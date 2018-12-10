只要生前有授權，被繼承人去世後就能領他的存款嗎？

一名老婦因獨生子去世後，與她相處不睦的媳婦再也沒有跟她往來，自己獨自搬到安養中心生活，生活起居全由早年所認識的女保險員夫妻照顧探望，最後往生前將畢生1600萬元積蓄全贈與對方。媳婦事後得知，懷疑老婦錢遭對方盜領，控告該對夫妻詐欺、偽造文書及竊盜罪，台北地檢署調查後，發現老婦確實有辦理公證將錢贈與對方，處分不起訴。

實務上，律師在處理親人過世的案件，經常遇到客戶要求律師對提領過世親人帳戶的人提告刑事偽造文書。不知道大家有沒有認真思考過，為何提領過世親人的帳戶，竟然會涉及偽造文書的罪嫌呢？

處分被繼承人的生前帳戶，一定要經過全體繼承人同意

依照現行《民法》規定，一個人在法律上享有權利，並負擔義務的能力，始於出生，終於死亡。一旦死亡的事實發生，也同時開始產生繼承的法律效果。此時，關於遺產的法律行為亦應由「全體繼承人」共同為之。

假設被繼承人生前已有書面授權他人提領自己帳戶中的款項，此時狀況有無不同呢？

關於此點，法院實務見解則明白表示，即便被繼承人在世時曾授權他人提領，也會因為其死亡而使授權關係消滅（因為此時權利主體已經不存在）。所以被授權人也不可以再用被繼承人的名義進行法律行為（最高法院107 年度台上字第 1753 號刑事判決意旨參照），當然也包含提款等動作。

生前明確處分財產，不涉及刑事偽造文書

而就前則討論的新聞，是因為婆婆生前所做並非是上面討論的財產處分「授權」行為，而是直接將財產「贈與」給王男。換句話說，婆婆在生前意識清楚的狀態下，就已經將財產進行處分，並且同時進行公證保存證據，因此王男遭媳婦質疑提領婆婆帳戶存款的行為，也就不構成刑事偽造文書囉。

Photo Credit: Andrew Harnik / AP / 達志影像

律師經常遇到被繼承人過世後，繼承人為了支付醫藥費用、喪葬費用，在未經其他繼承人的同意下，就擅自提領被繼承人帳戶中的存款，雖然沒有將款擅自私用，仍會涉犯構成刑事偽造文書罪責，真的不可大意。

再次提醒大家，被繼承人過世，一旦辦理除戶手續後，在未辦妥繼承登記及取得全體繼承人同意前，金融機構帳戶均會被凍結，但人一旦過世，至少就會有喪葬費用產生。此時，被繼承人若生前並未預作規劃，建議還是先由全體繼承人共同墊付，以免日後因為遺產分配產生爭議，不小心吃上刑事官司。

延伸閱讀

本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航