多輪椅朋友一起出來玩，更想為台灣的無障礙環境盡一份心力，她考取領隊與導遊，至今已有五十多次輪椅旅遊團的帶團經驗。

本書呈現作者從青春年華、生病、坐上輪椅、失婚、漫長復健到成為輪椅導遊的心路歷程。也記錄了作者當上導遊後，如何突破障礙，帶領輪椅朋友全台玩透透，又如何在一次次出遊中，以集體的力量，改變台灣的無障礙環境。

本書精選作者帶領輪椅旅遊團的紀錄，呈現輪椅旅遊的實際情況與操作細節，包括如何採草莓、去沙灘、雪地、森林遊樂區等等，以及如何操作日本無障礙旅遊團等等。

透過帶團的實戰經驗，作者傳達了無障礙旅遊的重要概念，包括行程、景點、交通與食宿方面的安排，要如何符合輪椅使用者的需求。同時，也從帶團遇到阻礙當中，倡導通用設計，以及無障礙資訊的透明化。

本書另精選台灣25大無障礙景點，囊括台灣北中南東各個特色景點以及季節景點。每個景點都是作者實去過、玩過，確認無障礙設施適合輪椅使用者才推薦，附有交通、食、宿及無障礙設施資訊。

本書特色

全台第一位輪椅導遊第一手實戰經驗，分享無障礙旅遊的規劃與執行經驗

精選台灣25大無障礙景點，附有景點的無障礙資訊

Photo Credit: 游擊文化

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航