能源專家：綠能產業可以成為下一個台積電

環境資訊中心記者 陳文姿報導

從經濟學出發，《Global Green Shift》（暫譯「全球綠色轉型」）作者、澳洲麥格理大學管理研究所（MGSM）教授馬修（John Mathews）提出後工業化時代，新一波的經濟局勢——綠能製造。

根據馬修研究，引領轉型的正是世界工廠——中國。中國藉著綠能製造，擺脫耗費大量自然資源的化石燃料與污染，以大量製造、成本不斷降低的優勢，成為新一代綠電產業霸主。

馬修日前來台，他接受本報專訪時指出，台灣也身處這波脈動中。台灣的離岸風電發展方向非常正確，以政策引導本土產業鏈，不僅帶來能源自主、在地發展，更有機會成為半導體產業、電子資訊產業之後，下一個站上世界舞台的領先產業。

大量複製、規模經濟，綠電產業成為新一波經濟必爭之地

有別於自西方國家興起的工業革命，馬修指出，這一波新經濟的動力來自製造大國中國。

中國依循工業化的老路，經濟成長迅速，但也陷入日益嚴重的能源依賴與污染。在找尋新路徑的過程，中國決定發展綠能製造，這不僅是為了能源自主，從產業策略角度出發，其實是為了經濟成長。

馬修的論點並非來自氣候變遷、全球暖化的警訊，而是以產業策略為核心。他分析綠能產業之所以勝出的理由，是太陽能、風電、儲能大量製造的特性。在規模經濟扶植與快速的學習曲線下，讓生產效能不斷提升、成本迅速下降。

相比之下，燃煤電廠、核電廠的技術與生產掌握在少數群體，工作機會少，經濟溢出效應低。由於經驗無法大量複製，成本居高不下，難以做為經濟策略產業。

他將中國核電與風電成長的數據並列，資料顯示核能發電量在2011年後被風能超越。他解釋，中國已經做出選擇，在國內以再生能源逐步取代核電。核電依舊成長，但成長減緩，以戰略目的與出口為主。

馬修指出，這樣的發展不僅是為了經濟，還讓國家能源更加自主。中國綠電裝置容量（含水力）已達496GW，對比美國的202GW、德國的97GW，無疑是再生能源超級強國。

中國核能發電量（紅色長條）從2011年後被風能發電量（藍色長條）超越 | 圖表來源：John Mathews

隨著產量越多，生產速度越快，成本也急速下降（學習曲線）。圖表顯示太陽能與儲能設備不斷下降的價格 | 圖表來源：John Mathews

再生能源大國中國，裝置容量遠超過其他國家。綠色：太陽能。藍色：水力。紅色：風力。紫色：生質能 | 圖表來源：John Mathews

下一個台積電？台灣離岸風電帶動產業

對比中國，台灣近期將再生能源發展主力放在2025年5.5GW的離岸風電，藉由政策引導國際風電開發商承諾使用一定比例的在地產品，讓技術與生產留在台灣，將幾乎是零的離岸風電產業供應鏈一步一步建置起來。

「台灣做了很好的選擇」，馬修稱許這發展方向「非常正確」。

他指出，這不僅是為能源轉型、增加再生能源佔比，讓台灣邁向能源自主的同時，也帶動本地經濟與就業。更進一步的，藉由沃旭（Ørsted）、丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、達德（WPD）等國際大廠與台灣的合作，為本土產業走到國際市場打下一個很好的根基。

「這是挑戰，也是機會」，繼台灣聞名國際半導體產業與資訊製造業，馬修認為下一波就是風電產業，這其中可能有下一個宏碁、甚至是下一個台積電。

他說，能源議題涉及敏感的國家安全，台灣的中小企業想以單兵作戰模式打入外國市場並不容易，但跟隨這些國際風電大廠的推進，成為領先中、美、日的離岸風電供應大國前景可期。

澳洲麥格理大學管理研究所（MGSM）教授約翰‧馬修（John Mathews） | 攝影：陳文姿

風電、儲能、電動車，站上新時代的國際產業

對於「台灣是島國，不適合發展再生能源」的言論，馬修駁斥，正因為是島國，能源不能依存進口，更需要再生能源。風電確實不能單獨存在，發展風電的同時「必須」配上儲能、智慧電網、需量管理等。而儲能正是他極力推薦的綠色產業。

馬修說，不要擔心「風電太多怎麼辦？」，台灣該問的問題是「可以輸出儲能設備的台灣公司在哪裡？」他解釋，儲能與太陽能一樣，都有大量製造、規模經濟的特性，他們的價格勢必直線下降。台灣只要同時發展風能與儲能，就能擁有穩定又自主的電力。

「風電、儲能、電動車」，這是馬修給台灣的三項產業策略建議。不僅從國內能源與經濟需求出發，更望向全球綠能產業市場，這個需求持續看漲的兵家必爭之地，也稱許特斯拉（Tesla）是真正的21世紀公司，儲能、太陽能、電動車都不放過。綠電產業大餅正在眼前，「台灣不該缺席」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航