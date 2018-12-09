《菇的呼風喚雨史》：中世紀獵巫與煉獄幻覺，都是「黑麥角菌」惹的禍

文：顧曉哲

巫師的黑暗咒語：黑麥角菌與麥角菌（Clavicepspurpurea&Neotyphodium sp.）

麥角（ergot）是穀類作物如小麥被真菌感染後所形成的黑色麥角菌硬粒，含有複合生物鹼，食用後會出現循環與神經傳導的問題。麥角中毒（ergotism）可引起一系列令人痛苦的副作用。開始於相對溫和的感覺，如頭痛、全身發燙以及皮膚瘙癢，之後會痙攣、抽搐、意識障礙、出現幻覺和精神病症。更嚴重的情況下，身體組織會出現物理性副作用，例如失去末梢神經感覺能力、全身腫脹、出現水泡、乾性壞疽，最後甚至會死亡。今日，歷史學家猜測過去的一些奇怪事件，可能都是因為人們誤食黑麥角菌導致中毒所引起的幻覺，中毒症狀也可能引發狼人、女巫的傳說與煉獄景象。

詛咒、中邪，還是天啟？

西元944年，法國的中南部發生了「火疫病」（fireplague），得病後會因為身體循環降低導致四肢末端壞疽、木乃伊化。由病徵的描述以及感染途徑與規模，幾乎可以斷定是「麥角病」所引起。之後的600年間，隨著戰爭或饑荒，這種病在歐洲發生了無數次，尤以法國最為嚴重，史料裡充斥著四肢脫落而死，生肉腐爛發出惡臭，或整個村莊居民同時中毒等駭人聽聞的記載。

黑麥角菌 原生地（發現地）：世界各地都有發現，但是主要在歐洲與非洲。

拉丁名稱原義：Claviceps，Clavi來自拉丁文的clava 是「club」，「棒狀構造」的意思。–ceps則是由字根–headed指的是「頭」，由其外形而來。purpurea ，紫色。

應用：迷幻、疾病與醫療藥用。

在17世紀以前，麥角中毒的流行往往被視為是上帝為了懲罰人類，用聖火燒掉受罰者的四肢。麥角病至今仍有「聖安東尼之火」（The Temptation of St Anthony）之別名。

舞蹈狂（Dancing mania）又有舞蹈疫（dancing plague）、聖約翰的舞蹈（St John's Dance）、聖維圖斯的舞蹈（St. Vitus' Dance）等別名，是一種於14至17世紀之間，主要發生在中歐的群眾現象。發生時，通常是一群人開始不正常的舞蹈，有時多達上千人，無論男女老幼，所有人日夜舞蹈直到筋疲力竭而倒下。中毒事件往往出現在洪水或是多雨的生長季節，而潮濕的季節適合麥角菌生長，根據種種線索推論下來，麥角中毒引起的幻覺和抽搐是最可能的解釋。

舞蹈狂事件最早的記錄出現在1020年代，德國貝恩堡（Bernburg）有18個農夫忽然圍著教堂唱歌跳舞。1237年，一大群小孩從愛爾福特（Erfurt）步行到阿恩斯塔特（Arnstadt），全長約20公里，一路上不間斷的又是跳躍又是跳舞，就和童話故事《吹笛人》（Pied Piper of Hamelin）的描寫不謀而合。1278年，在德國莫茲河（River Meuse），約莫200人在莫茲河的橋上跳舞，跳到所有人都倒下為止。大規模流行發生在1373至1374年之間，橫掃英國、德國、荷蘭、比利時、法國、義大利與盧森堡。之後陸陸續續在歐洲各地發生，直到17世紀，舞蹈狂就突然消失了。

12世紀至16世紀，歐洲盛行「審判女巫」。許多發生群眾集體追捕與審判女巫的地區，都是以極度容易感染麥角菌的黑麥為主食，而「被詛咒」的症狀，也與麥角中毒一致。因此，雖然沒有直接的歷史考究，間接證據已足以解釋，人們歇斯底里追殺女巫，其實是吃了黑麥角菌而中毒的緣故。

1730至1740年代，新英格蘭的殖民地發生了「第一次大覺醒」事件，當時人們認定集體接收到神的旨意，過程中，不少人看見了異象，並解釋成神傳來訊息。然而，根據描述，這應該又是另一次的集體麥角中毒事件。

麥角的醫藥用途

自人類開始農耕，麥角菌就悄悄跟隨。根據記載推測，黑瘟疫疾病流行發生的原因，也因為人們長期食用被麥角生物鹼等毒素汙染的麵包所致。直到1765年，天梭（Simon–Andre Tissot）提出麥角中毒的罪魁禍首是麥角菌，自此，人們才漸漸了解這種致病真菌。

