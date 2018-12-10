《價值觀領導力》：「價格 vs 價值」有公式推算

文：張文隆

價格 vs. 價值：有公式推算

Photo Credit: 商周出版

當你越是聚焦在產品或服務的「價值」上，「價格」就變得越不重要了。 ——博恩．崔西（Brian Tracy），著名行銷顧問

在許多價格廝殺的市場裡，你看到價格背後的價值嗎？在價值的深層分析裡，你遇見過價值觀嗎？古往今來、人來人往中，你也發掘過價值觀背後的「無價」嗎？這裡有一些你耳熟能詳的故事，例如：

●「不自由，毋寧死」（Give me liberty, or give me death!）

這是十八世紀美國政治家派屈克．亨利在美國建國時期倡導獨立革命時的講話，慷慨激昂振奮人心，他是一位卓越領導人，後來還當了兩次州長。為了爭取「自由」這種價值觀，他認為其他事都沒有再高價值了，寧願死去，更別談什麼價格了。

●「生命誠可貴，愛情價更高；若為自由故，兩者皆可拋。」

這是匈牙利愛國詩人裴多菲的詩，他是民族解放運動的積極參與者。他認為愛情的價值比生命更高，故可以為愛而犧牲生命；但「自由」的價值又高於一切。他說到做到，在一次革命作戰中陣亡了，才二十六歲。他把生命、愛情、自由三種價值觀做了重要次序的比較，選擇了自由，並付諸實踐。

● 還有，現代最簡單、最通用的問題：愛情與麵包哪個重要？我在想，現代人何其有幸，絕大部份人兩者皆可兼得，不必偏廢；好好溝通，不必餓死，而且兼得美妙愛情，會相得益彰的，但得注意兩方發展。別為了麵包，輕賤愛情。

價值與價格有甚麼關係？

英國詩人王爾德說：「現代人知道每種東西的價格，但不知任何東西的價值。」（Nowaday people knows the price of everything, but the value of nothing.）後來，「現代人」常又被替換成憤世嫉俗的人，甚至是「愚蠢的人」。

價格（price）的白話意義如：「這東西要賣多少錢？」文謅謅的牛津字典的定義是：「為了換取某種物品或服務時，一個被期待的、被要求的，或被給出的金錢數目。」市場上，賣家光是靠定價與降價的策略，就把買家耍弄得團團轉。記得嗎？在日常生活中，我們總是在降價活動裡沾沾自喜地買了許多沒用的東西，還是滿心歡喜——心想是賺到了，不賺白不賺，這也是大時代下的小確幸。

是不是賺到？這是買家一種心理上感受（perception），也是一種所得利益（benefit）的計算，中間有很大的操作空間的。花出去的錢（含價格），有去無回，是一種犧牲（sacrifice）；有沒有賺到？就成了一種廣義的價值計算了。

巴菲特（Warren Buffett）最常被傳頌的一句話是：「價格，是你所付出的；價值，是你所獲得的。」（Price is what you pay. Value is what you get.）準此，價值至少代表兩種意義，其一是，值多少？實質上與心理上的收穫都要算算；其二是，值得嗎？這裡常就又有了「效率」與本益比上的考量了。

我們先談「值多少？」，跟你分享我以前當業務做銷售時，必學必用的一個數學公式：

價值（Value）＝利益（Benefits）－犧牲（Sacrifices）

首先，公式中的三個詞，都是指對方感受到的，不是你認為的或你設定的。在公式中，利益（Benefits）含有的內容，包括如：

功能上的：品質良好，達成了希望的效能嗎？

服務上的：有足夠的協助，甚至有否附加服務嗎？

關係上的：相關人員能保持良善關係嗎？

形象上的：公司與產品有美好的品牌聲譽嗎？

也許，我們總是特別重視第一項的產品品質功能，對於其他項沒有特別意識到，但它們確實是在意識中強烈運作著。IBM深諳此道，所以他們廣告上曾說：沒有人因為買了IBM產品而被免職，他們是在刻意經營「形象上」你會得到的利益。

而在犧牲（Sacrifices）上，它可能的內涵有如：

在金錢上的：如「價格」頗高，花太多錢了嗎？

在時間上的：折騰好多時間才買到嗎？

在體力上的：花了不少勁，奔波不已，尚未買足？

在心理上的：安全嗎？合法嗎？總是感到絲絲不安？

也許，我們太多掛慮在第一項的價格，無暇注意到其他項也總讓你忐忑不安，甚至憤憤不平。杜邦業務員會說，我們的產品價格確實偏高，但絕對品質優良、安全可靠，加上長期售後服務，你買後可以安穩睡覺；還有，你的採購沒有拿我們業務的錢，因為我們不會給的。

有時候，感受到的價值不只是單純的加加減減，而是乘乘除除的，如計算本益比般的「值得嗎？」，也如算效率般的是，「值得嗎」？所以，你可以在許多論述裡發現，計算價值不是用減法的利益減去犧牲，而是利益除以犧牲；要讓價值更快最大化，就是讓犧牲最小化，這成就了許多商場長期成功的好方法。

如果，我們要附加更大或更多的價值，各行各業是有其不同項目去應對顧客不同的訴求。貝恩（Bain）顧問公司兩位顧問曾在《哈佛商業評論》2016年9月刊上有一篇精彩論述，他們整合了利益與犧牲兩項要素，而將影響價值的元素總結成三十項，並依著名心理學家馬斯洛的人類需求五階層，創造出他們的四階層「顧客價值」金字塔。我舉其重要者繪圖如下，請你參考。

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這二、三十種「價值元素」是以人類需求為經，以人類意識為緯，不論種族與世代，據以推論出人類化成行為與行動力的基礎。這些元素不只有高低層次之分，依各行各業也有不同的訴求。在商場上，許多公司都會找出約五個最影響他們顧客忠誠度的「價值元素」，然後，幫助自己企業做成：

顧客價值宣言（customer value proposition）

附加價值（value added）

這都是要在價值之上再附加或提升價值，但是，在價值的深入分析裡，你注意到人類價值觀在影響的影子嗎？

有人說，專家是把簡單問題弄成複雜的人。誠哉斯言，例如，我原先只是想儘量用低價買枝鐵槌回家釘釘子，現在卻高價買了一隻鐵鎚，還想當成傳家之寶，也得到了好多條有關鐵鎚在傳道、解惑的儆世警語。

對生活乃至人生，你很認真嗎？請翻譯這句英文：

Value your value and values.

說的正是：珍視你的「價值」與「價值觀」。還記得王爾德那句話嗎——愚蠢的人知道每種東西的價格，但不知任何東西的價值？

Differentiate with value or die with price.

在價值觀做差異化，否則死在價格戰裡。 ——傑佛瑞．基特瑪（Je¥rey Gitomer），美國行銷專家/ 作家

相關書摘 ►《價值觀領導力》：從「分層負責，充分授權」到「分層當責，充分賦權」

書籍介紹

本文摘錄自《價值觀領導力：緊抱核心價值觀，盡展卓然領導力》，商周出版

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作者：張文隆

價值觀≠價值！

由國際視野，以實案圖例，敘述價值觀帶來的強盛領導力，

可用於領導個人、團隊、企業、組織與國家社會上！

這是一個價值觀迷亂的時代，我們總是把「價值觀」誤認或混用為「價值」。

上至國家、企業領導人，乃至普羅大眾一般人，都常簡用「價值」替代「價值觀」，但這是大錯特錯。

「價值」通常有個數字，它的重點是：值多少？

把價值觀簡化或混用為價值時，理念也可以加進來成為利益計算因素之一，

乃至機關算盡、無限妥協，身陷道德淪喪、違法亂紀而不自知，讓濃濃金錢味的「價值」取代或包含高風格的「價值觀」。

現今的優秀企業皆開始採取以價值與價值觀互為手段與目的作法。

許多專業領導人也站出來大聲疾呼，提醒大家價值（Value）與價值觀（Values）的差異。

在卓越企業運作裡，違反前者會被要求改善；違反後者，常會被要求離職。

一個積弱不振、缺乏共同價值觀的企業文化，就算有先進技術、優質產品、聰穎人才，

終究會陷入穀倉效應，各自為政，甚至勇於內鬥；組織內的文化亂度滋生莫大負向能量，嚴重影響企業經營。

台積電張忠謀董事長深深重視企業文化中的核心價值觀，不只躬身實踐，還率眾力行，在各種場合更是竭力倡導。

他早期談的「這三環」，或是晚期的「三個基本面」，無非都點明了領導人在整體經營上應具有的大邏輯架構。

本書從剖析張董事長的「這三環」，到「機制化」能力與流程的論述，讓人頓悟何以強調價值觀似乎在打高空，

卻能促進強盛的領導力，支持公司的策略與文化，為利害關係人創造價值。至此，你就不再只是「半個領導人」了。

我們需要在市場裡、各種網絡裡、組織／企業裡、家庭裡、朋友間重新連結起價值與價值觀──不是單向而是雙向。

我們要學習如何做到讓價值觀同時是一種工具與一種目的，也主張價值與價值觀兼容並蓄的商業倫理。

本書將從為「價值觀」正名開始，帶領讀者踏上深入認識與應用價值觀的旅程，並建立起價值觀領導力，帶領你領導自己、團隊、組織/企業，與國家社會：

明確價值觀的真義、效用與刻意經營

開展價值觀在各層級上的具體應用

迎向更高價值的事業與人生

本書以國際視野，用全息視角，看清、看透價值觀在企業/國際/個人上的關鍵經營。

提昇你的價值觀領導力，心意動，起而行，行必果，在台灣啟動一場價值觀革命。

本書特色

從正名開始，將「價值觀」於社會、企業、個人的價值，及其帶來的領導力完整闡述。 知名國際企業案例，搭配簡明易懂圖表，讓軟綿綿的「價值觀」得以落地、落實。 由知名管理顧問、《當責》作者撰寫，兼具國際視野與在地操作實務。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九