麥角最早在16世紀末，有被當作草藥使用的紀錄。歐洲助產士用黑麥角菌核來加速分娩，產婦食用後，可以縮短分娩的時間數小時。19世紀的美國醫生斯登醫師（Dr. John Stearns）也提出了麥角的催產性質。許多麥角生物鹼或其衍生物也已被作為藥物使用——酒石酸麥角胺為中樞神經系統用藥，是一種解熱鎮痛劑，可緩解偏頭痛；溴隱亭，麥角靈的衍生物，可以抑制激素的過量分泌，用於治療肢端肥大症和高催乳素血症。溴隱亭也可治療帕金森氏症，作用就和多巴胺一樣，能直接作用於腦細胞，因而改善帕金森的症狀。

「愛睏草」（Achnatherumrobustum）裡的麥角菌內生菌，可以幫助睡眠。北美和中美洲印第安人會使用愛睏草來當作安眠藥和睡眠誘導劑。真正使用愛睏草的歷史可能更久遠，來自早期的馬雅文化，由西元前約2500年的馬雅帝國一路傳承下來，直到現今的中美洲。

迷幻LSD

霍夫曼（Albert Hofmann）在瑞士山德士藥廠中，負責研發娛樂性藥物，他的開發對象正是麥角鹼。1943年4月的某一天，霍夫曼在實驗室裡頭昏眼花，懷疑是某種物質透過皮膚被吸收，進而發現了LSD25。LSD是「麥角二乙醯胺」（德文：lysergsäure–diäthylamid）的簡稱，為一種強烈的半人工致幻劑。經過一系列實驗之後，LSD很快就傳遍世界各地，開啟了「迷幻時代」。

麥角菌 原生地（發現地）：世界各地都有發現。

拉丁名稱原義：Neotyphodium，Neo是「新」的意思。typhodium是由拉丁字typhous而來，意思是「蒸氣」。到了希臘字變成tŷphos意思是「發燒」或是túphō也就是「發煙」的意思。到了原始印歐語系，變成「dhubh–」意思是「跟灰塵一樣散開」。

應用：迷幻、疾病與醫療藥用。

相關書摘 ▶《菇的呼風喚雨史》：清酒、味噌與醬油都少不了日本國菌「米麴菌」

書籍介紹

本文摘錄自《菇的呼風喚雨史：從餐桌、工廠、實驗室、戰場到農田，那些人類迷戀、依賴或懼怕的真菌與它們的祕密生活》，積木文化出版

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作者：顧曉哲

繪者：林哲緯

有些菇，你一生只能吃一次。有些真菌，你不得不對它肅然起敬！

好吃的蘑菇不是植物，而是真菌，是一種「真核生物」，屬於「真菌界」。真菌除了以「菇」的身分在日常生活中出現，更存在於各個被我們忽略、卻掌握存亡關鍵甚至改變人類歷史的位置。當真菌難纏的菌絲開始暴走時，請當心了，它們有可能動搖國本、扭轉戰局、動盪版圖、謀殺元首，它們讓人開心、讓人醉，還讓人跳舞跳個不停！最小的真菌你看不到，最大的真菌占地三十七座臺北大安森林公園，它們很有可能是地球上第一個從海洋登上陸地的複雜有機體。真菌細胞生物學研究者顧曉哲博士，率領這些與人類難分難解的迷人生物登臺演出，一場接一場令人捧腹、叫好、驚嚇或熱淚盈眶的真菌歷史劇，即將揭幕。

「這世界上有兩種人，一種是嗜菇者，一種不是。」——民族真菌學家Robert Gordon Wasson

是什麼讓英國人放棄咖啡，從此只喝茶？茭白筍不是天生就長那樣，而是受到真菌感染？讓豆子變成美味醬油、讓米變成清酒，創造出王者之酒、藍紋乳酪、臭豆腐的，都是真菌。金黃青黴的發現協助同盟國打贏二戰，在顯微鏡下長得像聖誕樹的綠木黴，是自然界的樹木醫生；瑞氏木黴菌讓你的牛仔褲出現石磨水洗效果，黑麥角菌能讓人走一趟天堂或地獄。愛爾蘭大飢荒、獵巫行動、造就了羅馬暴君尼祿的罪魁禍首，也都是真菌。當然，不能不提眾多美味的菇品，從洋菇、金針菇、香菇、松茸一路吃到松露，還有被視為神丹妙藥的冬蟲夏草和靈芝等。

由生態畫家林哲緯手繪全彩精美插圖。愛菇的你、喜歡微生物的你、關心環境的你、好奇心旺盛的你，不可錯過這本趣味、學問和收藏性兼具的獨特科普書！

Photo Credit:積木文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航